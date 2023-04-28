АО «Фаберлик» решает задачи контроля качества с помощью отечественного решения 1C:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1C:ERP и 1C:КА

AO «ФАБЕРЛИК» (FABERLIC) – крупнейшая российская компания на рынке прямых продаж, основана в 1997 году. Более 17 лет входит в рейтинг TOP-100 крупнейших парфюмерно-косметических компаний мира (по версии журнала Women's Wear Daily). Является ежегодным участником рейтинга крупнейших компаний России РБК 500. Имеет собственное производство и собственный центр научных разработок. Обладает сертификатами международных стандартов качества и безопасности ISO, GMP, «Халяль».
С 2003 года продукция компании представлена на международном рынке. В настоящий момент компания занимает 25 место в мировом рейтинге компаний Прямых продаж.
FABERLIC - это:
Собственная научная лаборатория инновационных исследований.
Сотрудничество с российскими университетами и мировыми научно-исследовательскими центрами.
34 научных патента, более 200 уникальных формул в год.
Собственное производство: более 35 000 кв. м производственных площадей, оборудованных по последнему слову техники.
190 000 000 единиц косметической продукции ежегодно.
Более 1 000 000 единиц продукции в год.
Вопросы, связанные с качеством продукции, всегда были одними из наиболее приоритетных для компании. И в октябре 2022 года было принято решение о доработке подсистемы качества в имеющейся информационной системе 1C:ERP Управление предприятием, которое было обусловлено потребностью:
фиксировать результаты различных видов исследований и регистрировать показатели лабораторных анализов;
блокировать передачу некачественных материалов в производство
организовать учет проб, планирование и списание материалов и реактивов при проведении исследований;
осуществлять контроль и прослеживаемость качества сырья, полуфабрикатов, конечной продукции с выдачей сертификатов и паспортов качества;
отслеживать уровень несоответствий по поставщикам, производственным подразделениям и группам продукции с использованием статистических ответов по качеству.
Поскольку все это уже существует в разработанной компанией 1С:Апрель Софт системе «1C:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1C:ERP и 1C:КА», выбор был остановлен на ней.
1С:LIMS Управление лабораторией предприятия – решение для предприятий различного масштаба с дискретным и непрерывным типами производств, которым важно управление качеством на протяжении всего производственного процесса.
Позволяет автоматизировать основные бизнес-процессы лабораторий, служб управления качеством и технического контроля (ОТК) с целью совершенствования методов управления качеством и повышения прибыльности компаний.
Программный продукт разработан по технологии расширений и интегрируется в единую информационную систему с решениями, содержащими конфигурации «ERP. Управление холдингом», «ERP Управление предприятием» или «Комплексная автоматизация».
Использование отраслевого решения позволяет:
Сократить рутинные операции по сбору информации.
Повысить оперативность передачи данных в информационную систему.
Обеспечить достоверность этих данных за счет сокращения человеческого фактора.
Поддержка стандартов GLP, GAMP, GALP, ИСО/МЭК 17025 позволит контролировать качество и обеспечить прослеживаемость.
Были рассмотрены основные и наиболее приоритетные возможности системы 1С:LIMS:
Контроль качества партии при списании.
Ведение базы данных показателей качества и методик испытаний.
Хранение истории измерений показателей качества партий и оперативный доступ к этим показателям.
Выполнение проверок качества по определенным графикам.
Загрузка результатов измерений из файла Excel.
Настройка и автоматическое заполнение сертификатов и паспортов качества.
Ввод результатов испытаний с мобильного устройства.
В качестве компании-партнера была выбрана компания 1С:Апрель Софт, как разработчик самого программного продукта. Внедрение проходило силами своего штата ИТ-специалистов при поддержке 1С:Апрель Софт.
Для достижения поставленных целей было выполнено:
демонстрация возможностей программного продукта и его отгрузка;
консультирование по текущим вопросам;
оформлен договор на техническое сопровождение системы.
По результатам использования программного продукта было отмечено, что «1C:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1C:ERP и 1C:КА» позволяет:
Сократить рутинные операции по сбору информации.
Повысить оперативность передачи данных в информационную систему за счет интеграции с оборудованием и использования мобильного приложения лаборанта, а также обеспечить достоверность этих данных за счет сокращения влияния человеческого фактора.
Контролировать качество и обеспечить прослеживаемость.
Автоматизация затрагивает все подсистемы производственной компании. Преимущества внедрения системы управления качеством 1С:LIMS смогут ощутить все сотрудники компании.
Выгоды использования 1С:LIMS
Для руководства, бизнеса
«Прозрачная» работа лаборатории и службы технического контроля.
Оперативный доступ к показателям качества, возможность устанавливать их, ориентируясь на стандартны, нормативные документы и потребности рынка.
Уменьшение вероятности выпуска некачественной продукции (за счет выявления мест и причин отклонений от норм, а значит возможности их устранить), и, следовательно, повышение лояльности покупателей и прибыльности компании.
Сокращение затрат на ведение бумажного документооборота.
Для Лаборатории и службы ОТК
Снижение нагрузки на персонал и повышение эффективности работы за счет ухода от бумажных документов.
Снижение «человеческого фактора» при регистрации проб и оформлении результатов испытаний.
Для производства
Предотвращение отпуска некачественного сырья в производство.
Оперативное принятие решений в случае обнаружения недопустимых отклонений от норм.
Возможность анализировать работу производства (в какой смене/бригаде происходит выпуск некачественной продукции) и принимать меры.
Для отдела закупок
Сбор и анализ информации о поставщиках. Возможность выбрать лучших поставщиков.
Для отдела продаж
Предотвращение отгрузок некачественной продукции покупателю.
Почему стоит выбирать 1С:LIMS
Российское ПО.
Разработка на Платформе 1С:Предприятие 8.3.
1С:LIMS разработано в виде расширения к 1С:ERP и 1С:КА и успешно интегрируются в единую информационную систему предприятия.
На текущий момент ведется адаптация продукта под нужды предприятия. Система была запущена в эксплуатацию с 3 апреля 2023 года.
1C:Апрель Софт – фирма-франчайзи 1С, с 1995 года занимается внедрением систем учета и управления предприятием. Компания имеет статус 1C:Центр компетенции по ERP-решениям и входит в топ-20 по всей России.
Основные направления деятельности компании
Продажа продуктов «1С:Предприятие 8» и отраслевых решений (для производственных, торговых, строительных, сельскохозяйственных, автотранспортных предприятий, бюджетных, образовательных учреждений, розничной торговли, автосалонов), их внедрение и сопровождение – консультации, обследование, диагностика бизнес-процессов, разработка системы под специфику предприятия, внедрение «под ключ», регулярное информационное, технологическое и методическое сопровождение программного комплекса.
Консалтинг в области управления, бухгалтерского учета и налогообложения.
Автоматизация производственных предприятий с помощью 1С:ERP и отраслевых решений на его основе по проектной технологии.
Разработка собственных отраслевых решений на платформе 1С:Предприятие 8 (для производственных и транспортных компаний, бюджетных учреждений и др.).
Проведение специализированных семинаров и тренингов для руководителей и различных специалистов.
Обучение пользователей в Центре сертифицированного обучения «1С» и на собственных семинарах-практикумах.
В сфере автоматизации предприятий важно, чтобы клиент мог быстро подобрать подходящие для внедрения решения и партнеров, предлагающих квалифицированные услуги по качественному внедрению и консалтингу с учетом отраслевой специфики, региона и масштаба предприятия.
Компания 1С:Апрель Софт обладает статусом 1С:Центр ERP и входит в ТОП-15 центров Рейтинга 1С:Центров ERP фирмы 1С.Подтверждая таким образом свои компетенции, наличие всех необходимых ресурсов и успешный опыт ведения комплексных проектов по автоматизации организаций.
1С:Апрель Софт – больше, чем просто автоматизация!
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