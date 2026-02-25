Сколько стоит банкротство в 2026 году

Чтобы понять, действительно ли судебное списание долгов обходится дорого, рассмотрим, из чего складывается стоимость банкротства физического лица в 2025 году в соответствии с положениями закона № 127-ФЗ .

Сколько стоит стать банкротом через суд: обязательные расходы

1. Вознаграждение финансового управляющего составляет 25 000 рублей за одну процедуру

Это фиксированная сумма, установленная законом (ст. 20.6 № 127-ФЗ). Оплата услуг финансового управляющего — первая и обязательная статья расходов. Если деньги не будут внесены на депозит арбитражного суда, производство по делу прекратят, а кредиторы продолжат взыскание задолженности. Подобная ситуация, например, произошла в деле № А56-129595/2023. Если у должника нет средств, оплату процедуры вправе взять на себя третье лицо, например родственник. Однако суду потребуется письменное подтверждение готовности профинансировать расходы. Реструктуризация долгов рассматривается как самостоятельная процедура. В этом случае гражданина не признают банкротом, поскольку задолженность погашается по утвержденному графику сроком до пяти лет. Если очевидно, что за этот период рассчитаться невозможно, целесообразно сразу заявлять о переходе к процедуре реализации имущества, чтобы избежать дополнительных расходов. Важно: если в заявлении сразу не просить о введении процедуры реализации имущества, суд вправе утвердить реструктуризацию долгов. За нее также необходимо внести вознаграждение финансовому управляющему. Если впоследствии реструктуризация окажется неэффективной и суд перейдет к реализации имущества, расходы удвоятся: придется дважды оплатить по 25 000 рублей. В результате возникнет переплата, что для должника, как правило, является существенной и нежелательной финансовой нагрузкой. Итак, первая статья расходов — вознаграждение для финансового управляющего: 25 тысяч рублей.

2. Публикации в печатном издании «Коммерсантъ» также обязательны в силу закона № 127-ФЗ

В статье 213.7 содержится ссылка на распоряжение Правительства № 1049-р, которым закреплена обязанность размещать сведения именно в этой газете. Объявления подает финансовый управляющий, однако оплачивает их не он, а инициатор процедуры — как правило, сам должник. Стоимость публикации рассчитывается исходя из площади текста: в 2025 году 1 см² стоит 347,89 рубля. Поэтому итоговая сумма зависит от объема сообщения. Например, объявление размером 20 см² обойдется примерно в 6 957,8 рубля, а 30 см² — в 10 436,7 рубля. В среднем можно ориентироваться на сумму около 8 000 рублей за одно извещение, однако в конкретном деле расходы могут отличаться. Публикация в «Коммерсанте» обязательна на начальном этапе процедуры. При этом закон не требует размещать там сведения о каждом процессуальном событии — в отличие от публикаций на портале «Федресурс».

3. Обязательные сообщения в разделе ЕФРСБ на сайте «Федресурс» также размещает финансовый управляющий

На первый взгляд они обходятся дешевле, однако их значительно больше, поскольку закон требует публиковать сведения о каждом существенном этапе процедуры. Стоимость одного сообщения фиксирована — 530,88 рубля. Через Федресурс раскрывается информация о ходе банкротства гражданина: введение процедуры, формирование реестра кредиторов, проверка на фиктивность и преднамеренность, утверждение плана реструктуризации, смена финансового управляющего, оспаривание сделок, проведение торгов и их результаты, завершение дела и другие события. На практике на одну процедуру приходится не менее 5–6 публикаций. Если кредиторов много, сделки оспариваются, а торги проходят в несколько этапов, число сообщений может увеличиться до нескольких десятков. Для расчета возьмем средний показатель — 10 публикаций. Это 5 308,8 рубля, округленно — около 5 300 рублей. Если в ходе реализации имущества возникают дополнительные процессуальные действия, количество публикаций и, соответственно, расходы будут выше.

4. Дополнительные расходы включают банковские комиссии, оплату почтовых отправлений и обслуживание специального счета