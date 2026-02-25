Сколько стоит банкротство в 2026 году

Чтобы понять, действительно ли судебное списание долгов обходится дорого, рассмотрим, из чего складывается стоимость банкротства физического лица в 2025 году в соответствии с положениями закона № 127-ФЗ.
Сколько стоит стать банкротом через суд: обязательные расходы
Процедура банкротства включает несколько этапов и требует определенных затрат, поэтому разберем их последовательно и определим, на каких стадиях потребуются финансовые вложения.
1. Вознаграждение финансового управляющего составляет 25 000 рублей за одну процедуру
Это фиксированная сумма, установленная законом (ст. 20.6 № 127-ФЗ).
Оплата услуг финансового управляющего — первая и обязательная статья расходов. Если деньги не будут внесены на депозит арбитражного суда, производство по делу прекратят, а кредиторы продолжат взыскание задолженности. Подобная ситуация, например, произошла в деле № А56-129595/2023.
Если у должника нет средств, оплату процедуры вправе взять на себя третье лицо, например родственник. Однако суду потребуется письменное подтверждение готовности профинансировать расходы.
Реструктуризация долгов рассматривается как самостоятельная процедура. В этом случае гражданина не признают банкротом, поскольку задолженность погашается по утвержденному графику сроком до пяти лет. Если очевидно, что за этот период рассчитаться невозможно, целесообразно сразу заявлять о переходе к процедуре реализации имущества, чтобы избежать дополнительных расходов.
Важно: если в заявлении сразу не просить о введении процедуры реализации имущества, суд вправе утвердить реструктуризацию долгов. За нее также необходимо внести вознаграждение финансовому управляющему.
Если впоследствии реструктуризация окажется неэффективной и суд перейдет к реализации имущества, расходы удвоятся: придется дважды оплатить по 25 000 рублей. В результате возникнет переплата, что для должника, как правило, является существенной и нежелательной финансовой нагрузкой.
Итак, первая статья расходов — вознаграждение для финансового управляющего: 25 тысяч рублей.
2. Публикации в печатном издании «Коммерсантъ» также обязательны в силу закона № 127-ФЗ
В статье 213.7 содержится ссылка на распоряжение Правительства № 1049-р, которым закреплена обязанность размещать сведения именно в этой газете.
Объявления подает финансовый управляющий, однако оплачивает их не он, а инициатор процедуры — как правило, сам должник.
Стоимость публикации рассчитывается исходя из площади текста: в 2025 году 1 см² стоит 347,89 рубля. Поэтому итоговая сумма зависит от объема сообщения. Например, объявление размером 20 см² обойдется примерно в 6 957,8 рубля, а 30 см² — в 10 436,7 рубля. В среднем можно ориентироваться на сумму около 8 000 рублей за одно извещение, однако в конкретном деле расходы могут отличаться.
Публикация в «Коммерсанте» обязательна на начальном этапе процедуры. При этом закон не требует размещать там сведения о каждом процессуальном событии — в отличие от публикаций на портале «Федресурс».
3. Обязательные сообщения в разделе ЕФРСБ на сайте «Федресурс» также размещает финансовый управляющий
На первый взгляд они обходятся дешевле, однако их значительно больше, поскольку закон требует публиковать сведения о каждом существенном этапе процедуры.
Стоимость одного сообщения фиксирована — 530,88 рубля.
Через Федресурс раскрывается информация о ходе банкротства гражданина: введение процедуры, формирование реестра кредиторов, проверка на фиктивность и преднамеренность, утверждение плана реструктуризации, смена финансового управляющего, оспаривание сделок, проведение торгов и их результаты, завершение дела и другие события.
На практике на одну процедуру приходится не менее 5–6 публикаций. Если кредиторов много, сделки оспариваются, а торги проходят в несколько этапов, число сообщений может увеличиться до нескольких десятков.
Для расчета возьмем средний показатель — 10 публикаций. Это 5 308,8 рубля, округленно — около 5 300 рублей.
Если в ходе реализации имущества возникают дополнительные процессуальные действия, количество публикаций и, соответственно, расходы будут выше.
4. Дополнительные расходы включают банковские комиссии, оплату почтовых отправлений и обслуживание специального счета
Почтовые затраты обязательны, поскольку финансовый управляющий обязан направлять кредиторам уведомления о ходе процедуры, а оплачивает такие рассылки сам должник.
В среднем сопутствующие расходы составляют от 5 000 до 10 000 рублей, однако эта сумма ориентировочная. Итоговые затраты зависят от обстоятельств конкретного дела: чем больше кредиторов и процессуальных действий, тем выше стоимость уведомлений и банковского сопровождения.
Раньше в расходы входила и госпошлина — 300 рублей, — но с 9 сентября 2024 года для заявителей-физлиц ее отменили (ст. 333.21 НК). Это несколько сократило затраты граждан на вступление в процедуру.
Чтобы наглядно оценить структуру расходов, сведем основные позиции в таблицу:
Статья расходов
Сумма
Вознаграждение финансового управляющего (за одну процедуру)
25 000 ₽
Извещения на «Коммерсанте»
8 000 ₽
Публикации в ЕФРСБ
5 000 ₽
Сопутствующие (в т.ч. почтовые) расходы
10 000 ₽
Итого:
48 000 ₽
Мы рассмотрели базовые расходы, которые необходимо учитывать при подаче заявления в арбитражный суд. В 2026 году минимальная стоимость процедуры банкротства составляет не менее 48 000 рублей. Это обязательный минимум для «простого» дела — когда у должника отсутствует имущество и за последние три года не совершались сделки, которые могут быть признаны подозрительными или направленными на вывод активов.
Если же имущество подлежит реализации или выявляются спорные сделки, расходы увеличиваются. Понадобится оценка активов, организация и проведение торгов, дополнительные публикации. Кроме того, финансовому управляющему выплачивается 7% от суммы, вырученной на торгах, а также оплачиваются услуги электронной торговой площадки и независимых оценщиков.
Рассмотрим детали. В первом случае торги не проводились, и общие расходы составили 53 000 рублей. Из них 25 000 рублей — вознаграждение финансового управляющего, а остальная сумма пришлась на публикации, почтовые отправления и сопутствующие расходы.
Во втором примере ситуация иная. Вознаграждение управляющего составило 42 913 рублей: 25 000 рублей — фиксированная оплата его работы и 17 913 рублей — 7% от суммы, вырученной с продажи имущества. В рамках дела был реализован автомобиль, находившийся в залоге у банка.
Отдельной строкой идут расходы на привлеченных специалистов — 62 080 рублей. Это не оценка: поскольку автомобиль был в залоге, ее оплатил кредитор. В указанную сумму вошли затраты на хранение машины на стоянке, ее эвакуацию и транспортировку.
К «прочим расходам» относятся публикации в «Коммерсанте» и на Федресурсе, почтовые уведомления и банковское обслуживание.
В итоге процедура обошлась в 140 790 рублей — более чем в 2,5 раза дороже первого случая.
Стоимость внесудебного банкротства в МФЦ
Упрощенная процедура банкротства действует с 1 сентября 2020 года. В этом варианте вопрос расходов решен максимально просто: платить за процедуру не требуется.
Должник бесплатно получает возможность:
подать заявление;
пользоваться консультациями сотрудников МФЦ;
пройти проверку на соответствие условиям банкротства;
быть включенным в реестр ЕФРСБ;
пройти процедуру признания несостоятельности и списания долгов.
Оплата публикаций и госпошлины при упрощенном банкротстве не требуется, а финансовый управляющий в процедуре вообще не участвует.
Однако есть важное ограничение: бесплатное внесудебное банкротство доступно не всем.
Основные критерии:
Задолженность от 25 тыс. до 1 млн рублей.
Отсутствие имущества и доходов. Процедура рассчитана на людей без средств, кроме единственного жилья и имущества, указанного в ст. 446 ГПК.
Наличие хотя бы одного закрытого исполнительного производства в ФССП по причине отсутствия имущества, при этом открытых производств быть не должно (основание — п. 4 ч. 1 ст. 46 № 229-ФЗ). Если таких закрытых производств нет или есть открытые — упрощенный порядок в МФЦ недоступен, за редкими исключениями.
С ноября 2023 года бесплатное банкротство стало доступно пенсионерам, получателям ежемесячного детского пособия и гражданам, по которым взыскание длится семь лет и более. Для этих категорий упрощенная процедура возможна даже при наличии открытых исполнительных производств.
Внесудебное банкротство действительно бесплатное и создано для того, чтобы граждане без имущества не оказались в долговой ловушке и не теряли последнее под давлением коллекторов и других взыскателей.
Однако многие должники не соответствуют критериям для процедуры в МФЦ или боятся допустить ошибки при подаче заявления. Эти опасения оправданы: если в заявлении не указать какого-либо кредитора или искаженно представить информацию, долг может не быть списан.
Можно ли сэкономить, банкротясь самостоятельно
Некоторые пытаются обойтись без юридической помощи, чтобы снизить расходы. Но, как говорит пословица, скупой платит дважды. На практике такая «экономия» часто оказывается фиктивной: через 2–3 месяца после запуска процедуры или отказа в арбитражном суде люди все равно обращаются к юристам, чтобы правильно списать долги, поскольку самостоятельно справиться не удается.
Несмотря на доступные инструкции в интернете, без специалиста обанкротиться практически невозможно. Суды строго следуют процессуальным правилам, а разбирательства полны формальностей и бюрократии. Любая ошибка удлиняет процесс и увеличивает расходы — приходится делать дополнительные уведомления, публикации, решать семейные споры и тяжбы с кредиторами.
Каждому свое: судебные дела — дело юристов и адвокатов. Это важно помнить еще до подачи заявления в арбитраж.
И это не страшилки — самостоятельное банкротство всегда связано с риском. Ниже приведены лишь несколько типичных примеров.
Основные риски самостоятельного банкротства:
Суд может не принять заявление. Частые причины — ошибка с судебной инстанцией, неполные или неверные сведения, отсутствие документов, неправильная или неуплаченная оплата услуг финансового управляющего.
Дело может зависнуть из-за отсутствия управляющего. Найти и согласовать специалиста нужно заранее — суд не назначит случайного управляющего.
Ошибки в заявлении вызывают подозрения. Банки используют неточности как повод для оспаривания, утверждая преднамеренное введение в заблуждение. Это ведет к дополнительным документам, ходатайствам и проверкам — процесс растягивается на 4–6 месяцев, а расходы увеличиваются.
Дополнительные траты. Например, если забыть сразу подать ходатайство о переходе к реализации имущества, придется оплачивать услуги дважды. В итоге самостоятельное банкротство становится дороже и неэффективно.
Не начинайте самостоятельное банкротство, если у вас есть следующие ситуации:
❌ Спорные сделки. Например, дарение или купля-продажа недвижимости или автомобиля за символическую сумму. В таких случаях могут усомниться в добросовестности должника.
❌ Ложные сведения при оформлении кредитов. Если вы указали завышенный доход или предоставили другие недостоверные данные, это усложнит процедуру.
❌ Ипотека или залоговое имущество. Юрист поможет сохранить недвижимость, если это возможно по закону, и избежать ошибок вроде скрытого имущества. В отношении единственного жилья в ипотеке специалист поможет заключить мировое соглашение с банком, чтобы списать долги и сохранить квартиру или дом.
❌ Сложные отношения с кредиторами. Если есть задолженность перед физическими лицами или конфликт с банками, такие взыскатели могут серьезно осложнить процесс.
Если сумма долга меньше миллиона рублей, банки обычно спокойно ждут решения суда, чтобы законно списать безнадежный долг. Однако если остаток превышает миллион или у должника есть имущество, юристы банков проявляют гораздо большую активность. В таких случаях противостоять им без профессиональной поддержки почти невозможно, поэтому стоит заручиться помощью опытных специалистов по банкротному праву.
Даже когда кредитор — обычный человек, процедура может оказаться сложной. Часто граждане-кредиторы оспаривают сделки, проверяют имущество супругов, подают апелляции и кассации, доходя порой до Верховного суда. Чтобы не сталкиваться с такими сложностями, разумнее доверить ведение дела юристам.
В теории пройти упрощенную процедуру через МФЦ можно самостоятельно, но придется готовить все документы самому и крайне внимательно, чтобы не допустить ошибок, которые могут привести к отказу или возникновению дополнительных проблем, включая несписанные долги.
Актуальная стоимость банкротства физического лица в 2026 году
Оформить банкротство через арбитражный суд можно с полным юридическим сопровождением «под ключ» по цене от 100 до 150 тысяч рублей. По опыту тех, кто уже прошел процедуру, гораздо выгоднее сразу доверить дело профессиональным юристам, которые регулярно ведут банкротства физлиц в арбитражном суде.
Подготовка к судебной процедуре банкротства
20 580 ₽
Банкротство физического лица под ключ
от 8 460 ₽/мес.
Банкротство ИП под ключ
от 8 520 ₽/мес.
Юрист по списанию долгов оценит вашу ситуацию и поможет обеспечить максимально благоприятный результат процедуры:
законно помочь сохранить ипотечное жилье, если другого жилья у вас нет;
подготовить необходимые документы против оспаривания прошлых сделок с имуществом;
оказать содействие в вопросе получения денежных средств в сумме прожиточного минимума и на иждивенцев, в случае наличия дохода в процедуре банкротства;
оптимизировать расходы и процессуальные сроки прохождения проедуры.
После детального анализа специалиста, банкротство проходит в течение процессуальных сроков прохождения процедуры 8–10 месяцев. Стоимость услуг фиксируется в договоре, поэтому неожиданных дополнительных расходов не будет.
Если вы получаете зарплату или пенсию, вам положены средства на ежемесячное проживание в размере регионального прожиточного минимума или федерального, если он выше. Юрист также сможет подготовить документы для ходатайства о выделении минимальной суммы на содержание всех ваших иждивенцев, независимо от их числа.
Например, прожиточный минимум для работающего гражданина в республике N составляет 20 361 ₽, а для ребенка — 15 450 ₽. Если банкротится отец двух несовершеннолетних детей с чистой зарплатой 50 000 ₽, минимальные расходы семьи составят: 20 361 + 2 × 15 450 = 51 261 ₽.
В такой ситуации юрист подготовит документы для ежемесячного получения всей суммы зарплаты, чтобы должник ежемесячно получал всю зарплату — 50 000 ₽. Без юридической поддержки кредиторы могут оспорить эту сумму, утверждая, что детей полностью обеспечивает мать, и суд оставит лишь прожиточный минимум на самого должника. В нашем примере c помощью юриста сможете получить не 20 000 ₽, а всю зарплату, что делает услуги специалиста экономически оправданными.
Услуги юристов по банкротству включают:
информационную поддержку на всех этапах процедуры;
оценку рисков и проверку соответствия вашей ситуации критериям банкротства;
подготовку заявления и сопутствующих документов;
представительство в суде, защиту имущества и доходов должника, а также взаимодействие с банками, приставами, ФНС, коллекторами; при необходимости — привлечение полиции или прокуратуры для защиты в случае незаконных действий по отношению к должнику;
полный контроль за ходом процедуры банкротства.
В среднем стоимость сопровождения судебного банкротства «под ключ» составляет около 10 000 ₽ в месяц. Цена фиксируется на весь период процесса, но окончательная сумма зависит от сложности конкретного дела.
Если вы планируете оформить банкротство через МФЦ, можно воспользоваться услугой сопровождения внесудебной процедуры.
Юридическая поддержка и представительство позволяют:
проверить, соответствует ли ваша ситуация критериям упрощенного банкротства;
подать заявление в МФЦ без вашего личного присутствия;
минимизировать риск оспаривания сделок и перехода дела в суд.
Стоимость полного сопровождения внесудебного банкротства «под ключ» составляет 25 160 ₽ за весь процесс.
Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
Реклама: ООО «2ЛЕКС», ИНН: 7704250112, erid: 2W5zFK4V7LD
