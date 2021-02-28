Налоговый мониторинг и решения 1С. Как одно поможет другому?

Сегодня мы коснемся такой темы, как налоговый мониторинг. Попытаемся разобраться, что это такое, стоит ли его проводить, является ли он обязательным и как связан с решениями фирмы 1С.

Начнем с истории

Налоговый мониторинг впервые ввели в действие в Голландии около 10 лет назад. После окончания срока действия пилотного проекта этого новшества его участники (два десятка крупных налогоплательщиков страны) по итогам указали на уменьшение административной нагрузки и рост инвестиционной привлекательности.

Во многих странах переняли голландский опыт, оценив пользу налогового мониторинга для предотвращения применения бизнесом схем ухода от налогов: практика быстро прижилась в Великобритании, США, Германии и других государствах.

В России итоги пилотного проекта также признаны удачными. Он стартовал в декабре 2012 г., когда c ФНС соответствующие соглашения заключили «‎Интер РАО ЕЭС», «‎РусГидро», МТС, российское представительство Ernst & Young (EY) и «‎Северсталь».

Когда появился налоговый мониторинг в России?

В начале ноября 2014 г. Президент России В. В. Путин подписал закон, который вводит добровольный превентивный налоговый контроль для крупных организаций — так называемый налоговый мониторинг. Закон вступил в силу с 1.01.2015, а ряд его положений, касающихся консолидированной группы налогоплательщиков, — с 1.01.2016.

Является ли налоговый мониторинг обязательным?

Нет, налоговый мониторинг не является обязательным.

Как подать заявку на проведение налогового мониторинга?

Мониторинг проводится налоговым органом по заявлению плательщика. Заявление о проведении налогового мониторинга нужно подать не позднее 1 июля года, предшествующего периоду, за который проводится мониторинг (ст. 105.27 НК РФ). Заявление подается по форме, утв. приказом ФНС России от 21.04.2017 № ММВ-7-15/323@.

К заявлению прилагается учетная политика организации, сведения об организациях и физлицах, которые прямо или косвенно участвуют в организации (при доле участия более 25%), а также документы, регламентирующие систему внутреннего контроля организации. Решение по заявлению принимается до 1 ноября текущего года. Сам же мониторинг начнется с 1 января следующего года.

В каком случае заявление о проведении налогового мониторинга может быть одобрено?

Заявление о проведении мониторинга удовлетворят только при одновременном соблюдении следующих условий*:

совокупная сумма НДС, акцизов, налога на прибыль и НДПИ, подлежащих уплате за предыдущий год, составляет не менее 100 млн рублей;

минимальный суммарный объем полученных доходов по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за предшествующий год составляет не менее 1 миллиарда рублей;

минимальная совокупная стоимость активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности составляет не менее 1 миллиарда рублей.

* данные условия регламентированы Федеральным законом от 29.12.2020 № 470-ФЗ, который вступит в силу с 1 июля 2021 года (за исключением отдельных норм, вступивших в силу 29 декабря 2020 года). Нужно отметить, что ранее планка для проведения налогового мониторинга по каждому из трех пунктов (сумма налогов, доход, активы) была в 3 раза выше.

Сколько длится налоговый мониторинг?

Длительность налогового мониторинга составляет 1 год и 9 месяцев. Продление мониторинга осуществляется в заявительном порядке. В этом случае заявление потребуется подать не позднее 1 сентября текущего года.

В чем выгода проведения налогового мониторинга для налогоплательщиков?

Можно выделить 4 основные причины, которые побуждают организации подавать заявку на проведение налогового мониторинга:

необходимость оптимизации издержек, связанных с налоговыми проверками; желание сократить объем документов, которые представляются в ответ на требования налогового органа; необходимость снижения резервов, связанных с неопределенными налоговыми позициями; нацеленность на быстрое закрытие налогового периода и достижение ранней определенности.

Налоговый мониторинг и решения 1С

Большинство предприятий России ведет налоговый учет в решениях 1С. Поэтому фирма 1С позаботилась о создании удобного механизма, позволяющего организовать и автоматизировать проведение налогового мониторинга. Данный функционал обеспечивает:

Онлайн-доступ к рабочей базе налогоплательщика или возможность публикации ее копии.

Специальную роль и рабочий стол для налогового инспектора.

Функции последовательной расшифровки от налоговых показателей до сканов первички или ЭДО.

Инструменты для коммуникаций между налогоплательщиком и налоговым органом.

Автоматизацию ряда контрольных процедур процессов идентификации, оценки, управления налоговыми рисками.

Необходимо отдельно выделить задачи управления Налоговой Функции группы, которая позволяет координировать процессы управления налогообложением группы компаний.