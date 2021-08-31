Шесть шагов к успеху для бухгалтера-карьериста

Рынок труда переполнен. И специалистам бывает сложно найти хорошо оплачиваемую работу. Как бухгалтер может повысить свою ценность на рынке труда?
Все просто. Побеждает тот, кто может оперативно адаптироваться к изменениям, кто пробует новое и готов развиваться. Гибкость — вот что помогает в непростые времена. Для таких людей кризис способствует личностному росту и выходу на новый уровень.
Есть несколько способов увеличить свой доход.
- Получайте дополнительное профильное образование. Человек, который регулярно повышает свои компетенции, будет востребован. Выходите за рамки профессионального комфорта, читайте, наблюдайте за коллегами. И обязательно проводите работу над ошибками.
- Для бухгалтера важна практика. Практикуйте свои навыки в сертифицированных учебных центрах, например, 1С:Апрель Софт. Благодаря курсам 1С можно за короткий период получить актуальную информацию, подтянуть свои знания и остаться в рынке. Плюсом будет получение сертификата фирмы «1С» после прохождения курсов в 1С:Апрель Софт.
Также для подтверждения квалификации ценным для бухгалтера будет сертификат 1С:Профессионал, выданный фирмой «1С» после сдаче экзамена. Кстати, в учебных центрах 1С:Апрель Софт есть бесплатная попытка сдачи.
Итак, пойдем по списку дальше.
- Сосредоточьтесь на измеримых результатах. Заведите портфолио, куда вы будете записывать все достижения в своей работе. Этими результатами вы сможете похвастаться на собеседовании.
- Формируйте профессиональные связи. Большинство людей развиваются и делятся опытом с коллегами. Ходите на профессиональные конференции и мастер-классы, заводите новые знакомства. Окружайте себя экспертами.
Крупное и полезное мероприятие для бухгалтеров и руководителей — Единый семинар 1С. В Нижнем Новгороде это мероприятие проводит компания 1С:Апрель Софт. Участники семинара приходят не только познакомиться друг с другом и обменяться опытом с коллегами, но и послушать лекции приглашенных налоговых экспертов по актуальным изменения законодательства.
- Научитесь продавать себя. Не забывайте говорить о своих достижениях публично. Демонстрацией ваших успехов могут быть благодарственные письма, кейсы, посты в соцсетях по итогам успешных проектов, а также факт получения образования. И помните, что основное в вашей рекламе — это не рисунок или текст, а конкретные решения.
- Станьте универсальным работником. Кто это такой? Это специалист, объединяющий в себе сразу несколько профессий. Благодаря этому вы снизите конкуренцию. По статистике одна треть работодателей ищут универсальных специалистов, которые разбираются во всех отраслях профессиональной деятельности: от работы с первичной документацией до руководства бухгалтерией.
Чтобы стать востребованным и повысить свою профессиональную стоимость, идите в ногу со временем. Обновляйте знания вместе с Центром Сертифицированного обучения 1С:Апрель Софт, получайте дополнительное образование, заводите полезные знакомства и заявляйте об успехах публично.
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