Контрольные соотношения для 6-НДФЛ в 2023 году

Общий порядок проверки 6-НДФЛ

ФНС при проверке формы 6-НДФЛ руководствуется контрольными соотношениями, опубликованными в письме от 18.02.2022 № БС-4-11/1981@ и скорректированными в письме от 10.03.2022 № БС-4-11/2819@.

Большинство контрольных соотношений обязательны, при их нарушении необходимо искать ошибку, вносить исправления или подавать уточненный отчет.

Некоторые соотношения могут быть нарушены по объективным причинам.

Например, сравнение доходов со средней зарплатой по отрасли и МРОТ. При наличии основания для таких расхождений налоговых санкций не будет.

Контрольные соотношения можно проверять вручную, сравнивая данные самостоятельно. Этот способ имеет существенный недостаток: человеческий фактор. Альтернативный вариант – автоматизированная сверка, которая позволит в короткие сроки проверить заполнение отчета и сообщит о выявленных ошибках.

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Сверка данных внутри 6-НДФЛ

По правилам, установленным ФНС, сумма доходов в поле 115 «Доходы высококвалифицированных специалистов» не должна превышать сумму дохода в поле 110 «Сумма дохода, начисленная физическим лицам».

Показатель в строке 115 может быть равен сумме в строке 110, но не может быть ниже.

Например, если все сотрудники компании относятся к категории высококвалифицированных, то обозначенные сроки будут равны.

Если часть работников компании не подпадает под эту категорию, то общая сумма дохода (поле 110) будет больше строки 115.

Если контроль не пройден, нужно устранить ошибку в расчете. Для этого нужно убедиться, что поле 110 содержит все доходы, которые относятся к отчетному периоду. В том числе заработную плату, выплачиваемую в последующем квартале. А поле 115 не содержит доходов, которые относятся к следующему отчетному периоду. Например, начисленных, но невыплаченных доходов по договорам гражданско-правового характера.

Поле 130, обозначающее сумму вычетов, не должно превышать сумму дохода, указанную в поле 110. Общая сумма вычетов по всем сотрудникам уменьшает налогооблагаемый доход. Если пропорция не соблюдена, то ИФНС отчет не примет.

Чтобы найти ошибку, нужно провести повторный контроль поля 110 (возможно, указаны не все доходы) и поля 130 (возможно, заполнены лишние вычеты). Когда вычет больше зарплаты сотрудника, в поле 130 укажите его в размере, не превышающем доход. Если сотрудник принес уведомление на имущественный или социальный вычет, включите в поле 130 только зачтенную сумму НДФЛ, а не всю сумму из уведомления.

Важное контрольное соотношение касается исчисленной суммы налога (строка 140). Этот показатель инспекторы сверяют с полями 110 «Сумма дохода, начисленная физическим лицам», 130 «Сумма вычетов» и 100, в котором указывают ставку НДФЛ. Формула проверки следующая:

Поле 140 = (поле 110 – поле 130) / 100 * поле 100.

Здесь допускаются расхождения, связанные с округлением цифр. Чтобы получить правильную сумму в поле 140, сложите все суммы НДФЛ, рассчитанные отдельно в рублях по каждому сотруднику. Если отклонение больше допустимого, значит, при расчете была допущена ошибка.

Например, неправильно отражены доходы или вычеты.

Проверяющие будут сравнить сумму налога, которая была рассчитана (строка 140), и сумму фиксированного авансового платежа (поле 150). Как правило, второй показатель всегда меньше, чем исчисленный налог. Если это правило не соблюдается, есть вероятность, что в расчете преувеличен или неточно указан доход.

При обнаружении такой ошибки нужно просмотреть уведомления, которые относятся к соответствующему налоговому периоду. Если компания получила уведомления за этот период, то в поле 150 не должно быть нуля. Имейте в виду: зачесть можно только перечисления за текущий год и только в пределах суммы удержанного подоходного налога.

При выплате дивидендовубедитесь, что сумма налога на прибыль с дивидендов в поле 155 не превышает сумму подоходного налога, начисленного на дивиденды в поле 141. В поле 155 нужно ввести общую сумму налога на дивиденды, причитающуюся вашей компании, которая может быть зачтена в счет индивидуального налогообложения. Перепроверяя ошибки, убедитесь, что вы правильно рассчитали сумму зачитываемых налогов. Помните, что поле 155 никогда не должно содержать цифры, которые относятся к невыплаченным дивидендам.

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Соотношения в справке к 6-НДФЛ

Инспекторы сверяют доход в разделе 2 с суммой всех полей приложения к справке.

При наличии расхождений между этими показателями необходимо вносить корректировки в отчет: исправлять доходы в приложении или в разделе 2.

Для правильного заполнения необходимо включить в справку все начисленные и фактически полученные доходы, которые облагаются НДФЛ. При этом сумму доходов не требуется уменьшать на налоговые вычеты.

Дополнительно необходимо проверить корректность отражения доходов, которые частично освобождены от уплаты налога.

Например, материальную помощь или подарки.

На сумму вычетов и уведомлений повлияет еще одна оценка: вычеты в разделе 3 не должны превышать суммы из уведомлений о социальных и налоговых вычетах. Если это соотношение не соблюдается, необходимо сравнить вычеты в разделе 3 с данными в уведомлениях.

Если работник имеет право на имущественный или социальный вычет, достаточно указать в разделе 3 сумму начисленного НДФЛ, а не всю сумму из уведомления.

Справка 6-НДФЛ может быть проверена по платежам в бюджет. Если вашей организацией в течение отчетного периода направлялись уведомления, то по полю «Сумма фиксированных авансовых платежей» не может стоять ноль. Если это требование не выполнено, убедитесь в наличии уведомлений за соответствующий налоговый период.

При заполнении этого раздела отчета следует учитывать, что зачесть можно только те фиксированные платежи, которые были уплачены в течение года, и только в пределах суммы удержанного налога на доходы физических лиц.

Соотношения между 6-НДФЛ и справками о доходах

В ходе проверки налоговики сопоставят показатели в расчете и справках о доходах. Этот контроль осуществляется только для годовых расчетов.

В первую очередь проверят строку 110 раздела 2 и доходы, указанные в справках. Инспекторы будут сравнивать доходы, которые облагаются по одинаковой ставке.

При заполнении формы 6-НДФЛ и соответствующих справок обязательно учитывайте все облагаемые налогом доходы. Доходы, облагаемые по разным ставкам, должны быть отображены на отдельных страницах расчета и справки.

В целях контроля заполнения данных о дивидендах, будут сравниваться данные в разделе 2 (поле 111) и соответствующие им поля из справки.

Поле 140 раздела 2 должно соответствовать совокупности всех полей «сумма начисленного налога» в справках. Ставки налога будут сравниваться соответствующим образом.

Также налоговики проверят суммы вычетов. Поле 130 должно совпадать с суммой всех вычетов из раздела 3 с учетом вычетов, указанные в любых сопроводительных документах.

Поле 130 должно охватывать все вычеты из дохода работника, используемые при расчете НДФЛ: стандартные, имущественные, социальные, профессиональные, инвестиционные и другие вычеты, которые уменьшают общую сумму НДФЛ.

Стандартные, социальные и имущественные вычеты, связанные с покупкой (или строительством) жилья, должны быть указаны в разделе 3 формы, а все остальные вычеты должны быть указаны в приложении.

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