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1С:Управление торговлей. Переход на редакцию 11

Поддержка редакции 10.3 программы 1С:Управление торговлей будет продолжаться до конца 2023 года. Выпуск обновлений еще будет продолжаться до 31 марта 2024 года. А с 1 апреля 2024 года прекратится выпуск обновлений программы в связи с изменениями законодательства, а также перестанет проводиться консультирование пользователей.
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1С:Управление торговлей. Переход на редакцию 11
Иллюстрация: Светлана Семина

Но уже сегодня можно перейти на 1С:Управление торговлей ред. 11. Расскажем, как это сделать и в чем преимущества новой редакции.

Что такое 1С:Управление торговлей ред. 11

1С:Управление торговлей 11 — это программа, которая предназначена для оптовой и розничной торговли.

Программа автоматизирует не только торговые процессы, но и управление продажами, финансовые и складские процессы, закупочную деятельность, управленческий учет и работу с покупателями. 

Перечислим более подробно, что помогает автоматизировать редакция 11 конфигурации 1С:Управление торговлей:

  • анализ и планирование торговых операций и торговой деятельности;

  • управленческий учет;

  • работу с покупателями благодаря CRM;

  • управление закупками;

  • процесс анализа поставщиков;

  • складской учет;

  • управление розничными, оптовыми и комиссионными продажами;

  • подключение торгового и кассового оборудования, сканеров штрих-кодов, торговых весов;

  • учет кредитов, дебиторской задолженности;

  • анализ финансовой деятельности;

  • работу со спиртосодержащими товарами.

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Основные преимущества 1С:Управление торговлей ред. 11

  • Универсальность и адаптивность. 

1С:УТ 11 имеет широкий спектр гибких настроек, которые позволяют адаптироваться под любые запросы клиентов.

Можно добавлять опции для больших компаний и, наоборот, урезать их для небольших организаций.

К тому же благодаря возможностям программы 1С:УТ 11 можно настроить полностью «под себя» и под бизнес-процессы в своей компании.

  • Прозрачный контроль. 

Торговые организации обычно сами занимаются закупками и логистикой, поэтому очень важно, чтобы эти направления были под контролем.

Стоит ли уже сейчас заказывать новую поставку или на складе еще достаточно запасов?

1С:УТ 11 содержит набор функций, который позволяет следить за всеми процессами в компании и обнаружить проблемные этапы.

  • Удобная интеграция с сайтом организации и другими автоматизированными системами. 

Благодаря гибкой и масштабируемой платформе 1С:Предприятие 8.3, на которой разработана вся линейка программ 1С, 1С:Управление торговлей успешно и быстро синхронизируется с другими системами 1С, функционирующими в организации, например, с 1С:Бухгалтерией или CRM-системой.

В 1С:УТ ред. 11 предусмотрен обмен данными с сайтом вашего интернет-магазина. 

Специалисты компании 1С:Франчайзи — 1С:Апрель Софт проконсультируют вас по вопросам перехода на новую редакцию, проведут анализ существующей системы и предложат оптимальные варианты перехода на новую редакцию 1С:УТ или на другой программный продукт на платформе 1С:Предприятие 8.3.

Не затягивайте с переходом!

Особенно это касается организаций с доработанной программой. У нас есть поэтапный план перехода, в течение которого миграция произойдет максимально комфортно и без стресса для специалистов вашего предприятия.

Основные функции 1С:УТ 11

Расскажем подробнее об основных функциях 1С:Управление торговлей ред. 11.

  • Работа с контрагентами.

С помощью новой редакции конфигурации 1С:УТ ред. 11 вся контактная информация о контрагентах будет у вас под рукой, а также полная история взаимодействия с ними, учет сделок, разработка индивидуальных или типовых договоров, контроль задолженности, работа с претензиями и т.п.

  • Управление номенклатурой ТМЦ.

Детальный учет товарно-материальных ценностей по заданным параметрам (серии, разнообразные упаковки, единицы измерения и прочее), удобная классификация, возможность вести учет возвратной тары.

  • Управление закупками.

В 1С:УТ ред. 11 есть возможность оформлять заказы, анализировать цены от поставщиков, оформлять возвраты, вести учет расхождений, отслеживать исполнение заказов поставщиками и прочее.

  • Управление продажами.

Полная поддержка торговых операций как с оптовыми, так и розничными покупателям, подготовка необходимой документации, оформление заказов от клиентов и работа с ними, создание счетов на оплату и коммерческих предложений, учет работы торговых представителей и возможность учитывать подарочные сертификаты.

  • Складской учет.

Под контролем все складские операции (поступление, списание, перемещение), формирование отчетности по заданным операциям, управление доставкой, отгрузкой, сборкой заказа, а также проведение инвентаризации.

  • Управление маркетингом.

Торговля это не только про прямые продажи, но и про маркетинг.

В конфигурации будет доступна возможность сегментировать клиентов, устанавливать скидки, проводить анкетирования и маркетинговые мероприятия, учитывать карты лояльности, формировать рейтинги товаров по уровню продаж и классифицировать их.

  • Планирование работы.

С помощью 1С:УТ ред. 11 можно планировать продажи, в том числе по разным категориям и типам товаров, а также планировать закупку товара с учетом запасов и спроса клиентов.

  • Управление финансовым результатом.

Чтобы правильно управлять финансовым результатом, в новой конфигурации есть возможность определять результат по направлениям деятельности или в разрезе номенклатурных групп, формировать отчет «Управленческий баланс», который так нужен управленцам, вести учет фактической и плановой себестоимости, контролировать целевые показатели и т.п.

  • Синхронизация с маркетплейсами

В программе реализована синхронизация товарных каталогов с Яндекс.Маркет.

Специалисты 1С:Апрель Софт готовы в кратчайшие сроки ознакомиться с вашей системой, вместе запланировать и осуществить безболезненный переход. За нашими плечами 20-летний опыт по переводу типовых решений 1С на новые редакции. Нюансов много.

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Еще раз напомним, что торговля — это не только про продажу, но и про планирование, закупку и хранение, расчет цены и получение финансового результата.

Поэтому автоматизированная система учета должна отвечать на все современные запросы торговой организации. 

1С:Управление торговлей редакция 11 позволяет создать единое пространство в торговой организации, с помощью которого можно быстро реагировать на изменения и в максимально короткие сроки решать все возникающие вопросы.

Гибкая в использовании конфигурация, синхронизируется с другими решениями 1С и подходит для любой торговой организации.

Задавайте свои вопросы по переходу на 1С:УТ 11 специалистам 1С:Апрель Софт прямо сейчас.

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Комментарии

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