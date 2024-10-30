Как обменять USDT на наличные через криптокошелек

В России USDT продается без ограничений, но «напрямую» — через банк — сделать это невозможно. Сначала нужно подобрать подходящий посреднический сервис, перевести крипту ему, и взамен получить деньги. Гораздо удобнее использовать криптокошелек с выводом на карту, и проводить все операции через него!

Преимущества выбора

В стандартных криптокошельках не предусмотрена возможность «прямого» обмена электронных монет на фиатные деньги. Чтобы сделать это, сначала нужно перевести токены на кошелек того, кто готов отдать за них фиат. Например — другому пользователю в рамках обмена P2P, или на кошелек обменного сервиса. Это связано с определенными рисками, что вам не отправят деньги после получения крипты. Поэтому лучше использовать многофункциональное приложение типа Aifory Pro, позволяющее вывести деньги с криптокошелька на карту без посредников!

Сегодня многие российские пользователи останавливают выбор на Aifory Pro, так как он совмещает в себе безопасность, удобство и простоту.

В функционале приложения сможет разобраться даже новичок, никогда раньше не имевший дела с криптой. А опытные криптотрейдеры получают возможность быстро переводить активы из одной валюты в другую — в рамках одного приложения, не обращаясь к сторонним сервисам.

Криптокошелек с выводом на карту в рублях — это возможность работать и с безналом, и с наличными. Так, Aifory Pro позволяет переводить средства на карту, или получать их в «бумажном» виде — через офисы компании, распределенные по крупным городам России. К преимуществам Aifory Pro также можно отнести:

Поддержку фиатных валют: российских рублей, американских долларов, турецких лир, и т.д. Они могут храниться в кошельке так же, как и электронные монеты: с возможностью взаимной конвертации.

Возможность переводить активы в любую страну мира: как в фиате, так и в крипте;.

Высокую скорость транзакций. По большинству направлений они проходят за считанные секунды.

Возможность менять одну крипту на другую. В том числе — обменивать USDT TRC20 на ERC20 без потерь.

Удобный и понятный интерфейс, в котором можно разобраться за пару минут.

Перед тем как пополнить криптокошелек с карты и начать пользоваться всеми его преимуществами, стоит отметить, что на начальном этапе от вас не потребуется идентификация личности. Так, вам не нужно будет предоставлять свои паспортные данные, банковские реквизиты, и прочую важную информацию. Она может потребоваться позже — при переходе на «Продвинутый» уровень использования Aifory Pro, только по вашему желанию.

Как создать, и связать криптокошелек с картой

Процедура регистрации в системе Aifory Pro занимает минимум времени, и может проводиться как на стационарном компьютере, так и на мобильном устройстве с доступом в интернет. Чтобы создать и связать криптокошелек с картой для России, вам достаточно:

открыть официальный сайт https://aifory.pro/ru; нажать на кнопку «Начать пользоваться»; указать в регистрационной форме адрес своей электронной почты; придумать или сгенерировать надежный пароль: с цифрами, прописными и заглавными буквами, дополнительными символами, знаками препинания, и т.д.; ввести в соответствующее поле инвайт-код, если он у вас есть (он откроет доступ к дополнительным бонусам и акциям); подтвердить электронную почту письмом от Aifory Pro; привязать свой Telegram для связи с оператором.

После этого можно авторизоваться в системе, используя свой e-mail и пароль, и начать пользоваться приложением.

Криптокошелек для России с выводом на карту Aifory Pro поддерживает все распространенные виды электронных монет, в том числе — Тизер (USDT) на блокчейнах ERC20 и TRC20.

Как его покупать и продавать с помощью многофункционального криптокошелька — рассмотрим ниже!

Как обменивать USDT на наличные

United States Dollar Tether (USDT) — самый востребованный стейблкоин в мире, привязанный к курсу американской валюты USD. Их стоимость всегда примерно одинакова.

Так, сейчас USD продается по 96,64 RUB, а USDT — по 96,34 RUB. Тизер всегда стоит немного дешевле доллара, и может быть в любой момент превращен в фиат. В западных странах это можно делать напрямую через банки, а в России — через обменные сервисы и многофункциональные криптокошельки, в том числе – через Aifory Pro.

Перевести деньги с карты на криптокошелек

Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте, привязать электронную почту и Telegram для связи с оператором. После чего — зайти в меню «Пополнить» и выбрать один из 4 вариантов пополнения:

наличными;

банковской картой;

по СБП;

по сертификату Aifory.

Выбрав вариант с банковской картой, указываем ее номер, переводим средства и смотрим на баланс рублевого счета в Aifory Pro. Скорость перечисления средств зависит от оперативности работы вашего банка. Как правило, в рабочий день на это уходит не более 5 минут.

Пополнив кошелек фиатными деньгами, их можно сразу же начать обменивать на электронные монеты: по выгодным курсам, и в большом количестве направлений!

Как выводить с криптокошелька на карту

Выводить средства на банковскую карту с Aifory Pro так же просто, как и пополнять счет. Для этого нужно авторизоваться в системе: через браузерную или мобильную версию программы. После чего:

Выбрать валюту для вывода. Например — USDT. Выбрать направление вывода: на банковскую карту. По умолчанию, изначально привязанная карта будет указана, с которой проводилось пополнение счета, но можно выбрать и любую другую. Подтвердить транзакцию, с вводом пароля и прохождением двухэтапной аутентификации 2FA.

Заключение

Средства будут переведены с криптокошелька на банковскую карту с автоматической конвертацией по текущему курсу. Сам курс и сумма в рублях, которую вы получите при продаже USDT, будут указаны в заявке на обмен. Таким же способом можно выводить и остальные криптовалюты, поддерживаемые приложением Aifory Pro!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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