Ответственность за пропуск срока сдачи отчетности: налоговой, бухгалтерской, статистической

Пропуск срока сдачи отчетности грозит организации или ИП привлечением к ответственности в виде штрафа или предупреждения. Также контролирующие органы могут приостановить операции по расчетному счету нарушителя. Мера ответственности зависит от вида отчетности, лица, которое не сдало ее в срок, и наличия отягчающих или смягчающих вину обстоятельств.

Ответственность за пропуск срока сдачи налоговой отчетности

Налоговая отчетность сдается в ИФНС по месту учета налогоплательщика. Размер штрафа зависит от того, какой отчет не сдан в срок.

Налоговая декларация и расчет по страховым взносам

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За пропуск срока сдачи РСВ и налоговой декларации налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде:

Штрафа по ст. 119 НК (организации и ИП).

Размер штрафа одинаков и для ИП, и для организаций — 5% от суммы налога к уплате за каждый месяц просрочки, но не более 30% в целом.

Минимальная сумма штрафа — 1000 руб.

Помимо штрафа по ст. 119 НК налоговая инспекция может дополнительно оштрафовать должностных лиц компании (директора или главбуха) на сумму от 300 до 500 руб. Штраф может быть заменен предупреждением.

Обратите внимание, что индивидуальные предприниматели не могут быть привлечены к ответственности по п. 1 ст. 15.5 КоАП.

Приостановки операций по расчетному счету (подп. 1 п. 3, п. 11 ст. 76 НК)

Актуально и для ИП, и для компаний. Если пропуск срока сдачи отчетности превысит 20 рабочих дней, налоговая вправе вынести решение о временной блокировке счета до того момента, пока нарушитель не отчитается.

Налоговый расчет (кроме 6-НДФЛ)

За данное нарушение предусмотрена ответственность в виде:

Штрафа по ст. 126 НК (организации и ИП).

Размер штрафа составляет 200 руб. за каждый непредставленный в срок документ. Размер налога к уплате или срок просрочки в данном случае роли не играют.

В дополнение к штрафу по ст. 126 НК должные лица организации могут быть оштрафованы на 300 — 500 руб.

ИП не могут быть привлечены к ответственности по п. 1 ст. 15.6 КоАП.

Приостановка операций по счету не применяется к налоговым расчетам поэтому, если ИФНС применило к вам данную меру ответственности, ее легко можно оспорить.

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Отчет 6-НДФЛ

Несвоевременная сдача отчета 6-НДФЛ грозит организации и ИП:

штрафом по п. 1.2 ст. 126 НК — в размере 1 000 руб. за каждый месяц просрочки (как полный, так и неполный);

штрафом по ч. 1 ст. 15.6 КоАП (только в отношении должностных лиц компании) — в размере от 300 до 500 руб .

приостановкой операций по счету организации или ИП — если просрочка составит более 20 дней.

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Ответственность за пропуск срока сдачи бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность также направляется в ИФНС и ответственность за пропуск срока ее сдачи зависит от того, размещается она в ГИР БО или нет:

Пропуск срока сдачи бухотчетности, размещаемой в ГИР БО.

Наказывается штрафом по ст. 19.7 КоАП в виде штрафа в размере от 3 000 до 5 000 руб. — для организаций и от 300 до 500 руб. — для должностных лиц компании.

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Пропуск срока сдачи бухотчетности, не размещаемой в ГИР БО.

Ответственность предусмотрена по ст. 126 НК в виде штрафа в размере 200 руб. за документ. Дополнительно, должностные лица компании могут быть привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 15.6 КоАП в виде штрафа в размере от 300 до 500 руб.

Индивидуальные предприниматели в силу положений ст. 6 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ не обязаны вести бухгалтерский учет, при условии учета доходов и расходов (в КУДиР или КУД).

Ответственность за пропуск срока сдачи отчетности в СФР

Размер штрафа за опоздание со сдачей отчетности в Социальный фонд России зависит от разделов, которые включаются в состав ЕФС-1:

Опоздание со сдачей Подраздела 1.1 Раздела 1 (бывший СЗВ-ТД).

Предусмотрен штраф по п. 2 ст. 15.33.2 КоАП в размере от 300 до 500 руб.

Опоздание со сдачей Подраздела 1.2 Раздела 1 (бывший СЗВ-СТАЖ).

Ответственность предусмотрена ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ в виде штрафа в размере 500 руб. за каждое застрахованное лицо.

Опоздание со сдачей Подраздела 1.3 Раздела 1 (новый отчет).

Ответственность такая же, как и в случае с опозданием со сдачей Подраздела 1.2 Раздела 1 — штраф 500 руб. за каждого застрахованного сотрудника (исполнителя).

Опоздание со сдачей Раздела 2 (бывший 4-ФСС).

Предусмотрено два вида ответственности:

для организаций или ИП — по п. 1 ст. 26.30 закона № от 24.07.1998 125-ФЗ в виде штрафа в размере 5% от суммы взносов к уплате за последние 3 месяца отчетного (расчетного) периода, за каждый месяц просрочки. Максимальная сумма штрафа — 30% от суммы взносов, минимальная — 1 000 руб.

для должностных лиц организации— п. 2 ст. 15.33 КоАП в виде штрафа в размере от 300 до 500 руб.

Ответственность за пропуск срока сдачи статистической отчетности

Пропуск срока сдачи любых форм статистической отчетности влечет взыскание штрафа по ст. 13.19 КоАП:

для организаций — в размере от 20 000 до 70 000 руб.

для должностных лиц и предпринимателей — от 10 000 до 20 000 руб.

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