Продукт: Бухгалтерия хлебобулочного производства теперь в реестре отечественного ПО

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Продукт: Бухгалтерия хлебобулочного производства теперь в реестре отечественного ПО
Иллюстрация: 1С:Апрель Софт

Реестр отечественного ПО – это список доверенных российских программ, которые были созданы отечественными компаниями, способны работать автономно и без рисков, связанных с использованием импортного ПО.

Апрель Софт:Бухгалтерия хлебобулочного предприятия – российская разработка, предназначенная для удобного ведения бухгалтерского, налогового и оперативного учета в компаниях, занимающихся производством хлебобулочных изделий. Программа обеспечивает слаженную работу отдела продаж, производственных подразделений, бухгалтерии, склада, отдела закупок, отдела доставки на всех этапах работы с производственными заказами и готовыми изделиями.

1С:Апрель Софт – 1С:Франчайзи с многолетним стажем работы в области автоматизации учета и управления на базе 1С:Предприятие 8.3. Мы поможем сформулировать задачи автоматизации, подберем оптимальное решение и настроим программы 1С под ваши бизнес-процессы.

Программный продукт разработан на базе популярного решения 1С:Бухгалтерия 8 с полным сохранением типового функционала и дополнен специализированным отраслевым функционалом для хлебобулочных предприятий:

  • связь заказов покупателей и заказов на производство;

  • создание заданий на производственную смену;

  • учет технологических операций производства в разрезе спецификаций, полуфабрикатов и готовой продукции;

  • учет нескольких единиц измерения: шт, упаковки, лотки и т.п.;

  • автоматический расчет расхода сырья на производство по нормам в соответствии с рецептурами и с учетом влажности муки;

  • учет фактического расхода сырья на производство;

  • учет многопередельного производства, хранение информации о всех полуфабрикатах и технологических операций, входящих в состав готовой продукции;

  • учет заказов клиентов при планировании производства с учетом спецификаций в заказе;

  • анализ выполнения заказа по отгрузкам, ассортименту, количеству;

  • учет автотранспорта предприятия, расчет ГСМ, ремонтные листы и т. п.

Протестируйте функционал отраслевого решения Апрель Софт:Бухгалтерия хлебобулочного предприятия в облачном сервисе 1С:Аренда! Подключайтесь к программе в любое время и в любом месте (главное – наличие Интернета), организуйте работу удаленных сотрудников. Или запишитесь на демонстрацию программы со специалистом в удобное время.

1С:Апрель Софт существует на рынке IT-технологий с 1995 года. За это время мы накопили большой опыт автоматизации учета и управления в компаниях с разной отраслевой спецификой. Весь наш опыт, наработки и пожелания самих клиентов мы собрали воедино: так и получился программный продукт Апрель Софт:Бухгалтерия хлебобулочного производства.

Готовы помочь в автоматизации деятельности хлебобулочным предприятиям от небольшой уютной пекарни до крупного хлебозавода!

Реклама: ООО «Апрель Бизнес-Софт», ИНН: 5262226484

1С:Апрель Софт
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