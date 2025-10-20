Какие последствия банкротства физических лиц ждут должника и его семью во время и после процедуры

Когда долги подлежат списанию

Банкротство может являться не только правом, но и обязанностью гражданина. Согласно пункту 1 статьи 213.4 закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», процедура является обязательной при одновременном соблюдении двух условий:

Размер обязательств превышает 300 000 рублей.

Просрочка по исполнению обязательств составляет 3 месяца и более.

В иных случаях, как указано в пункте 2 статьи 213.4 того же закона, гражданин вправе, но не обязан инициировать процедуру банкротства для списания долгов.

Банкротство — это законный способ освободиться от большинства долгов по кредитам, микрозаймам, коммунальным платежам и другим обязательствам. Однако важно учитывать последствия процедуры и ограничения, которые применяются к должнику после списания долгов.

Получите бесплатную консультацию юриста и узнайте, как банкротство отразится именно на вас. Заполните короткую форму — и эксперт даст вам понятный и конкретный ответ.