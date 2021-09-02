Сертифицированный курс «Учет НДС». Научитесь быстро находить ошибки и исправлять их

НДС – самый противоречивый налог. Согласно ему, претензии налогового органа могут быть связаны как с фиктивным документооборотом, так и с подписанием документов неуполномоченными лицами, и с разделением бизнеса. В то же время у налоговых органов появляются все новые и новые средства для проверок «бумажных НДС», а также дополнительных налогов.

Учет НДС распространяется на широкий спектр операций. Все процессы, совершаемые с этим налогом, структурирует бухгалтерский учет.

Бухгалтеры зачастую допускают ошибки при расчете НДС. С таким количеством «ревизий» по налогу, это неудивительно.

Проведя анализ предоставленных деклараций по НДС, книг продаж и покупок, налоговики определили основные ошибки, которые встречаются у бухгалтеров.

ошибки в заполнение основных данных в счетах-фактур (суммы, сроки);

ошибки при вводе кода вида операции (KВО);

отражения счетов-фактур у подрядчиков в книге продаж/покупок различаются;

поставщики, включенные в декларацию, - это фирмы-однодневки или организации, не внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц или имеющие нулевую декларацию.

Налоговые проверки проводятся в строгом соответствии с регламентными процедурами. Но и регламенты не стоят на месте.

Хотите знать все нюансы законодательства о НДС? Мы поможем вам разобраться во всех тонкостях НДС.

На курсе «Учет НДС», который проходит в Сертифицированном учебном центре 1С:Апрель Софт, будут подробно рассмотрены особенности подсистем ведения учета НДС.

Курс направлен на специалистов, которые имеют базовые знания в области бухгалтерского учета и опыт работы в программе «1С: Бухгалтерия 8».

Курс рассчитан как для пользователей, не владеющих теоретическими основами учета НДС, так и для тех, кто хочет актуализировать свои знания и повысить квалификацию.

Результат обучения

В результате обучения вы:

Актуализируете свои знания в области простых, сложных вопросов исчисления и уплаты НДС;

Освоите интерфейс программы «1С:Бухгалтерия 8» в подсистеме учета НДС;

Научитесь применять на практике метод учета НДС операций в программе;

Разберетесь в процессе отслеживания статуса важных разделов бухгалтерского учета;

Научитесь грамотно применять налоговые вычеты, считать НДС, заполнять налоговые декларации;

При диагностике научитесь правильно исправлять пользовательские ошибки в информационной базе.

По окончанию курса каждый слушатель получает Свидетельство фирмы 1С.

Программа курса составлена так, что теория чередуется с практической частью, где отрабатываются все полученные знания на конкретных примерах.

Опытные педагоги-практики расскажут, как предотвратить или исправить ошибки.

Как проходит обучение

Обучение проходит очно в трех учебных центрах 1С:Апрель Софт.

При формировании групп мы учитываем ваши пожелания.

Не забывайте, что у налогового органа есть много причин для проверки уплаты НДС. Отследить всю цепочку контрагентов, гарантировать своевременную доставку товара на склад или заверять, что отсутствует задолженность, бывает очень сложно. Поэтому налогоплательщик находится в более невыгодном положении. Все нетипичные ситуации могут быть основанием для доп. начислений НДС и отказа в возврате налога.