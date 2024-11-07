Лучший криптокошелек: подробное руководство для начинающих 

В 2024 году больше необязательно создавать персональный горячий или холодный криптокошелек для хранения электронных монет. Достаточно использовать многофункциональное приложения, регистрации в которых занимает пару минут.

Используя его, вы сможете вывести деньги с криптокошелька на карту, купить и обменять крипту, перевести ее другому пользователю — быстро, выгодно и безопасно!

Что это за кошелек

Aifory Pro — это мультивалютный электронный кошелек, в котором можно хранить и цифровые, и фиатные активы. Какими именно валютами пользоваться — выбираете вы сами.

Внутри криптокошелька можно обменивать, покупать, выводить валюту легко и удобно. Они могут пополняться банковскими картами или наличными, а также прямыми крипто-переводами с персональных кошельков.

А как выводить с криптокошелька на карту? Точно так же, но в «обратном направлении»: со счетов Aifory Pro — на банковские карты, а также на криптокошельки, по системе СБП или наличными — через офисы компании.

Платформа интегрирована в российскую экономику и поддерживает карты большинства банков РФ. Транзакции проходят практически мгновенно, а при обмене на наличные рубли вы избавляетесь от необходимости платить комиссии!

К плюсам Aifory Pro также можно отнести:

Простой и понятный интерфейс, в котором можно разобраться без гайдов и инструкций.

Большой выбор валют для хранения: включая альткоины и иностранный фиат (доллар или евро).

Наличие «внутреннего» обменника, позволяющего мгновенно конвертировать одни валюты в другие.

Выгодные курсы, примерно соответствующие биржевым.

Высокий уровень безопасности, с обязательной проверкой крипты по AML.

Обширную сеть офисов Aifory, позволяющую покупать и продавать крипту за наличные в каждом крупном городе России (и не только).

Aifory Pro — надежный и эффективный криптокошелек с выводом на карту, доступный в браузерной и мобильной версиях. Воспользоваться им может любой желающий, и все что для этого нужно — пройти простую процедуру регистрации.

Как зарегистрировать горячий кошелек

Мультивалютный горячий криптокошелек Aifory Pro требует обязательной привязки к аккаунту электронной почты и мессенджера Telegram, поэтому они должны быть у вас на момент прохождения регистрации. Также желательно наличие дебетовой банковской карты, с которой удобнее всего проводить пополнение счетов Aifory.

Паспорт на начальном этапе не требуется, и он понадобится вам только при работе с крупными суммами.

Как пройти процедуру регистрации, имея только e-mail и Telegram? Для этого нужно:

Открыть официальный сайт Aifory Pro или скачать одноименное приложение с GooglePlay или AppStore. На главной странице нажать на кнопку «Начать пользоваться». Указать свой адрес электронной почты. Придумать или сгенерировать надежный пароль. Если у вас есть инвайт-код для получения бонусов — ввести его в соответствующее пустое поле. Подтвердить регистрацию и получить на почту письмо со ссылкой. Перейти по ссылке, завершить процедуру регистрации и авторизоваться в системе.

После этого на странице настроек нужно привязать к профилю Telegram: по номеру, нику или отсканировав QR-код с экрана. Этих действий достаточно, чтобы для вас стали доступными все основные функции криптокошелька с картой. Его можно будет пополнять, использовать для обменов и переводов, выводить с него средства, и т.д.

Как пополнить криптокошелек

После создания аккаунта и установки кошелька можно перейти к пополнению. Рассмотрим процесс пополнения криптокошелька Aifory pro:

1. Откройте приложение Aifory, в разделе «Кошелек».

2. Выберите подходящую криптовалюту — например, биткоин. Войдя в раздел состояния, нажмите кнопку «Пополнить».

3. Для перевода используйте QR-код или адрес кошелька. На экране появится QR-код для заполнения, а также адрес кошелька в виде текстовой строки. Вы можете либо отсканировать QR-код с помощью другого приложения, например, вашего кошелька на бирже, либо вручную ввести адрес кошелька для перевода.

QR-код : Удобен для быстрой настройки с помощью мобильного устройства и ввода адреса.

Ручное введение: поправка для случаев, когда вам необходимо отправить средства через

4. После того, как транзакция будет подтверждена в сети переменного тока, баланс вашего криптокошелька Aifory обновится. Подтверждение обычно занимает от нескольких минут до часа, в зависимости от загруженности сети.

Когда ваш кошелек пополнится, вы сможете начать обмен криптовалют на рубли и получить наличные.

Как выводить деньги с горячего кошелька

Так как горячий кошелек, в отличие от холодного, всегда подключен к сети, средства с него выводятся практически мгновенно: в течение секунд, максимум — минут. На данный момент пользователям доступны 4 варианта вывода: безналом на карту, безналом по СБП, сертификатами Aifory и наличными — в офисе компании. Большинство российских пользователей заводят криптокошелек с выводом на карту в рублях, и эта процедура включает в себя:

1. Авторизацию на официальном сайте.

2. В секции Активов — выбор счета, с которого планируется вывод.

3. Нажатие на кнопку «Обменять».

4. Выбор валюты карты — российские рубли (RUB).

5. Указание суммы вывода и данных банковской карты.

6. Подтверждение транзакции.

Криптокошелек для России с выводом на карту отправляет деньги сразу же после подтверждения транзакции, но до их поступления на счет может пройти время. Это обусловлено особенностями работы банков, проверяющих все входящие и исходящие переводы.

Если для вас в приоритете — анонимность, то лучше воспользоваться возможностью вывода крипты в наличные. Эта процедура мало отличается от стандартного принципа работы оффлайн-обменников. Сначала вы создаете в приложении онлайн-заявку на вывод, затем — списываетесь с оператором, после чего — получаете пропуск в офис и обмениваете фиат на крипту по зафиксированному курсу.

Таким же способом можно и покупать крипту, которая будет поступать на ваш счет кошелька сразу же после оплаты наличными в кассе. В этом случае вы не платите комиссию за перевод, и сохраняете анонимность сделки. Кроме того, это надежно и безопасно, ведь сделка проходит не на удаленных серверах, а в вашем присутствии!

Заключение

Aifory Pro — это надежный и многофункциональный криптокошелек, который обеспечивает удобное управление как криптовалютами, так и фиатными активами.

Простота регистрации и использования, мгновенные транзакции и широкий выбор возможностей для обмена и вывода делают его идеальным выбором как для новичков, так и для опытных пользователей.

Возможно, вам стоит обратить внимание на горячий криптокошелек Aifory Pro, чтобы оценить его удобство при пополнении счетов, обмене криптовалюты на наличные или выводе средств на банковскую карту. Это выгодно, удобно и безопасно!

Оцените все преимущества Aifory Pro уже сегодня — зарегистрируйтесь и убедитесь в эффективности этого кошелька для решения ваших финансовых задач.

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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