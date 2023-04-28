АО «Фаберлик» решает задачи контроля качества с помощью отечественного решения 1C:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1C:ERP и 1C:КА

AO «ФАБЕРЛИК» (FABERLIC) – крупнейшая российская компания на рынке прямых продаж, основана в 1997 году. Более 17 лет входит в рейтинг TOP-100 крупнейших парфюмерно-косметических компаний мира (по версии журнала Women's Wear Daily). Является ежегодным участником рейтинга крупнейших компаний России РБК 500. Имеет собственное производство и собственный центр научных разработок. Обладает сертификатами международных стандартов качества и безопасности ISO, GMP, «Халяль».

С 2003 года продукция компании представлена на международном рынке. В настоящий момент компания занимает 25 место в мировом рейтинге компаний Прямых продаж.

FABERLIC - это:

Собственная научная лаборатория инновационных исследований.

Сотрудничество с российскими университетами и мировыми научно-исследовательскими центрами.

34 научных патента, более 200 уникальных формул в год.

Собственное производство: более 35 000 кв. м производственных площадей, оборудованных по последнему слову техники.

190 000 000 единиц косметической продукции ежегодно.

Более 1 000 000 единиц продукции в год.

Вопросы, связанные с качеством продукции, всегда были одними из наиболее приоритетных для компании. И в октябре 2022 года было принято решение о доработке подсистемы качества в имеющейся информационной системе 1C:ERP Управление предприятием, которое было обусловлено потребностью:

фиксировать результаты различных видов исследований и регистрировать показатели лабораторных анализов;

блокировать передачу некачественных материалов в производство

организовать учет проб, планирование и списание материалов и реактивов при проведении исследований;

осуществлять контроль и прослеживаемость качества сырья, полуфабрикатов, конечной продукции с выдачей сертификатов и паспортов качества;

отслеживать уровень несоответствий по поставщикам, производственным подразделениям и группам продукции с использованием статистических ответов по качеству.

Поскольку все это уже существует в разработанной компанией 1С:Апрель Софт системе «1C:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1C:ERP и 1C:КА», выбор был остановлен на ней. 1С:LIMS Управление лабораторией предприятия – решение для предприятий различного масштаба с дискретным и непрерывным типами производств, которым важно управление качеством на протяжении всего производственного процесса.

Позволяет автоматизировать основные бизнес-процессы лабораторий, служб управления качеством и технического контроля (ОТК) с целью совершенствования методов управления качеством и повышения прибыльности компаний.

Программный продукт разработан по технологии расширений и интегрируется в единую информационную систему с решениями, содержащими конфигурации «ERP. Управление холдингом», «ERP Управление предприятием» или «Комплексная автоматизация».

Использование отраслевого решения позволяет:

Сократить рутинные операции по сбору информации. Повысить оперативность передачи данных в информационную систему. Обеспечить достоверность этих данных за счет сокращения человеческого фактора.

Поддержка стандартов GLP, GAMP, GALP, ИСО/МЭК 17025 позволит контролировать качество и обеспечить прослеживаемость.

Были рассмотрены основные и наиболее приоритетные возможности системы 1С:LIMS:

Контроль качества партии при списании.

Ведение базы данных показателей качества и методик испытаний.

Хранение истории измерений показателей качества партий и оперативный доступ к этим показателям.

Выполнение проверок качества по определенным графикам.

Загрузка результатов измерений из файла Excel.

Настройка и автоматическое заполнение сертификатов и паспортов качества.

Ввод результатов испытаний с мобильного устройства.

В качестве компании-партнера была выбрана компания 1С:Апрель Софт, как разработчик самого программного продукта. Внедрение проходило силами своего штата ИТ-специалистов при поддержке 1С:Апрель Софт.

Для достижения поставленных целей было выполнено:

демонстрация возможностей программного продукта и его отгрузка;

консультирование по текущим вопросам;

оформлен договор на техническое сопровождение системы.

По результатам использования программного продукта было отмечено, что «1C:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1C:ERP и 1C:КА» позволяет:

Сократить рутинные операции по сбору информации. Повысить оперативность передачи данных в информационную систему за счет интеграции с оборудованием и использования мобильного приложения лаборанта, а также обеспечить достоверность этих данных за счет сокращения влияния человеческого фактора. Контролировать качество и обеспечить прослеживаемость.

Автоматизация затрагивает все подсистемы производственной компании. Преимущества внедрения системы управления качеством 1С:LIMS смогут ощутить все сотрудники компании.

Выгоды использования 1С:LIMS

Для руководства, бизнеса

«Прозрачная» работа лаборатории и службы технического контроля.

Оперативный доступ к показателям качества, возможность устанавливать их, ориентируясь на стандартны, нормативные документы и потребности рынка.

Уменьшение вероятности выпуска некачественной продукции (за счет выявления мест и причин отклонений от норм, а значит возможности их устранить), и, следовательно, повышение лояльности покупателей и прибыльности компании.

Сокращение затрат на ведение бумажного документооборота.

Для Лаборатории и службы ОТК

Снижение нагрузки на персонал и повышение эффективности работы за счет ухода от бумажных документов.

Снижение «человеческого фактора» при регистрации проб и оформлении результатов испытаний.

Для производства

Предотвращение отпуска некачественного сырья в производство.

Оперативное принятие решений в случае обнаружения недопустимых отклонений от норм.

Возможность анализировать работу производства (в какой смене/бригаде происходит выпуск некачественной продукции) и принимать меры.

Для отдела закупок

Сбор и анализ информации о поставщиках. Возможность выбрать лучших поставщиков.

Для отдела продаж

Предотвращение отгрузок некачественной продукции покупателю.

Почему стоит выбирать 1С:LIMS

Российское ПО.

Разработка на Платформе 1С:Предприятие 8.3.

1С:LIMS разработано в виде расширения к 1С:ERP и 1С:КА и успешно интегрируются в единую информационную систему предприятия.

На текущий момент ведется адаптация продукта под нужды предприятия. Система была запущена в эксплуатацию с 3 апреля 2023 года.

1C:Апрель Софт – фирма-франчайзи 1С, с 1995 года занимается внедрением систем учета и управления предприятием. Компания имеет статус 1C:Центр компетенции по ERP-решениям и входит в топ-20 по всей России.

Основные направления деятельности компании

Продажа продуктов «1С:Предприятие 8» и отраслевых решений (для производственных, торговых, строительных, сельскохозяйственных, автотранспортных предприятий, бюджетных, образовательных учреждений, розничной торговли, автосалонов), их внедрение и сопровождение – консультации, обследование, диагностика бизнес-процессов, разработка системы под специфику предприятия, внедрение «под ключ», регулярное информационное, технологическое и методическое сопровождение программного комплекса. Консалтинг в области управления, бухгалтерского учета и налогообложения. Автоматизация производственных предприятий с помощью 1С:ERP и отраслевых решений на его основе по проектной технологии. Разработка собственных отраслевых решений на платформе 1С:Предприятие 8 (для производственных и транспортных компаний, бюджетных учреждений и др.). Проведение специализированных семинаров и тренингов для руководителей и различных специалистов. Обучение пользователей в Центре сертифицированного обучения «1С» и на собственных семинарах-практикумах.

В сфере автоматизации предприятий важно, чтобы клиент мог быстро подобрать подходящие для внедрения решения и партнеров, предлагающих квалифицированные услуги по качественному внедрению и консалтингу с учетом отраслевой специфики, региона и масштаба предприятия.

Компания 1С:Апрель Софт обладает статусом 1С:Центр ERP и входит в ТОП-15 центров Рейтинга 1С:Центров ERP фирмы 1С.Подтверждая таким образом свои компетенции, наличие всех необходимых ресурсов и успешный опыт ведения комплексных проектов по автоматизации организаций. 1С:Апрель Софт – больше, чем просто автоматизация!

Реклама: ООО «Апрель Бизнес-Софт», ИНН: 5262226484