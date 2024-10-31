Криптокошелек: пополнить, обменять и выводить крипту

Для долгосрочного хранения криптовалюты оптимально подходит холодный кошелек, который подключается к сети только при проведении транзакций. А для активного криптотрейдинга, покупки и продажи коинов в небольших количествах гораздо удобнее использовать горячий кошелек, желательно — мультивалютный, поддерживающий и крипту, и фиат, и позволяющий в любой момент вывести деньги с криптокошелька на карту!

Какой кошелек лучше выбрать

В 2024 году останавливать выбор стоит только на многофункциональных кошельках, позволяющих хранить, обменивать, покупать и продавать крипту из одного приложения. Это просто, удобно и безопасно, а главное — избавляет от необходимости пользоваться сторонними посредническими сервисами.

Криптокошелек с выводом на карту в рублях до недавних пор считался экзотикой, но сегодня активно набирают популярность в России и странах СНГ, и в список лучших платформ входит кошелек Aifory Pro.

К его плюсам можно отнести:

мгновенное проведение транзакций;

большой выбор направлений для обмена;

возможность хранить и криптовалюты, и фиатные деньги;

возможность свободно конвертировать одни валюты в другие;

простой вывод на карту и интеграцию в систему СБП.

Перевод с банковской карты на криптокошелек делается за пару кликов, и Aifory Pro поддерживает карты большинства банков России. Средства быстро поступают на счет, и могут быть использованы для обмена и покупки всех распространенных видов крипты, включая топовые BTC, ETH и USDT!

Как создать кошелек

Отличительная черта платформы Aifory Pro — простой, удобный и понятный интерфейс. Если вы когда-нибудь пользовались интернет-банкингом и электронными платежными системами типа WebMoney или ЮМани, Aifory Pro не вызовет у вас никаких затруднений.

Единственное его ключевое отличие заключается в том, что кроме обычных фиатных кошельков, в нем также есть криптовалютные: с возможностью взаимной онлайн-конвертации.

Перед тем как пополнить криптокошелек с карты и начать использовать сайт, нужно пройти простую процедуру регистрации. Для этого:

Перейдите на официальный сайт Aifory Pro. Нажмите на кнопку «Начать пользоваться». В регистрационной форме укажите свой действующий e-mail и придумайте надежный пароль для входа. Если у вас есть инвайт код для получения бонусов — введите его в соответствующее поле. Подтвердите свой e-mail, перейдя по ссылке из письма. Привяжите к профилю свой ник Telegram, для двойной защиты профиля.

Мессенджер понадобится для коммуникации с оператором и технической службой, работающей в режиме 24/7. Чтобы привязать Telegram-аккаунт, достаточно отсканировать QR-код. После этого можно будет связать криптокошелек с картой, и провести первое пополнение счета.

Способы пополнения счета

Пополнять этот кошелек можно любой российской картой, а также наличными рублями — в офисах компании, которые есть в каждом крупном городе РФ.

Пользователям также доступно пополнение по системе СПБ, сертификатами Aifory и криптовалютами, в том числе — Тизером (USDT).

Переведя средства с карты на кошелек, их можно обменивать на крипту онлайн, а также выводить ее: безналом или наличными!

Как обменивать валюты

Для пользователей, предпочитающих офлайн-обмен, Aifory Pro предлагает возможность найти и получить наличные или наоборот. Это позволяет обменивать валюту лично. Чтобы осуществить офлайн-обмен, необходимо:

Нажать на кнопку «Обменять» чтобы начать процесс обмена. Когда вы будете в меню обмена, вам предложат выбрать, на какую валюту вы хотите обменять валюту на наличные. Выберите рубли в качестве фиата. Укажите город, в котором вы будете получать наличные, например «Москва». Посмотреть курс и результат конвертации (сколько вы получаете за указанную сумму). Подтвердить заявку кодом и паролем. В поле «Отдаю» нужно указать продаваемую валюту, а в поле «Получаю» — покупаемую. Процесс обмена начнется, и вам останется только дождаться завершения операции, заявка будет выполнена в течение нескольких секунд, максимум — минут. Получение наличных. Когда обмен будет завершен, вы получите уведомление о том, что ваши рубли готовы к выдаче. В зависимости от вашего выбора, вы можете получить наличные в одном из пунктов выдачи в Москве.

Как выводить с криптокошелька на карту

Пользователям Aifory Pro доступен вывод и фиатных денег, и криптовалютных накоплений. При желании, можно вывести из системы доллары, евро, дирхамы, и прочие иностранные валюты. Сделать это можно двумя способами: с помощью сертификатов Aifory и наличными в офисах компании. Если же вы выводите рубли, можно выбирать из 4 вариантов:

сертификатом;

наличными;

безналом на рублевую карту;

безналом по СБП.

Для примера рассмотрим вариант вывода средств с криптокошелька на банковскую карту. Для этого нужно нажать на кнопку «Вывести» и выбрать пункт «на банковскую карту». В пустых полях формы указываем номер карты и сумму вывода, после чего подтверждаем заявку паролем и сгенерированным кодом. Скорость вывода зависит от оперативности работы вашего банка. Обычно на это уходит несколько минут.

Криптокошелек с картой для России Aifory Pro также дает возможность выводить крипту на персональные и биржевые кошельки. Для этого в меню «Вывести» указываем «в криптовалюте» и вводим номер кошелька. А если вы переводите средства другому пользователю, зарегистрированному в системе, можно использовать его уникальный идентификатор User ID.

Заключение

С ростом популярности криптовалют в России и СНГ, такие кошельки, как Aifory Pro, становятся все более актуальными. Они позволяют пользователям легко управлять своими финансами, осуществляя транзакции в любое время и в любом месте. Благодаря мгновенным переводам, возможности обмена валют и удобным способам вывода средств, Aifory Pro открывает новые горизонты для всех, кто хочет эффективно использовать свои криптовалютные активы. Теперь каждый может без труда интегрировать криптовалюту в свою повседневную финансовую практику, делая шаг в будущее цифровых финансов.

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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