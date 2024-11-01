Как завести криптокошелек в России

У многих российских пользователей возникают проблемы с созданием персональных криптовалютных кошельков, а также с их пополнением и выводом средств. «Напрямую» через банк это сделать невозможно, а посреднические сервисы часто берут высокий процент за свои услуги. К счастью, на рынке появился новый криптокошелек, который решает эти проблемы, — Aifory Pro!

Что это за кошелек

Aifory Pro — это криптовалютный кошелек «горячего» типа, постоянно подключенный к интернету.

Однако, в отличие от обычного персонального «горячего» кошелька, за безопасность которого отвечаете только вы, Aifory защищается современными алгоритмами шифрования и предлагает дополнительные меры безопасности, такие как возможность восстановления пароля для верифицированных пользователей.

Многие сегодня ищут способы, как вывести деньги с криптокошелька на карту российского банка. Aifory Pro позволяет делать это, поддерживая большинство российских банков и переводы по СБП (Система Быстрых Платежей). Преимущества мультивалютного кошелька Aifory включают:

Возможность хранения криптовалютных и фиатных активов, таких как BTC, USDT, RUB, EUR и другие.

Быстрые международные переводы, позволяющие свободно отправлять криптовалюту за границу.

Поддержку банковских карт не только России, но и других стран, включая Казахстан и Узбекистан.

Участие в реферальной программе, предлагающей еженедельную прибыль от привлеченных пользователей.

Возможность пополнения игровых платформ, таких как Steam, с минимальной комиссией.

Ранее российским пользователям приходилось прибегать к услугам посредников для покупки и продажи криптовалют. Теперь Aifory Pro полностью решает эту проблему, предлагая прямой вывод на карту в рублях и доступ к офлайн-операциям.

Как зарегистрироваться в криптокошельке для России

Чтобы начать пользоваться Aifory Pro, необходимо создать криптокошелек, выполнив несколько простых шагов:

Открыть официальный сайт криптокошелька или скачать приложение из AppStore или Google Play. Нажать на кнопку «Начать пользоваться». Ввести действующий e-mail и придумать надежный пароль. Ввести invite-код, если он у вас есть, чтобы получить бонусы. Подтвердить e-mail, перейдя по ссылке из письма. Привязать Telegram для связи с оператором и технической поддержкой.

После регистрации необходимо пополнить счет. Рассмотрим, как это сделать оффлайн.

Пополнение счета наличными и другие офлайн обмены

Пополнить счет в Aifory Pro можно несколькими способами: через банковскую карту, Систему Быстрых Платежей, или наличными — непосредственно в офисе компании. Рассмотрим подробнее:

Пополнение наличными в офисе . Чтобы внести средства наличными, необходимо посетить офис Aifory Pro. Для этого: Войдите в свой аккаунт и выберите « Пополнить ». Укажите способ пополнения — « наличными ». Создайте заявку и выберите удобное время для визита в офис. Представитель криптокошелька назначит вам встречу, на которой можно будет внести средства наличными.



Это лучший способ для тех, кто предпочитает проводить операции в оффлайн-режиме и избегает использования банковских карт.

Как выводить наличные с криптокошелька офлайн

В Aifory Pro можно не только хранить криптовалютные и фиатные активы, но и обменивать их по выгодным курсам. Для вывода наличных средств можно воспользоваться оффлайн-режимом:

Вывод наличных через офис . Чтобы вывести деньги наличными, следуйте следующим шагам: Авторизуйтесь в приложении или на сайте. Выберите пункт « Вывести » и укажите, что хотите получить наличные. Создайте заявку, указав сумму и валюту. Оператор через Telegram назначит время для посещения офиса, где произойдет сделка.



Этот способ особенно удобен для тех, кто хочет обменять криптовалюту без привязки к банковским картам и сохранить анонимность.

Преимущество офлайн обмена за наличные

Aifory Pro предлагает уникальную возможность обмена криптовалюты за наличные. Это актуально для тех, кто не хочет использовать онлайн-сервисы или привязывать банковские карты. Оффлайн-обмен позволяет:

Сохранять конфиденциальность . Вам не нужно указывать данные карт или счетов, все операции происходят анонимно.

Избежать посредников. Вы напрямую взаимодействуете с представителями Aifory Pro, исключая дополнительные комиссии.

Заключение

Криптокошелек для России с выводом на карту и наличные средства — это относительно новое явление, которое стремительно набирает популярность.

Пользователи устали от посреднических фирм и P2P-сервисов и заинтересованы в получении надежных кошельков с возможностью проведения оффлайн-операций. С Aifory Pro вы получаете возможность не только хранить и обменивать криптовалюту, но и проводить операции полностью анонимно и безопасно.

Создайте свой криптокошелек Aifory Pro и воспользуйтесь всеми его преимуществами прямо сейчас — тем более что он доступен в России совершенно бесплатно!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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