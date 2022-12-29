Когда платить зарплату за декабрь 2022 года

Выплата части зарплаты производится в период с 1 по 8 число следующего месяца

Основная загвоздка, с которой сталкиваются бухгалтеры в этой ситуации: есть правила в ТК:

Зарплату нужно выплачивать два раза в месяц, каждые 15 дней. Если день выплаты зарплаты приходится на выходной или праздник, то оплата труда сотрудникам производится в последний рабочий день, предшествующий такому выходному или праздничному дню (ст. 136 ТК).

Чтобы не нарушать правила необходимо выплатить зарплату в последний рабочий день, предшествующий праздникам. В нашем случае выплату нужно произвести 30 декабря 2022 года.

Правило 15 дней не нарушается, так как оно применяется в организации в целом. Если локальные документы содержат информацию о сроках выплаты, например, первой части зарплаты (аванса) – 20 числа текущего месяца, а остальной части – 5 числа следующего месяца, но в связи с праздничными днями этот порядок меняется, то нарушения не будет, ведь общий порядок в организации применяется верный.

Штрафов со стороны ГИТ не последует (письмо ГИТ в г. Москве от 26.08.2022 № ПГ/22605/10-30437-ОБ/18-661).

В этом случае вся зарплата с точки зрения налогового законодательства попадает в доход 2022 года и, соответственно НДФЛ исчисляется и уплачивается по правилам, которые еще действуют в этом году.

При перечислении налога в бюджет в переходный период 2022/2023 возникает такая сложность. Налог по правилам перечисляется не позднее следующего за выплатой рабочего дня, но 31 декабря – выходной. То есть НДФЛ за декабрь 2022 года можно перечислить 9 января 2023 года. Но нужно учесть, что со следующего года будет введен ЕНП.

В связи с этим платеж нужно будет оформлять уже по новым правилам в рамках ЕНП. Для этого надо или составить уведомление на оплату, или платежное поручение, но с новыми реквизитами.

Таким образом, оптимальный вариант:перечислить НДФЛ за 2022 год в день выдачи зарплаты – 30 декабря 2022 года.

По отчетности сложностей не возникнет: зарплата начисленная и выплаченная в декабре попадает в 6-НДФЛ за 2022 год. Отчитаться нужно не позднее 27 февраля 2023 года по форме, утвержденной приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@.

Подводя итоги: все сведения о доходах и НДФЛ за 2022 год отражаются в отчетности за текущий год и в отчетность по НДФЛ за 2023 год не попадают.

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Выплата декабрьской зарплаты не попадает на январские праздники

Если в компании зарплата выплачивается, например, 25 числа текущего месяца и вторая часть – 10 числа следующего месяца, то перечисление второй части зарплаты не попадает на праздники. В такой ситуации с точки зрения трудовых норм всё просто. Зарплату следует выплачивать в сроки, установленные в организации. Праздники на такую выплату не влияют.

Обращаем внимание на новые правила расчета НДФЛ, а точнее на новый порядок определения расчетного периода. Он теперь будет длиться с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца, а последним периодом календарного года будет период с 23 по 31 декабря. НДФЛ теперь будет уплачиваться с каждой выплаты зарплаты – и с аванса, и с окончательного расчета.

Однако в 2022 году действуют прежние правила, а именно: расчетный период – с 1 по последнее число одного месяца, а НДФЛ исчисляется за этот период один раз в целом. Возникают сложности: часть зарплаты рассчитывается и налог уплачивается по старым правилам, а часть – уже по новым.

По этой неоднозначной ситуации дал свой комментарий Минфин в письме от 14.09.2022 № 03-04-06/88989, где четко обозначил свою позицию:

«... в таком случае соответствующий доход относится к другому налоговому периоду».

ФНС также дали разъяснения, схожие с Минфином и даже составили примеры в своем письме ФНС от 09.11.2022 № БС-4-11/15099@.

То есть та часть зарплаты, которая будет выплачена в 2023 году, хоть и за предыдущий год, будет относиться именно к 2023 году, а это значит, что она попадет в отчетность следующего года.

Таким образом, НДФЛ с этой части нужно будет заплатить не позднее 30 января 2023 года.

В отчете 6-НДФЛ за 2022 год эта часть дохода не отражается, а попадает в расчет за 1 квартал 2023 года. Форму 6-НДФЛ с 2023 года нужно сдавать с учетом изменений по новой форме, утвержденной приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/881@.

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Нерешенный вопрос

При том, что и Минфин и ФНС дали свои разъяснения, а также по этому поводу высказались многие специалисты, остается один момент, по которому официальная позиция не представлена.

Речь идет о ситуации, когда аванс (заработок за первую часть месяца) выдан в 2022 году, а остаток зарплаты – в 2023 году. Такой аванс получается «зависшим». По правилам 2022 года с этого аванса НДФЛ отдельно не исчисляется и не уплачивается в бюджет. А в доход 2023 года эта сумма для исчисления налога войти не может, так как она была выплачена в предыдущем налоговом периоде, на который новые правила не распространяются.

Именно по такой ситуации каких-либо данных нет. Но похожие случаи уже рассматривались в судах. Речь идет о ситуации, когда организации выплачивают основную часть зарплаты в середине месяца, а вот авансовую часть наоборот – в конце. С этих авансов работодатели не рассчитывали НДФЛ, в связи с чем и возникали споры с налоговиками на местах.

В таких спорах суды встали на сторону проверяющих: определение ВС от 20.09.2018 № 304-КГ18-13765 по делу № А75-5869/2017, определение ВС от 11.05.2016 № 309-КГ16-1804.

То есть можно провести расчет НДФЛ с аванса, выплаченного в 2022 году по аналогии с этими случаями. Так как аванс выплачивается в конце текущего года, то эти суммы следует включить в доход 2022 года, начислить НДФЛ и включить эту выплату в 6-НДФЛ также в текущем году по текущим правилам.

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