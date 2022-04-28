1С:Распознавание первичных документов — новый сервис, который берет на себя работу по размещению бумажных документов в 1С.
Сделать это можно за три простых шага:
- Отсканируйте или сфотографируйте бумажные документы. Сервис сам понимает, что вы загрузили: одностраничный документ, многостраничный pdf или архив.
- Дождитесь результатов распознавания документов. Скорость распознавания зависит от множества факторов, включая размер документов и качество изображения.
- Проверьте результат распознавания и создайте документы в учетной базе 1С.
Сервис «1С:Распознавние документов» разработан и поддерживается фирмой «1С». Вся работа в сервисе по загрузке, корректировке и автоматическому созданию документов происходит в знакомом интерфейсе программы 1С (без использования сторонних сервисов).
Сервис распознает сканы или фотографии первичных документов и подготовит их для ввода в информационную базу пользователя в удобном виде:
- Распознает поставщиков, покупателей, товары и услуги, сопоставляя их с объектами в информационной базе пользователя.
- Если записи в информационной базе пользователя немного отличаются от указанного в документе, подбирает наиболее похожие варианты и просит пользователя их подтвердить.
- Если номенклатура поставщика отличается от номенклатуры покупателя, запомнит выбор пользователя и в следующий раз выберет правильный вариант автоматически.
- Проверяет по формулам корректность чисел в таблицах.
- Подсвечивает места, на которые надо обратить внимание.
- Позволяет аккуратно, точно и быстро создать всю недостающую номенклатуру.
- При наличии в базе документов-оснований, соответствующих скану, может выполнить автоматическое прикрепление скана к документу.
- Сформирует комплект из документов, отражающих одну и ту же хозяйственную операцию.
- Предложит универсальное распознавание для некоторых документов, незнакомых системе, но отражающих хозяйственные операции поступления/списания товаров.
Сервис работает в программах:
- 1С:Бухгалтерия предприятия с версией 3.0.106.60.
- 1С:Управление нашей фирмой (в сервисе 1cfresh.com).
Планируется поддержка и в других прикладных решениях, предназначенных для ведения бухгалтерского, финансового, торгового, складского учета, в том числе в 1С:Управлении торговлей, 1С:ERP Управлении предприятием и других.
Стоимость сервиса от 600 руб. в год и зависит от количества распознаваемых документов: от 100 до 10 000.
Попробуйте новый сервис бесплатно в течение тестового периода! Все зарегистрированные пользователи портала 1С:ИТС могут получить доступ на год в объеме 250 страниц.
По всем вопросам обращайтесь к специалистам 1С: Апрель софт.