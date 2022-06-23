О чем не нужно беспокоиться бухгалтерам, если они используют 1С-Отчетность

Что дает 1С-Отчетность?

Программа входит в топ-3 наиболее востребованных систем для сдачи отчетности.

Такая популярность обусловлена удобством сервиса:

данные уже внесены в 1С;

формы всех стандартных отчетов содержатся в меню;

чтобы сформировать и отправить нужные данные в соответствующие инстанции и органы, достаточно сделать пару кликов.

Если вы уже работаете в учетных программах 1С, сервис будет максимально понятным и практичным решением.

Какие функции предлагает 1С-Отчетность?

В первую очередь, это сдача отчетности в основные контролирующие органы: Федеральную налоговую службу, Пенсионный фонд, ФСС, Росстат, Росалкогольрегулирование, Росприроднадзор, Федеральную таможенную службу.

Автоматически сформированные отчеты отправляются в электронном виде, и вы можете отследить их статус получения и обработки непосредственно в сервисе. Когда вы получаете извещение о вводе, значит, отчетность сдана.

В облачной версии доступны все функции коробочного продукта, при этом вы можете работать в приложении удаленно — со своего мобильного телефона или планшета.

Сервис также позволяет выполнять другие действия:

перевести трудовые книжки сотрудников в электронный формат, в соответствии с новыми требованиями законодательства;

вести взаимодействие с ФСС по больничным листам и пособиям (при рождении ребенка и по уходу за детьми);

производить обмен письмами с ФНС, ПФР и ФСГС (Росстат);

заказать акт сверки расчетов с ФНС и ПФР, выписку о состоянии счетов, сверку персональных данных;

получить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;

проводить сверку НДС с контрагентами.

При получении запроса от налоговой, система оповестит пользователя и предложит сформировать и отправить требуемые документы.

Ответы от контролирующих органов поступают обычно в течение четырех рабочих дней.

Автообновление и проверка на ошибки

1С своевременно вносит обновления в отчетные формы в соответствии с поправками в нормативных документах, а 1С-Отчетность автоматически загружает самую свежую версию приложения, в котором будут учтены все изменения.

Встроенный контроль файлов позволяет проверить выгрузку и контрольные соотношения, что помогает избежать отправки некорректных данных.

Таким образом, исключены риски отправить устаревшую форму отчетности или получить штрафы за ошибки.

Помнить о сроках — не нужно!

1С-Отчетность помогает своевременно отправлять требуемые уведомления и не попасть на штрафы.

Встроенные в сервис напоминания подскажут о приближающихся сроках сдачи того или иного вида отчетности.

Вы также можете подключить уведомления об изменении статуса отправленных отчетов по смс или е-mail.

Как еще 1С-Отчетность помогает в работе бухгалтера

С помощью сервиса вы можете проверить:

финансовое положение дел в компании;

кредитоспособность и вероятность банкротства;

шансы прихода налоговой и прочих проверок.

Помимо прочего, 1С предоставляет техническую поддержку сервиса 24/7.

В 1С:Апрель Софт действуют специальные предложения на подключение 1С-Отчетность. Подключите 1С-Отчетность на 12 месяцев и получите еще полгода бесплатно!

Предложение действует для новых клиентов, которые ранее не использовали сервис 1С-Отчетность.

За подключением к сервису 1С-Отчетность вы можете обратиться к специалистам 1С:Апрель Софт.