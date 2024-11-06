Горячий криптокошелек для безопасного обмена

Принято считать, что самыми безопасными являются холодные криптокошельки, подключаемые к сети только для проведения транзакций. Но есть и исключения из правил, например — горячие кошельки мультивалютного типа, по уровню безопасности сопоставимые с холодными кошельками. Работает ли такой криптокошелек с выводом на карту, и какие валюты на нем можно хранить?

Принцип работы горячего кошелька

При использовании персонального горячего криптокошелька за его безопасность отвечаете вы сами, и при потере ключей восстановление доступа к нему невозможно. Сотни тысяч пользователей по всему миру уже столкнулись с этой проблемой, навсегда потеряв около 3–5 миллионов Биткойнов, не считая других монет.

Если вы используете горячий криптокошелек с картой и возможностью «внутренней» конвертации, эта проблема перестает быть актуальной.

Так, за безопасность ваших активов отвечает сама платформа, предоставляющая вам электронный кошелек. Как правило, компании хранят сбережения клиентов на холодных кошельках, которые невозможно взломать, и переводят с них средства на горячие кошельки «точечно», исходя из текущих запросов. На быстродействии системы это никак не отражается, и транзакции проводятся практически мгновенно, в редких случаях — до 3–5 минут.

Еще одна важная особенность таких приложений — возможность вывести деньги с криптокошелька на карту без комиссий, или получить в обмен на крипту наличные деньги: рубли, доллары, евро, и т.д. Обширная сеть офисов по всей стране позволяет покупать и продавать крипту за наличные — полностью анонимно и безопасно!

Какой кошелек выбрать

Мультивалютные криптокошельки начались появляться в России не так давно, и у пользователей на данный момент ограниченный выбор вариантов.

Одним из лучших считается платформа Aifory Pro, поддерживающая все распространенные виды крипты и фиата.

Так, через единое приложение вы можете управлять своими кошельками в рублях, долларах, евро, Тизере, Биткойне, Эфириуме, и т.д. А при необходимости — конвертировать их друг в друга по выгодным курсам!

Aifory Pro — криптокошелек для России с выводом на карту, обладающий целым рядом преимуществ. К ним отнесем:

Большое разнообразие цифровых и фиатных валют, доступных для хранения, обмена, покупки и продажи.

Мгновенная конвертация между вашими кошельками.

Быстрое проведение транзакций с использованием банковских карт (скорость зависит от оперативности работы того или иного банка).

Высокий уровень безопасности.

«Чистую» крипту, прошедшую AML-проверку.

Отсутствие комиссий при переводах в наличные и наоборот.

Пополнять кошельки и продавать крипту можно с использованием банковских карт, системы СБП и цифровых сертификатов Aifory. Вы также можете переводить средства другим участникам системы, на персональные криптокошельки и кастодиальные биржевые кошельки.

Как создать и установить

Чтобы завести собственный криптокошелек с выводом на карту в рублях, достаточно скачать приложение Aifory Pro на мобильное устройство, или использовать его браузерную версию. На главной странице нажимаем на кнопку «Начать пользоваться», после чего:

в пустом поле формы указываем свою электронную почту;

придумываем или генерируем надежный пароль;

вводим инвайт-код для получения бонусов (если он был получен ранее);

привязываем к аккаунту Telegram — по номеру, нику или QR-коду;

подтверждаем e-mail письмом со ссылкой;

авторизуемся в системе.

После этого можно выбрать, как пополнить криптокошелек: с карты, по СБП, по User ID или наличными — в офисе компании. Этот шаг можно пропустить, если у вас есть накопления на персональном криптовалютном кошельке. Они могут быть без конвертации переведены на кошелек Aifory Pro, с возможностью дальнейшего обмена и продажи!

Как покупать крипту за наличные

Перед тем как перевести деньги с карты на криптокошелек, рассмотрите возможность пополнения счета наличными. Возможно, этот способ окажется для вас более удобным и безопасным.

Офисы Aifory работают в каждом крупном городе РФ, и позволяют покупать и продавать крипту за наличные рубли практически без ограничений.

Речь идет о сделках на суммы в десятки и сотни миллионов рублей: по всем доступным направлениям обмена. Чтобы приобрести электронные монеты за наличные, достаточно:

зайти в аккаунт Aifory Pro;

выбрать меню «Пополнить» ;

из предложенных вариантов выбрать «Наличными» ;

указать сумму и свой город;

дождаться обратной связи от оператора по Telegram;

получить приглашение в офис, прийти туда лично и осуществить покупку.

После того как вы заплатите наличными рублями в кассу, ваш криптокошелек будет пополнен выбранной вами валютой: мгновенно, и по выгодному курсу. Вы также можете сначала пополнить свой рублевый кошелек в Aifory Pro, а уже потом по мере необходимости менять рубли на другие валюты онлайн!

Как обменивать и выводить крипту

Одно из ключевых преимуществ Aifory Pro — возможность конвертации одних валют в другие прямо «внутри кошелька». Вам больше не нужно обращаться для этого в посреднические сервисы и платить комиссии

Биткойн в любой момент может быть «превращен» в рубли, Тизер — в доллары, Эфириум — в DOGE, и т.д. Доступ к обменным операциям вы получаете сразу же после регистрации. К примеру, чтобы поменять Tether USDT TRC20 на наличные рубли, вам нужно:

открыть свои активы и выбрать среди них USDT TRC20; нажать на кнопку «Обменять»; выбрать, на какую валюту вы будете обменивать Тизер, в нашем случае — на наличные «RUB»; указать свой город и сумму обмена; подтвердить операцию; подождать, пока не придет уведомление о готовности выдачи наличных; прийти в офис компании и забрать наличные рубли в кассе.

Аналогичным способом можно проводить обмен в любых других направлениях. Только в случае с цифровыми валютами вам не нужно будет приходить в офис, и они будут обмениваться онлайн

Самый частый вопрос пользователей — как выводить с криптокошелька на карту? Для этого после нажатия на кнопку «Вывести» указываем направление «на банковскую карту», прописываем ее номер и сумму транзакции. После подтверждения сделки средства будут отправлены мгновенно, и поступят на карту настолько быстро, насколько оперативно работает ваш банк.

Заключение

Горячие криптокошельки, такие как Aifory Pro, предлагают удобный способ управления криптовалютой с высокой степенью безопасности, сравнимой с холодными кошельками.

Благодаря поддержке множества валют, возможности мгновенной конвертации, выводу на карту и наличные средства без комиссий, такие кошельки становятся привлекательным инструментом для пользователей.

Простота установки и вариативные способы пополнения делают Aifory Pro удобным выбором для тех, кто хочет безопасно обменивать и хранить криптовалюту. Развитая сеть офисов также позволяет совершать сделки за наличные, что значительно упрощает доступ к криптовалюте для широкого круга пользователей.

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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