Автоматизация в комплексе: управление персоналом, расчет зарплаты, работа с кадрами

Сотрудники компании — это важный ресурс управления. И чем больше сотрудников на предприятии, тем острее встает вопрос о комплексной автоматизации управления персоналом и расчета зарплаты.

Автоматизация блока управления кадрами — это шаг навстречу эффективной работе компании. Это не только экономит деньги и время сотрудников, но и помогает избежать ошибок в документообороте. Ключевую роль в работе с кадрами играет оперативное получение информации для качественного ведения учета и решения самых разных кадровых вопросов. И здесь имеет значение, как собирается эта информация: вручную или из специализированной системы.

Типовая программа 1С:Зарплата и управление персоналом 8.3 автоматизирует блок кадрового учета и расчета зарплаты в коммерческих компаниях разной численности. Но если стоит вопрос об автоматизации блока управления персоналом, то типовых функций версии ПРОФ может быть недостаточно. 1С: Зарплата и управление персоналом КОРП дает более широкие возможности для бухгалтера, кадровика и HR-отдела.

Возможности для бухгалтера:

расчет управленческой зарплаты как для всех сотрудников, так и для отдельных позиций;

упрощен учет договоров на выплату прочих «незарплатных» доходов;

компенсация за неотработанные дни рассчитается автоматически при увольнении по сокращению штата;

НДФЛ по международным договорам, автоматическое отражение в отчетности 2-НДФЛ и 6-НДФЛ;

можно сканировать листки нетрудоспособности, что ускоряет процесс занесения информации в базу и сводит ошибки ручного ввода к нулю.

Возможности для кадровика:

учет в разрезе управленческой (организационной) структуры компании любой сложности;

основание права подписи ответственных лиц и их должность автоматически отражаются в кадровых приказах;

смены и режим работы: если работникам меняют смены, в графиках работы видно и рабочее время и смены работы;

контроль прохождения новичками испытательного срока различной продолжительности;

оформление цепочки кадровых документов на случай замещения одного сотрудника другим и др.ситуаций;

удобное оформление командировок и бронирование билетов и гостиниц;

добровольное медицинское страхование сотрудников: прикрепление новых сотрудников, открепление уволенных, формирование писем в страховую компанию.

Возможности для HR-отдела:

подбор персонала (интеграция с сайтом, парсинг файлов резюме из электронной почты или папки, из внутренней базы по определенным критериям);

аналитика текучести персонала в разрезе подразделений, должностей, стажей, причин увольнения, сравнение показателей за разные периоды и причин увольнения;

адаптация нового сотрудника: постановка задач сотрудникам, ответственным за адаптацию, автоматическое формирование программы обучения;

оценка сотрудников: Digital-интервью с кандидатами, оценка сотрудников 360 градусов;

профиль должности: трудовые функции, требования к необходимым знаниям и навыкам, этапы и инструменты подбора, данные для публикации вакансии;

обучение персонала: планирование, учет, аналитика по затратам, обученным сотрудникам и качеству обучения;

кадровый резерв, подбор сотрудников для включения в кадровый резерв по заданным критериям;

инструменты для мотивация персонала: KPI, грейды, льготы сотрудникам;

аттестация сотрудников, учет подтверждающих квалификацию документов и их срок действия, формирование направления на аттестацию и фиксация результатов;

личные кабинеты сотрудников: расчетный листок, возможность изменения личных данных, просмотр остатка отпуска, заявки на отпуск и командировки, заказ справок и тд.

Что дает использование 1С:ЗУП КОРП компании:

Функциональные возможности программы обеспечивают комплексное выполнение задач по всем процессам работы с персоналом : деятельность кадровиков и бухгалтеров по расчету зарплаты, HR—отдела.

: деятельность кадровиков и бухгалтеров по расчету зарплаты, HR—отдела. Сквозная и наглядная аналитика , которую можно настроить в зависимости от потребностей и задач.

, которую можно настроить в зависимости от потребностей и задач. Опциональность: возможность поэтапной настройки системы в соответствии с бизнес-процессами и приоритетами компании.

возможность поэтапной настройки системы в соответствии с бизнес-процессами и приоритетами компании. Экономия: не надо приобретать и поддерживать много программных продуктов, интегрировать их между собой, настраивать обмен.

не надо приобретать и поддерживать много программных продуктов, интегрировать их между собой, настраивать обмен. Безопасность работы с информацией и персональными данными: сотрудник видит только те данные, которые соответствуют уровню его должностных обязанностей.

сотрудник видит только те данные, которые соответствуют уровню его должностных обязанностей. Повышается скорость и качество обработки данных, уменьшается период расчета начислений. Сокращается число ошибок в расчете заработной платы и KPI сотрудников, в начислении и уплате налогов и страховых взносов.

обработки данных, уменьшается период расчета начислений. Сокращается число ошибок в расчете заработной платы и KPI сотрудников, в начислении и уплате налогов и страховых взносов. В решении отражаются все самые последние изменения законодательства, например, по электронным трудовым книжкам.

Для мобильного взаимодействия по кадровым вопросам между сотрудниками компании и отделом бухгалтерии есть удобное подключаемое приложение 1С:Кабинет сотрудника . Любой сотрудник через личный кабинет может запросить и получить необходимую справку, написать заявление на отпуск и тд.

. Любой сотрудник через личный кабинет может запросить и получить необходимую справку, написать заявление на отпуск и тд. В рамках сопровождения программы по договору 1С:ИТС кадровый специалист и бухгалтер получают доступ к сервисам для оптимизации рутинной работы.

Программа версии КОРП успешно используется в организациях, которые хотят грамотно управлять персоналом и вести качественную кадровую политику. Для компаний, уже использующих 1С:ЗУП 8 ПРОФ предусмотрен переход на версию КОРП. Все нюансы перехода необходимо предварительно обсудить со специалистом, так как сложность перехода на другую версию программы может быть связана с уже имеющимися доработками в конфигурации.

Специалисты фирмы франчайзи 1С:Апрель Софт имеют опыт успешного внедрения решения 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП, а также проектов по автоматизации блоков «Зарплата», «Кадры», «Управление персоналом» в крупных компаниях России. В этом году 1С:Апрель Софт представляет проект внедрения 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП на 60 рабочих мест в АО «Муромский стрелочный завод» на международном конкурсе 1С:Проект года.

По итогу проекта компания получила единую современную систему ведения кадрового учета и учета зарплаты, полный оперативный учет кадровых данных и расчета зарплаты. Были разработаны правила ведения НСИ в системе с учетом потребностей автоматизируемых блоков. А также инструменты анализа деятельности: систему отчетов в рамках внедряемых функциональных блоков.