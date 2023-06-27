Отпуск 2023: основные нюансы для бухгалтера

К сезону отпусков мы подготовили обзорный материал, в котором дали ответы на часто возникающие вопросы по предоставлению отпуска, нюансам его переноса и продления, а также отпускным выплатам. Материал в статье изложен в формате «вопрос-ответ».

Кто имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск

Только штатные сотрудники, с которыми заключен трудовой договор. Исполнители по гражданско-правовым договорам, независимо от их статуса (ИП, физлица, самозанятые), права на отпуск и компенсацию за него не имеют.

Какова продолжительность основного ежегодного отпуска

От 2 до 4 рабочих дней — для сезонных работников, которые заключили трудовой договор на срок до двух месяцев.

28 календарных дней — для большинства сотрудников.

30 календарных дней — для инвалидов, гражданских служащих, судей, прокуроров, сотрудников внутренних дел.

31 календарный день — для несовершеннолетних сотрудников.

От 42 до 56 календарных дней — для педагогических работников.

Существует ли минимальная непрерывная часть отпуска

Да, 14 календарных дней. Свой отпуск сотрудник может делить, как ему удобно (по согласованию с работодателем), но минимальная его часть должна быть не менее 14 календарных дней.

Если сотрудник отгулял отпуск авансом в прошлом году, в следующем ему все равно придется предоставить минимум 14 календарных дней отпуска и включить информацию об этом график отпусков.

Когда у сотрудника возникает право на отпуск

Спустя6 месяцев непрерывной работы у данного работодателя. За этот период работнику положено 14 дней отпуска.

Право на полный 28-дневный отпуск возникает у него спустя 11 месяцев работы у работодателя.

Как учитываются праздники и выходные, выпадающие на отпуск

Праздничные нерабочие дни в число дней отпуска не включаются и не оплачиваются. Выходные дни оплачиваются в обычном размере. Рабочие дни, которые из-за переноса праздничных дней стали нерабочими, также включаются в отпуск и оплачиваются.

С какого дня можно предоставить отпуск

С любого: рабочего, выходного или праздничного, но в последнем случае праздничный день не учитывается и отсчет отпускных дней работодатель ведет со следующего дня.

Предоставление отпуска только на выходные дни не допускается. Прямого запрета на это в законодательстве нет, но могут возникнуть споры с проверяющими.

В частности, в своем письме от 07.12.2018 № 14-2/ООГ-9754 Минтруд указал на недопустимость предоставления отпуска только в выходные дни, например, на два дня (субботу и воскресенье). А вот начать свой отпуск в выходные дни и завершить в рабочие, например, в четверг или пятницу, закон не запрещает.

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Может ли сотрудник отказаться от отпуска

В исключительных случаях. В большинстве случаев перенос отпуска, запланированного в графике отпусков, допускается только с согласия работодателя и при соблюдении определенных условий.

Работодатель обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск сотрудника только в следующих случаях:

Пропуск срока уведомления сотрудника о начале ежегодного отпуска.

Пропуск срока выплаты отпускных.

Наличие у работника права выбора время отпуска.

Все остальные причины переноса, например, жизненные обстоятельства, семейные проблемы сотрудника относятся на усмотрение работодателя, и если он отказался от переноса, то принудить его к этому у работника не получится.

Заявить о своем праве на перенос отпуска сотрудник может через 1С:Кабинет сотрудника. Ему не потребуется приезжать в офис работодателя для подачи заявления и впоследствии — для ознакомления с приказом. Для документооборота между сотрудником и компанией потребуется интернет-браузер или мобильное приложение для Android или iOS.

Обратите внимание! В некоторых случаях перенос отпуска сотрудника по его просьбе на другой год невозможен. Нельзя переносить отпуск несовершеннолетним сотрудникам, а также тем, кто не был в отпуске 2 и более года, сотрудникам с вредными и опасными условиями труда.

Что делать, если сотрудник заболел в отпуске

В этом случае отпуск нужно продлить или перенести, если сотрудник не готов продлить его.

Если сотрудник готов продлить отпуск, от него, желательно, получить заявление и после этого издать соответствующий приказ.

Не нужно продлевать и переносить отпуск, если после него сотрудник увольняется или если больничный взят по уходу за больным ребенком.

Больничный во время отпуска оплачивается в общем порядке.

Когда необходимо уведомить сотрудника об отпуске, в том числе перенесенном

За 2 недели до отпуска. Конкретный способ оповещения сотрудника закон не устанавливает, как и не существует унифицированной формы уведомления.

Желательно сделать это письменно, под роспись, чтобы впоследствии была возможность подтвердить соблюдение указанной процедуры.

Как перенести отпуск

Перенести отпуск работодатель может по своей инициативе (с согласия работника) или по просьбе сотрудника.

Сделать это в обязательном порядке работодатель должен, если:

Сотрудник заболел в отпуске.

Работник был отозван из отпуска.

Работника не предупредили об отпуске в установленный срок и не выплатили заранее отпускные.

Сотрудник имеет право выбора удобного периода для отпуска.

По другим причинам, предусмотренным в локальных нормативных актах работодателя.

Для переноса отпуска желательно взять с сотрудника заявление, в котором будут указаны причины переноса и новый период ухода в отпуск. После переноса отпуска нужно сформировать соответствующий приказ. Далее потребуется внести изменения в личную карточку сотрудника и график отпусков.

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Когда нужно выплатить отпускные

Отпускные нужно выплатить работнику за 3 календарных дня до начала отпуска. Можно сделать это раньше, например, включить их в зарплату, но позже нельзя.

За несвоевременную выплату отпускных работодателя могут привлечь к административной и, в ряде случаев, к уголовной ответственности. Также сотрудник имеет право потребовать от работодателя перенести отпуск на другой период.

Сгорает ли неотгуленный отпуск

Нет, неотгуленный в прошлые года отпуск аннулированию не подлежит.

Сотрудник имеет право обратиться к работодателю за предоставлением отпуска за текущий и предыдущие периоды.

Нужно ли уплачивать с отпускных НДФЛ и страховые взносы

Да, нужно. НДФЛ удерживается на дату выплаты отпускных и перечисляется в бюджет:

До 28 числа текущего месяца — если отпускные выплачены с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца.

До 28 числа следующего месяца — если отпускные выплачены с 23 числа текущего месяца по 22 число следующего месяца.

В 6-НДФЛ включаются отпускные выплаченные в отчетном периоде.

Страховые взносы начисляются на отпускные в полном объеме и на всю сумму по общему тарифу: 30% (ОМС, ОПС и ОСС) + взносы на травматизм.

Взносы с отпускных перечислите в следующем месяце:

не позднее 15 числа — взносы на травматизм;

до 28 числа — взносы по общему тарифу.

Можно ли заменить ежегодный отпуск денежной компенсацией

Нельзя. Это можно сделать только при увольнении.

Компенсацией можно заменить дополнительный отпуск сверх стандартных 28 дней, например, за ненормированный рабочий день.

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