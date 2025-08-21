Банкротство при ипотеке — как сохранить единственное жилье

Что такое банкротство физических лиц с ипотекой

Банкротство физических лиц — это юридическая процедура, позволяющая гражданам, неспособным выплатить долги, законно списать долги через арбитражный суд. Она регулируется законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и подходит для тех, кто столкнулся с трудностями из-за ипотеки, потребительских кредитов или микрозаймов. Банкротство при ипотеке осложняется тем, что ипотечное жилье обычно находится в залоге у банка, что ставит под угрозу единственное жилье.

Согласно статье 446 ГПК, единственное жилье защищено от взыскания, если оно не в залоге и является единственным пригодным местом для проживания должника и его семьи. Однако ипотечная квартира или дом, как правило, находятся в залоге, и банк может требовать их продажи. Юридическая помощь по банкротству критически важна для поиска решений, таких как мировое соглашение с банком, чтобы сохранить жилье.

