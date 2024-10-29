Лучший криптокошелек 2024 года

Какими функциями обладает
В обычных криптокошельках не предусмотрена возможность «прямой» конвертации в фиатные деньги: доллары, рубли, евро, лиры, и т.д. Сначала вы должны перевести крипту на кошелек другого пользователя или обменного сервиса, и уже потом — получить взамен эквивалентное количество денег по текущему курсу. С учетом тотального электронного мошенничества, делать это небезопасно, а кроме того — долго и неудобно.
Гораздо проще использовать многофункциональный криптокошелек с выводом на карту: в рублях, долларах, или любой другой валюте. С его помощью можно в любой момент превратить электронные монеты в «живые» деньги, не прибегая к помощи сторонних сервисов.
В стандартный функционал такого кошелька входят:
хранение и обмен криптовалюты.
хранение и обмен фиатных денег.
возможность пополнения и обналичивания с использованием банковских карт и Системы Быстрых Платежей (СБП).
мгновенная конвертация Тизера TRC20 в ERC20 и наоборот.
Если же рассматривать «продвинутые» криптокошельки 2024 года, то в список их функций также может входить обмен токенов на наличные деньги.
Так, вы можете создать удаленную заявку в приложении, прийти в офис компании и поменять рубли на Биткоин, Эфириум, Тизер и прочие стейблкоины и альткоины. Или продать монеты за наличные деньги!
Лучший криптокошелек с картой для России
В число лучших криптовалютных кошельков, позволяющих осуществлять прямой обмен с банковским счетом (картой), входит Aifory Pro. Он был разработан совсем недавно — в сентябре 2024 года, и на данный момент предлагает самый удобный и обширный функционал среди аналогичных приложений.
Валютные резервы Aifory Pro превышают 1,13 миллиона долларов, и в нем можно совершать крупные криптовалютные сделки более чем по 90 направлениям!
Купив или обменяв криптовалюту, вы всегда можете вывести деньги с криптокошелька на карту — без комиссий и задержек. Aifory Pro поддерживает карты большинства банков России, и интегрирован в систему СБП. В чем еще заключаются особенности этого инновационного сервиса?
Особенности и преимущества
Сегодня многие ищут способы, как выводить монеты с криптокошелька на карту «напрямую», не прибегая к помощи посредников. Aifory Pro дает такую возможность, и в нем можно хранить и электронные коины, и фиатные валюты, конвертируя их друг в друга по мере необходимости. К преимуществам данного сервиса можно отнести:
Круглосуточную поддержку. У вас возникли безотлагательные вопросы в 4 часа утра? Это не проблема, ведь операторы находятся на связи в режиме 24/7.
Высокий уровень безопасности. Данные пользователей надежно шифруются, а связь осуществляется по самому защищенному мессенджеру — Telegram.
Быстрый обмен одной валюты на другую. А по отдельно взятым направлениям — обмен мгновенный: за пару секунд.
Только «чистая» криптовалюта, которую у вас примут на любой бирже.
Возможность пополнять криптой и фиатом сторонние интернет-сервисы, например — игровые профили в Steam.
Поддержку всех распространенных мировых валют.
Перевод с криптокошелька на банковскую карту можно осуществить как в России, так и за ее пределами. Например — купить в РФ Биткоин за рубли и продать его в Турции за лиры. Таким образом, Aifory Pro играет роль криптомата, который всегда с вами: на смартфоне, планшете или ПК!
Как создать персональный кошелек
Перед тем как пополнить криптокошелек с карты, его нужно создать, то есть — зарегистрировать в системе. Эта процедура предельно упрощена, и занимает минимум времени. Так, для регистрации нового кошелька Aifory Pro вам достаточно:
Открыть официальный сайт https://aifory.pro/ru.
Нажать на кнопку «Начать пользоваться».
Указать свой актуальный e-mail, придумать пароль и ввести инвайт-токен (если он у вас есть).
После подтверждения электронной почты — зайти в Личный кабинет и начать пользоваться приложением.
Вы можете сразу же связать криптокошелек с картой, которая в дальнейшем будет использоваться по умолчанию. Первое, с чего стоит начать — пополнить свой баланс, чтобы открылась возможность покупки и продажи крипты.
Как перевести деньги с карты на криптокошелек
На данный момент пользователям Aifory Pro доступны 4 варианта пополнения счетов в рублях: наличными деньгами (через офисы компании), безналичными переводами с карт, по системе СБП, и сертификатами Aifory. Выбрать один из этих вариантов можно в меню «Пополнить». Если же вы пополняете счет иностранной валютой, возможны только 2 варианта:
наличными;
сертификатом Aifory.
Условно к пополнению можно отнести и перевод криптовалюты непосредственно на ваш кошелек. Это можно сделать с использованием Биткоина, Эфириума и Тизера: ERC20 и TRC20.
Криптокошелек для России с выводом на карту также поддерживает переводы между пользователями по User ID.
Многих также интересует вопрос, нужно ли в Aifory Pro подтверждать свою личность: паспортом или другими документами? Для «базового» уровня подтверждение личности не нужно, и достаточно только вашей электронной почты и ника Telegram. Но паспорт потребуется при переходе на «Продвинутый» уровень, если вам нужен доступ к 100% функционалу приложения.
*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств
Реклама: Гребенцов Игорь Алексеевич, ИНН 7707083893, erid: LjN8KTx4w
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