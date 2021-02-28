Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики
1С:Апрель Софт. Знаем все об автоматизации бизнеса
Перейти в профиль

Налоговый мониторинг и решения 1С. Как одно поможет другому?

3

Сегодня мы коснемся такой темы, как налоговый мониторинг. Попытаемся разобраться, что это такое, стоит ли его проводить, является ли он обязательным и как связан с решениями фирмы 1С.

Начнем с истории

Налоговый мониторинг впервые ввели в действие в Голландии около 10 лет назад. После окончания срока действия пилотного проекта этого новшества его участники (два десятка крупных налогоплательщиков страны) по итогам указали на уменьшение административной нагрузки и рост инвестиционной привлекательности.

Во многих странах переняли голландский опыт, оценив пользу налогового мониторинга для предотвращения применения бизнесом схем ухода от налогов: практика быстро прижилась в Великобритании, США, Германии и других государствах.

В России итоги пилотного проекта также признаны удачными. Он стартовал в декабре 2012 г., когда c ФНС соответствующие соглашения заключили «&lrm;Интер РАО ЕЭС», «&lrm;РусГидро», МТС, российское представительство Ernst & Young (EY) и «&lrm;Северсталь».

Когда появился налоговый мониторинг в России?

В начале ноября 2014 г. Президент России В. В. Путин подписал закон, который вводит добровольный превентивный налоговый контроль для крупных организаций — так называемый налоговый мониторинг. Закон вступил в силу с 1.01.2015, а ряд его положений, касающихся консолидированной группы налогоплательщиков, — с 1.01.2016.

Является ли налоговый мониторинг обязательным?

Нет, налоговый мониторинг не является обязательным.

Как подать заявку на проведение налогового мониторинга?

Мониторинг проводится налоговым органом по заявлению плательщика. Заявление о проведении налогового мониторинга нужно подать не позднее 1 июля года, предшествующего периоду, за который проводится мониторинг (ст. 105.27 НК РФ). Заявление подается по форме, утв. приказом ФНС России от 21.04.2017 № ММВ-7-15/323@.

К заявлению прилагается учетная политика организации, сведения об организациях и физлицах, которые прямо или косвенно участвуют в организации (при доле участия более 25%), а также документы, регламентирующие систему внутреннего контроля организации. Решение по заявлению принимается до 1 ноября текущего года. Сам же мониторинг начнется с 1 января следующего года.

В каком случае заявление о проведении налогового мониторинга может быть одобрено?

Заявление о проведении мониторинга удовлетворят только при одновременном соблюдении следующих условий*:

  • совокупная сумма НДС, акцизов, налога на прибыль и НДПИ, подлежащих уплате за предыдущий год, составляет не менее 100 млн рублей;
  • минимальный суммарный объем полученных доходов по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за предшествующий год составляет не менее 1 миллиарда рублей;
  • минимальная совокупная стоимость активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности составляет не менее 1 миллиарда рублей.

* данные условия регламентированы Федеральным законом от 29.12.2020 № 470-ФЗ, который вступит в силу с 1 июля 2021 года (за исключением отдельных норм, вступивших в силу 29 декабря 2020 года). Нужно отметить, что ранее планка для проведения налогового мониторинга по каждому из трех пунктов (сумма налогов, доход, активы) была в 3 раза выше.

Сколько длится налоговый мониторинг?

Длительность налогового мониторинга составляет 1 год и 9 месяцев. Продление мониторинга осуществляется в заявительном порядке. В этом случае заявление потребуется подать не позднее 1 сентября текущего года.

В чем выгода проведения налогового мониторинга для налогоплательщиков?

Можно выделить 4 основные причины, которые побуждают организации подавать заявку на проведение налогового мониторинга:

  1. необходимость оптимизации издержек, связанных с налоговыми проверками;
  2. желание сократить объем документов, которые представляются в ответ на требования налогового органа;
  3. необходимость снижения резервов, связанных с неопределенными налоговыми позициями;
  4. нацеленность на быстрое закрытие налогового периода и достижение ранней определенности.

Налоговый мониторинг и решения 1С

Большинство предприятий России ведет налоговый учет в решениях 1С. Поэтому фирма 1С позаботилась о создании удобного механизма, позволяющего организовать и автоматизировать проведение налогового мониторинга. Данный функционал обеспечивает:

  • Онлайн-доступ к рабочей базе налогоплательщика или возможность публикации ее копии.
  • Специальную роль и рабочий стол для налогового инспектора.
  • Функции последовательной расшифровки от налоговых показателей до сканов первички или ЭДО.
  • Инструменты для коммуникаций между налогоплательщиком и налоговым органом.
  • Автоматизацию ряда контрольных процедур процессов идентификации, оценки, управления налоговыми рисками.

Необходимо отдельно выделить задачи управления Налоговой Функции группы, которая позволяет координировать процессы управления налогообложением группы компаний.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
1С:Апрель Софт. Знаем все об автоматизации бизнеса
Перейти в профиль
Создайте свой блог, и аудитория «Клерка» о вас узнает
Создать блог