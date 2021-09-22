1С:ERP для поставщика теплоэнергии: даже крупным компаниям есть куда развиваться

Компания АО «Теплоэнерго» запланировала переход на налоговый мониторинг, а также решила улучшить сбор и систематизацию управленческой информации. Для этого решено было внедрить 1С:ERP. Новый успешный кейс — в сегодняшнем обзоре.

АО «Теплоэнерго» — крупнейший поставщик тепловой энергии в Нижнем Новгороде. На долю компании приходится более 50% объема услуг по обеспечению теплом и горячей водой. Общество было образовано 22.12.2006 путем реорганизации МП «Теплоэнерго». Единственным акционером АО «Теплоэнерго» является муниципальное образование «Городской округ «Город Нижний Новгород».

Обслуживаемая техническая база предприятия состоит из 112 котельных, более 142 центральных тепловых пунктов и тепловых сетей общей протяженностью свыше 1700 км.

Крупнейший источник — Нагорная теплоцентраль мощностью 650 Гкал/час является уникальным объектом, обеспечивает теплом и горячей водой более 2,2 тысяч зданий в Советском и Нижегородском районах.

Всего предприятие осуществляет теплоснабжение более 8,3 тысяч объектов, в том числе 5,7 тысяч многоквартирных жилых домов, более 650 социальных учреждений во всех районах города, за исключением Автозаводского, части Ленинского и части Нижегородского районов.

АО «Теплоэнерго» постоянно ведет работы, направленные на повышение надежности и качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей, осуществляет модернизацию и реконструкцию теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей, применяет современные технологии, уже сейчас уровень автоматизации 50%, повышает эффективность своей работы во взаимодействии с потребителями поставляемых ресурсов.

По итогам профессионального конкурса среди контакт-центров России и стран СНГ в 2015 году Центр дистанционного обслуживания Теплоэнерго получил награду «Лучший центр по обслуживанию населения в государственных органах и секторе ЖКХ».

Компания дважды становилось победителем Всероссийского конкурса на лучшее предприятие, организацию жилищно-коммунального хозяйства организованного Министерством регионального развития России.

Производственная система АО «Теплоэнерго» (ПСТЭ) — это культура бережливого производства и система непрерывного совершенствования процессов для обеспечения качественного теплоснабжения.

В основу ПСТЭ входят стратегические направления развития АО «Теплоэнерго»:

Устойчивый рост надёжности и качества услуг теплоснабжения для потребителей;

Постоянное повышение уровня безопасности производственной деятельности предприятия;

Повышение энергоэффективности существующих объектов компании;

Увеличение уровня цифровизации и автоматизации производственных процессов;

Повышение лояльности и вовлеченности сотрудников в реализуемые процессы;

Повышение эффективности процессов за счет непрерывного поиска внутренних резервов.

АО «Теплоэнерго» одним из первых в сфере ЖКХ Нижегородской области с 2018 года начало применять бережливые технологии в текущей деятельности. За год работы был проведен анализ основных производственных и части офисных процессов, определены и расшиты «узкие места», внедрены принципы 5С на 20 котельных компании, создан эталонный объект — бережливая котельная на ул. Баха, 4.

В конце 2019 года руководством АО «Теплоэнерго» было принято решение о переходе на актуальную версию учетной системы 1С:ERP Управление предприятием 2, отвечающей всем современным требованиям и потребностям внутренних бизнес-процессов компании. Ранее для автоматизации учетных задач использовался продукт 1С:Управление производственным предприятием«.

Внедрение 1С:ERP Управление предприятием 2 открыло новые возможности для совершенствования внутренних учетных процессов, вовлечения в работу с системой новых пользователей, автоматизации новых направлений, интеграции с другими системами.

Основными причинами перехода на новую систему послужила необходимость получения оперативной управленческой информации с большей степенью детализации, а также запланированный переход компании на налоговый мониторинг.

Основные цели автоматизации

С точки зрения бизнеса:

Привести бизнес-процессы к современным требованиям;

Увеличить скорость реагирования на изменения внешней среды.

С точки зрения функционала:

Автоматизировать весь управленческий и регламентированный учет;

Реализовать блоки планирования и учета затрат, контроля исполнения бюджета;

Повысить прозрачность цепочки закупки ТМЦ от момента возникновения потребности на местах до списания в производство;

Формировать бухгалтерскую и налоговую отчетность автоматически из системы с возможностью дальнейшей передачи по электронным каналам.

Из предлагаемых на рынке программных продуктов 1С:ERP Управление предприятием 2 наиболее полно соответствует всем этим требованиям. Своим расширенным функционалом по сравнению с предыдущим уровнем конкурирует с мировыми аналогами систем ERP-класса.

1С:ERP Управление предприятием упрощает работу сотрудников и оптимизирует всю систему управления предприятием.

Появляется возможность:

планировать деятельность и прогнозировать развитие, налаживать выгодные связи и анализировать результаты сотрудничества с контрагентами;

мгновенно получать доступ к отчетам;

контролировать работу подразделений;

управлять активами и ресурсами;

сократить расходы и минимизировать убытки;

увеличить доходы.

В качестве компании-партнера была выбрана фирма-франчайзи 1С:Апрель Софт, как крупнейшая компания, которая имеет большой опыт внедрения подобных систем на производственных предприятиях, а также положительные отзывы клиентов.

1C:Апрель Софт — фирма-франчайзи 1С, с 1995 года занимается внедрением систем учета и управления предприятием. Компания имеет статус 1C:Центр компетенции по ERP-решениям и входит в топ-20 по всей России.

Основные направления деятельности компании:

Продажа продуктов «1С:Предприятие 8» и отраслевых решений (для производственных, торговых, строительных, сельскохозяйственных, автотранспортных предприятий, бюджетных, образовательных учреждений, розничной торговли, автосалонов); их внедрение и сопровождение — консультации, обследование, диагностика бизнес-процессов, разработка системы под специфику предприятия, внедрение «под ключ», регулярное информационное, технологическое и методическое сопровождение программного комплекса;

Консалтинг в области управления, бухгалтерского учета и налогообложения;

Автоматизация производственных предприятий с помощью 1С:ERP и отраслевых решений на его основе по проектной технологии;

Разработка собственных отраслевых решений на платформе 1С:Предприятие 8 (для производственных и транспортных компаний, бюджетных учреждений и др.)

Проведение специализированных семинаров и тренингов для руководителей и различных специалистов;

Обучение пользователей в Центре сертифицированного обучения «1С» и на собственных семинарах-практикумах.

В сфере автоматизации предприятий важно, чтобы клиент мог быстро подобрать подходящие для внедрения решения и партнеров, предлагающих квалифицированные услуги по качественному внедрению и консалтингу с учетом отраслевой специфики, региона и масштаба предприятия. Компания 1С:Апрель Софт обладает статусом 1С:Центр ERP и входит в ТОП-15 центров Рейтинга 1С:Центров ERP фирмы 1С. Подтверждая таким образом свои компетенции, наличие всех необходимых ресурсов и успешный опыт ведения комплексных проектов по автоматизации организаций.

Внедрение происходило силами своего штата ИТ-специалистовпри поддержке фирмы-франчайзи 1С:Апрель Софт.

Для достижения поставленных целей было выполнено:

консультация по выбору системы автоматизации;

поставка выбранной системы;

первичное обучение пользователей и консультирование по текущим вопросам;

оформлен договор на информационно-технологическое сопровождение.

На текущий момент в эксплуатацию введены блоки:

Бухгалтерский учет Налоговый учет Планирование и бюджетирование Управление денежными средствами Управление взаиморасчетами Управление отношениями с покупателями и поставщиками Управление основными средствами Управление закупками и запасами, планирование закупок Расчет себестоимости продукции

Система была запущена в эксплуатацию с 1 января 2021 года. Автоматизировано 400 рабочих мест.

В результате внедрения на предприятии повысилось качество как управленческого, так и регламентированного учетов, а также планирования и контроля исполнения бюджета. Дополнительно появились технологические возможности расширения функциональности системы и увеличения количества решаемых с ее помощью задач и задействованных пользователей.

Компания АО «Теплоэнерго» высоко оценивает работу специалистов фирмы-франчайзи 1С:Апрель Софт, а также надеется на дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.