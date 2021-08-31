Шесть шагов к успеху для бухгалтера-карьериста

Рынок труда переполнен. И специалистам бывает сложно найти хорошо оплачиваемую работу. Как бухгалтер может повысить свою ценность на рынке труда?

Все просто. Побеждает тот, кто может оперативно адаптироваться к изменениям, кто пробует новое и готов развиваться. Гибкость — вот что помогает в непростые времена. Для таких людей кризис способствует личностному росту и выходу на новый уровень.

Есть несколько способов увеличить свой доход.

Получайте дополнительное профильное образование. Человек, который регулярно повышает свои компетенции, будет востребован. Выходите за рамки профессионального комфорта, читайте, наблюдайте за коллегами. И обязательно проводите работу над ошибками.

Человек, который регулярно повышает свои компетенции, будет востребован. Выходите за рамки профессионального комфорта, читайте, наблюдайте за коллегами. И обязательно проводите работу над ошибками. Для бухгалтера важна практика. Практикуйте свои навыки в сертифицированных учебных центрах, например, 1С:Апрель Софт. Благодаря курсам 1С можно за короткий период получить актуальную информацию, подтянуть свои знания и остаться в рынке. Плюсом будет получение сертификата фирмы «1С» после прохождения курсов в 1С:Апрель Софт.

Также для подтверждения квалификации ценным для бухгалтера будет сертификат 1С:Профессионал, выданный фирмой «1С» после сдаче экзамена. Кстати, в учебных центрах 1С:Апрель Софт есть бесплатная попытка сдачи.

Итак, пойдем по списку дальше.

Сосредоточьтесь на измеримых результатах. Заведите портфолио, куда вы будете записывать все достижения в своей работе. Этими результатами вы сможете похвастаться на собеседовании.

Заведите портфолио, куда вы будете записывать все достижения в своей работе. Этими результатами вы сможете похвастаться на собеседовании. Формируйте профессиональные связи. Большинство людей развиваются и делятся опытом с коллегами. Ходите на профессиональные конференции и мастер-классы, заводите новые знакомства. Окружайте себя экспертами.

Крупное и полезное мероприятие для бухгалтеров и руководителей — Единый семинар 1С. В Нижнем Новгороде это мероприятие проводит компания 1С:Апрель Софт. Участники семинара приходят не только познакомиться друг с другом и обменяться опытом с коллегами, но и послушать лекции приглашенных налоговых экспертов по актуальным изменения законодательства.

Научитесь продавать себя. Не забывайте говорить о своих достижениях публично. Демонстрацией ваших успехов могут быть благодарственные письма, кейсы, посты в соцсетях по итогам успешных проектов, а также факт получения образования. И помните, что основное в вашей рекламе — это не рисунок или текст, а конкретные решения.

Станьте универсальным работником. Кто это такой? Это специалист, объединяющий в себе сразу несколько профессий. Благодаря этому вы снизите конкуренцию. По статистике одна треть работодателей ищут универсальных специалистов, которые разбираются во всех отраслях профессиональной деятельности: от работы с первичной документацией до руководства бухгалтерией.

Чтобы стать востребованным и повысить свою профессиональную стоимость, идите в ногу со временем. Обновляйте знания вместе с Центром Сертифицированного обучения 1С:Апрель Софт, получайте дополнительное образование, заводите полезные знакомства и заявляйте об успехах публично.