1С:Распознавание первичных документов — новый сервис, который берет на себя работу по размещению бумажных документов в 1С.

Сделать это можно за три простых шага:

Отсканируйте или сфотографируйте бумажные документы. Сервис сам понимает, что вы загрузили: одностраничный документ, многостраничный pdf или архив. Дождитесь результатов распознавания документов. Скорость распознавания зависит от множества факторов, включая размер документов и качество изображения. Проверьте результат распознавания и создайте документы в учетной базе 1С.

Сервис «1С:Распознавние документов» разработан и поддерживается фирмой «1С». Вся работа в сервисе по загрузке, корректировке и автоматическому созданию документов происходит в знакомом интерфейсе программы 1С (без использования сторонних сервисов).

Сервис распознает сканы или фотографии первичных документов и подготовит их для ввода в информационную базу пользователя в удобном виде:

Распознает поставщиков, покупателей, товары и услуги, сопоставляя их с объектами в информационной базе пользователя.

Если записи в информационной базе пользователя немного отличаются от указанного в документе, подбирает наиболее похожие варианты и просит пользователя их подтвердить.

Если номенклатура поставщика отличается от номенклатуры покупателя, запомнит выбор пользователя и в следующий раз выберет правильный вариант автоматически.

Проверяет по формулам корректность чисел в таблицах.

Подсвечивает места, на которые надо обратить внимание.

Позволяет аккуратно, точно и быстро создать всю недостающую номенклатуру.

При наличии в базе документов-оснований, соответствующих скану, может выполнить автоматическое прикрепление скана к документу.

Сформирует комплект из документов, отражающих одну и ту же хозяйственную операцию.

Предложит универсальное распознавание для некоторых документов, незнакомых системе, но отражающих хозяйственные операции поступления/списания товаров.

Сервис работает в программах:

Планируется поддержка и в других прикладных решениях, предназначенных для ведения бухгалтерского, финансового, торгового, складского учета, в том числе в 1С:Управлении торговлей, 1С:ERP Управлении предприятием и других.

Стоимость сервиса от 600 руб. в год и зависит от количества распознаваемых документов: от 100 до 10 000.

Попробуйте новый сервис бесплатно в течение тестового периода! Все зарегистрированные пользователи портала 1С:ИТС могут получить доступ на год в объеме 250 страниц.

По всем вопросам обращайтесь к специалистам 1С: Апрель софт.