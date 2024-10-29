Лучший криптокошелек 2024 года

Для хранения, обмена, покупки и продажи криптовалюты необходим собственный, персональный криптокошелек. Его можно создать самостоятельно — на физическом или облачном хранилище, или использовать готовые программные решения от ведущих разработчиков. Второй вариант гораздо удобнее, и криптокошелек с выводом на карту — лучший выбор российских пользователей в 2024 году!

Какими функциями обладает

В обычных криптокошельках не предусмотрена возможность «прямой» конвертации в фиатные деньги: доллары, рубли, евро, лиры, и т.д. Сначала вы должны перевести крипту на кошелек другого пользователя или обменного сервиса, и уже потом — получить взамен эквивалентное количество денег по текущему курсу. С учетом тотального электронного мошенничества, делать это небезопасно, а кроме того — долго и неудобно.

Гораздо проще использовать многофункциональный криптокошелек с выводом на карту: в рублях, долларах, или любой другой валюте. С его помощью можно в любой момент превратить электронные монеты в «живые» деньги, не прибегая к помощи сторонних сервисов.

В стандартный функционал такого кошелька входят:

хранение и обмен криптовалюты.

хранение и обмен фиатных денег.

возможность пополнения и обналичивания с использованием банковских карт и Системы Быстрых Платежей (СБП).

мгновенная конвертация Тизера TRC20 в ERC20 и наоборот.

Если же рассматривать «продвинутые» криптокошельки 2024 года, то в список их функций также может входить обмен токенов на наличные деньги.

Так, вы можете создать удаленную заявку в приложении, прийти в офис компании и поменять рубли на Биткоин, Эфириум, Тизер и прочие стейблкоины и альткоины. Или продать монеты за наличные деньги!

Лучший криптокошелек с картой для России

В число лучших криптовалютных кошельков, позволяющих осуществлять прямой обмен с банковским счетом (картой), входит Aifory Pro. Он был разработан совсем недавно — в сентябре 2024 года, и на данный момент предлагает самый удобный и обширный функционал среди аналогичных приложений.

Валютные резервы Aifory Pro превышают 1,13 миллиона долларов, и в нем можно совершать крупные криптовалютные сделки более чем по 90 направлениям!

Купив или обменяв криптовалюту, вы всегда можете вывести деньги с криптокошелька на карту — без комиссий и задержек. Aifory Pro поддерживает карты большинства банков России, и интегрирован в систему СБП. В чем еще заключаются особенности этого инновационного сервиса?

Особенности и преимущества

Сегодня многие ищут способы, как выводить монеты с криптокошелька на карту «напрямую», не прибегая к помощи посредников. Aifory Pro дает такую возможность, и в нем можно хранить и электронные коины, и фиатные валюты, конвертируя их друг в друга по мере необходимости. К преимуществам данного сервиса можно отнести:

Круглосуточную поддержку . У вас возникли безотлагательные вопросы в 4 часа утра? Это не проблема, ведь операторы находятся на связи в режиме 24/7.

Высокий уровень безопасности . Данные пользователей надежно шифруются, а связь осуществляется по самому защищенному мессенджеру — Telegram.

Быстрый обмен одной валюты на другую . А по отдельно взятым направлениям — обмен мгновенный: за пару секунд.

Только «чистая» криптовалюта , которую у вас примут на любой бирже.

Возможность пополнять криптой и фиатом сторонние интернет-сервисы , например — игровые профили в Steam.

Поддержку всех распространенных мировых валют.

Перевод с криптокошелька на банковскую карту можно осуществить как в России, так и за ее пределами. Например — купить в РФ Биткоин за рубли и продать его в Турции за лиры. Таким образом, Aifory Pro играет роль криптомата, который всегда с вами: на смартфоне, планшете или ПК!

Как создать персональный кошелек

Перед тем как пополнить криптокошелек с карты, его нужно создать, то есть — зарегистрировать в системе. Эта процедура предельно упрощена, и занимает минимум времени. Так, для регистрации нового кошелька Aifory Pro вам достаточно:

Открыть официальный сайт https://aifory.pro/ru. Нажать на кнопку «Начать пользоваться». Указать свой актуальный e-mail, придумать пароль и ввести инвайт-токен (если он у вас есть). После подтверждения электронной почты — зайти в Личный кабинет и начать пользоваться приложением.

Вы можете сразу же связать криптокошелек с картой, которая в дальнейшем будет использоваться по умолчанию. Первое, с чего стоит начать — пополнить свой баланс, чтобы открылась возможность покупки и продажи крипты.

Как перевести деньги с карты на криптокошелек

На данный момент пользователям Aifory Pro доступны 4 варианта пополнения счетов в рублях: наличными деньгами (через офисы компании), безналичными переводами с карт, по системе СБП, и сертификатами Aifory. Выбрать один из этих вариантов можно в меню «Пополнить». Если же вы пополняете счет иностранной валютой, возможны только 2 варианта:

наличными;

сертификатом Aifory.

Условно к пополнению можно отнести и перевод криптовалюты непосредственно на ваш кошелек. Это можно сделать с использованием Биткоина, Эфириума и Тизера: ERC20 и TRC20.

Криптокошелек для России с выводом на карту также поддерживает переводы между пользователями по User ID.

Многих также интересует вопрос, нужно ли в Aifory Pro подтверждать свою личность: паспортом или другими документами? Для «базового» уровня подтверждение личности не нужно, и достаточно только вашей электронной почты и ника Telegram. Но паспорт потребуется при переходе на «Продвинутый» уровень, если вам нужен доступ к 100% функционалу приложения.

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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