Виды отпусков: как правильно составить и подать заявление на отпуск

Трудовое законодательство предусматривает несколько видов отпусков. Они отличаются продолжительностью и поводом, но основанием для предоставления дней отдыха всегда служит заявление. Рассказываем об особенностях составления заявления и сроках подачи для каждого вида отпуска.

Виды отпусков

Виды, особенности и правила предоставления отпусков закреплены в гл. 19 ТК. Отпуска делятся на:

1. Оплачиваемые работодателем:

основной;

дополнительный;

учебный.

2. Оплачиваемые социальным фондом:

отпуск по беременности и родам;

отпуск по уходу за ребенком.

3. Неоплачиваемые.

Законодательных требований к форме заявления на отпуск нет. Как правило, его составляют в произвольной форме. Разберем подробнее нюансы составления заявлений для разных видов отпусков.

Основной отпуск

Основной отпуск — это гарантированный трудовым кодексом вид оплачиваемого отдыха. Работодатель обязан предоставлять работнику отпуск ежегодно. Право на оплачиваемый отпуск у работника возникает по истечении шести месяцев работы.

Большинство трудящихся имеют право на 28 дней ежегодного оплачиваемого отпуска, но есть категории работников, которые вправе отдыхать больше:

работники моложе 18 лет — 31 день;

педагоги — 42 — 56 дней;

инвалиды — 30 дней;

ученые — 36 — 48 дней;

сотрудники силовых ведомств — от 30 дней;

жители Дальневосточного федерального округа — 36 дней.

Отпуск можно отгулять целиком или разбить на части, одна их которых должна длится не менее 14 календарных дней. Длительность остальных частей может быть любой. Главное — взаимное согласие сторон.

Чтобы не образовывались перебои в работе из-за отсутствия персонала, отпуска работников распределяют равномерно в течение календарного года — составляют график отпусков. В дальнейшем отпуска предоставляют в соответствии с утвержденным графиком. За две недели до начала отпуска по графику кадровики обязаны уведомить сотрудника о приближающемся отдыхе под подпись. Дополнительно писать заявление на отпуск не нужно.

Если же работник хочет пойти в отпуск не по графику, он письменно заявляет о своем праве на отдых. Любое заявление на отпуск пишется на имя руководителя предприятия собственноручно, на заранее подготовленном кадровиками бланке или печатается на компьютере.

В правом верхнем углу укажите должность, фамилию и инициалы руководителя компании в дательном падеже, а от кого — в родительном падеже. Строчкой ниже по центру — слово «заявление». Далее — излагаете просьбу об отпуске с указанием даты начала и продолжительности.

Срок подачи заявления на отпуск законодательством не регламентирован. Однако рекомендуют делать это за две недели до его начала. Это связано с тем, чтобы заявление успело пройти путь от руководителя до исполнителя, который на его основании подготовит приказ, после чего бухгалтер должен выплатить работнику отпускные в срок не позднее трех дней до начала периода отдыха.

В 2021 году в трудовой кодекс внесли поправки, разрешающие применять кадровый электронный документооборот. Теперь работник может подать заявление на отпуск без визита в офис и находясь в любом месте, что особенно удобно для работников на удаленке, вахтовиков, компаний, где офис с кадровой службой расположен отдельно от других подразделений.

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Дополнительный отпуск

Вид оплачиваемого отпуска, который предоставляют работнику в качестве компенсации за особые условия труда. Например:

за ненормированный рабочий день предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью 3 дня (ст. 119 ТК);

работникам на вредных и опасных работах — 7 дней (ст. 117 ТК);

работающим в местностях с повышающим районным коэффициентом — от 8 до 24 дней (ст. 116, 302, 321 ТК).

При написании заявления на допотпуск в тексте сошлитесь на соответствующую статью трудового кодекса.

Если сотрудник хочет отгулять и основной и дополнительный отпуск сразу, допустимо написать одно заявление на два отпуска.

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Учебный отпуск

Право на оплачиваемый учебный отпуск имеют работники, которые впервые получают соответствующий уровень образования (общее, среднее или высшее профессиональное, аспирантура) в аккредитованном учебном заведении.

Отпуск может быть оформлен на период сессии, аттестации, подготовки дипломной работы при условии, что работник-студент вместе с заявлением на отпуск предоставил выданную образовательной организацией справку-вызов по форме, утвержденной приказом Минобрнауки от 19.12.2013 № 1368.

Отпуск по беременности и родам

В общем случае отпуск по БиР длится 140 дней и может быть продлен на 16 дней, если роды окажутся сложными. Женщинам, вынашивающим более, чем одного ребенка, предоставляют отпуск продолжительностью 194 дня. Проживающим в местностях с повышенным уровнем радиации также положен более продолжительный декрет: 160 дней при одноплодной беременности и 200 — при многоплодной.

Женщины, усыновившие одного или нескольких детей одновременно, имеют право на декретный отпуск до 70 и 110 дней от дня рождения ребенка (детей) соответственно.

Даты начала и окончания отпуска по БиР определяют лечащие врачи и подтверждают это листком нетрудоспособности. Несмотря на то, что оплачивает отпуск по БиР Социальный фонд, оформление происходит через работодателя. Последний должен издать приказ и сделать отметки в табеле. Основанием служит подготовленное в произвольной форме заявление со ссылкой на номер листка нетрудоспособности.

Заявить о своем праве на декретный отпуск или его продлении можно через 1С:Кабинет сотрудника. Работнице не нужно ехать в офис работодателя для подачи заявления и приезжать повторно для ознакомления с приказом. Для документооборота между сотрудником и компанией потребуется интернет-браузер или мобильное приложение для Android или iOS.

Отпуск по уходу за ребенком

В отличие от отпуска по БиР отпуск по уходу за ребенком может быть предоставлен, как матери ребенка, так и его отцу, бабушкам или дедушкам. Максимальная продолжительность отпуска — до исполнения ребенку трех лет, при этом оплачиваемый период заканчивается при достижении младенцем полуторагодовалого возраста.

Для подтверждения права на отпуск по уходу за ребенком к заявлению необходимо приложить копию свидетельства о рождении, а также справку с места работы второго супруга о том, что он отпуск по уходу за ребенком не оформил.

Ушедший в такой отпуск работник имеет право прервать его в любой момент и вернуться на прежнее место работы. О намерении вновь приступить к работе необходимо уведомить работодателя за две недели до предполагаемой даты выхода из отпуска.

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Отпуск без оплаты

Работники могут ходить в отпуска без оплаты:

одни на основании трудового кодекса могут делать это в любое удобное время (инвалиды, пенсионеры, участники ВОВ и другие лица при регистрации брака, рождении ребенка или смерти близкого человека);

другие — по семейным обстоятельствам при согласовании с работодателем.

И в одном и в другом случае без заявления не обойтись. В тексте заявления укажите причину и ссылку на ст. 128 ТК.

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