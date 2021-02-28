Эффективность онлайн курсов: истина где-то рядом

Интернет пестрит предложениями о прохождении обучения онлайн: от однодневных вебинаров до полноценного длительного обучения с поддержкой куратора по видеосвязи. Остается только загореться желанием учиться, выбрать нужный курс и начать получать новые знания.

Онлайн курсы и правда имеют много преимуществ:

экономия времени: не надо тратить время на дорогу в офис обучающей компании, беспокоиться о возможных опозданиях или пропусках занятий;

а сэкономив время на разъезды, можно обучаться на нескольких курсах сразу;

возможность выбрать комфортный способ коммуникации: онлайн конференция, вебинар, видеоурок в записи;

комфортная обстановка: вы в знакомых стенах, в любимом кресле, с кружкой чая, в нужном для вас темпе обучаетесь чему-то новому;

многие онлайн школы хвастаются индивидуальным подходом к каждому слушателю курса: куратор лично разбирает домашнее задание, разбирает ошибки, старается помочь в сложных моментах;

можно обучаться без оглядки на свою группу, не бояться оказаться в числе «отстающих», самостоятельно или с помощью преподавателя разобраться в чем-то, что осталось непонятным на курсе;

после прохождения курса вы также получаете свидетельство о прохождении дополнительного образования (перед обучением узнайте об этом моменте заранее), которое можно использовать при трудоустройстве.

Но стоит помнить, что во многом результат дистанционного образования зависит от вашей вовлеченности в процесс, от возможности сконцентрировать внимание и не отвлекаться. Иначе можно прослушать курс, поставить себе " , ок, молодец«, а по итогу применить знания не получится. Онлайн курс требует таких же усилий, как и обычная очная лекция.

На что обратить внимание, выбирая курс онлайн:

Программа курса должна быть четкой и понятной: что вы будете изучать на каждом занятии, какое количество времени отведено практической части (если она есть).

Преподаватель, его образование и опыт. Какую репутацию имеет компания, которая проводит курсы.

Организация учебной среды, если это онлайн-трансляции: как происходит общение между учениками и преподавателем, как проверяется домашнее задание.

Учебный центр 1С:Апрель Софт проводит обучение как опытных пользователей 1С, желающих повысить свою квалификацию, так и тех, кто только начал осваивать профессии бухгалтера, программиста, кадрового специалиста. Обучаем очно и онлайн.

Преимущества обучения в Учебном Центре 1С:Апрель Софт:

большой выбор курсов 1С;

сертифицированные Фирмой «1С» преподаватели;

живое общение с преподавателем даже во время онлайн обучения;

индивидуальный подход к каждому слушателю;

свидетельство Фирмы «1С» по окончании курса;

гибкий график обучения.

К выбору онлайн курса нужно подходить так же серьезно, как и к выбору очного курса. Изучить программу курса, отзывы об обучающей компании и преподавателях. Со всей ответственностью подойти к организации процесса своего обучения: не пропускать занятия, выполнять домашние задания в срок. Четко определиться с целью своего обучения. Все эти действия помогут повысить эффективность результатов обучения.