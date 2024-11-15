 Как обменять Биткоин на наличные через криптокошелек?

Сегодня необязательно использовать посреднические сервисы для обмена криптовалют. Все операции можно совершать из единого приложения — Aifory Pro. В том числе — покупать и продавать Биткоин за рубли, доллары и евро. Как выводить с криптокошелька на карту и наличными, и что для этого нужно?

Первый шаг — создание кошелька

Aifory Pro — это мультивалютный электронный кошелек, в котором можно хранить и фиатные деньги, и цифровые монеты.

Под «созданием» кошелька подразумевается регистрация в системе Aifory, которую можно пройти на ПК или мобильном устройстве. В первом случае нужно открыть сайт в браузере, а во втором — скачать приложение из GooglePlay или AppStore.

Дальнейшие шаги выглядят так:

Нажатие на кнопку «Начать пользоваться». В открывшейся регистрационной форме — ввод электронной почты и пароля. Последний можно придумать или сгенерировать. Ввод инвайт-кода, если он у вас есть. Инвайт предоставляет дополнительные бонусы, и не является обязательным для регистрации. Подтверждение электронной почты. Вам придет письмо со ссылкой, по которой нужно будет перейти для завершения процедуры.

После этого вы можете войти в свой криптокошелек с картой, используя e-mail и пароль. Авторизовавшись в системе, нужно сделать еще один шаг — привязать к профилю свой Telegram-аккаунт. Это можно сделать в разделе «Настройки», отсканировав QR-код или введя номер или ник вручную.

Наличие Telegram — обязательное условие для использования сервиса Aifory Pro. Мессенджер нужен для связи с оператором и технической службой, и на данный момент является самым надежным и защищенным среди существующих.

Как перевести деньги с карты на криптокошелек

Зарегистрировавшись в системе, можно пополнить свой счет Aifory одним из трех способов: с банковской карты, по системе СБП или наличными — в одном из офисов компании.

Есть и четвертый способ — перевести криптовалюту со своего персонального кошелька на счет Aifory Pro, и хранить ее здесь. За ее сохранность будет отвечать Aifory, а в случае потери пароля вам его восстановят в короткие сроки.

В качестве примера стоит рассмотреть самый распространенный вариант пополнения счета — с банковской карты. Для этого нужно:

Авторизоваться в системе. На главной странице открыть раздел «Пополнить». Выбрать валюту для пополнения — рубли (RUB), и указать сумму. Указать данные карты, с которой осуществится пополнение. Подтвердить транзакцию в своем банковском приложении. Подождать несколько минут, пока придет перевод.

Перед тем как пополнить криптокошелек с карты, рассмотрите и другие возможности пополнения:

Доступны переводы по Системе Быстрых Платежей.

Крипто-переводы со своих персональных кошельков.

Пополнение сертификатами Aifory.

Наличными рублями.

Последний вариант незаменим для тех, у кого в приоритете анонимность и конфиденциальность. Так, чтобы пополнить кошелек наличными, вам не нужно предоставлять свои личные данные, и все что для этого нужно — прийти в офис и совершить обмен наличными. Криптокошелек будет пополнен на эту сумму сразу же, в вашем присутствии!

Как обменять Биткоин на наличные

Итак, когда кошелек Aifory Pro уже создан, и его баланс из нулевого перешел в положительный, можно свободно использовать его для покупки, продажи и обмена крипты. В том числе — самой популярной и дорогой монеты BTC, которая сейчас торгуется по цене в 70,8 тысяч долларов за 1 Биткоин. Как использовать криптокошелек с выводом на карту для продажи BTC за наличные? Для этого нужно:

Зайти в свой аккаунт Aifory Pro. Создать удаленный ордер на обмен, по направлению «BTC–RUB», «BTC–USD» или «BTC–EUR». Указать свой город, например — Москву или Санкт-Петербург. Указать сумму продажи и сразу же посмотреть курс. Если курс вас устраивает — подтвердить ордер и дождаться ответа от оператора на Telegram. Уточнить всю интересующую вас информацию, узнать адрес офиса и получить в него приглашение. Прийти в офис и осуществить обмен по выбранному направлению.

Таким образом, сделка делится на два этапа: онлайн и оффлайн. Первый включает в себя создание ордера и переписку с оператором, а второй — личный визит в офис компании. Вывести деньги с криптокошелька на карту проще и быстрее, но в этом случае вам придется предоставлять свои данные. Если этот вариант для вас неприемлем и вы предпочитаете полную анонимность, вывод наличных — самый лучший вариант из всех существующих!

Почему стоит выбрать горячий кошелек Aifory Pro

С помощью многофункционального приложения Aifory Pro можно выводить наличными не только Биткоины, но и другие распространенные виды криптовалют: Эфириум, Тизер, BNB, XRP, TRON, и т.д. Причем, в кассе можно забирать не только рубли, но и иностранные валюты: начиная с долларов и евро, и заканчивая лирами и дирхамами. Ваше местоположение при этом не имеет большого значения, и офисы Aifory можно найти во всех крупных городах России и зарубежья.

На сегодняшний день Aifory Pro — лучший криптокошелек России с выводом на карту, также дающий возможность работать с наличным фиатом. К главным плюсам этого приложения можно отнести:

Большой выбор цифровых и фиатных валют для покупки, продажи и обмена.

Встроенный обменник, позволяющий менять валюты онлайн без использования сторонних сервисов.

Простой и быстрый вывод крипты на банковские карты и по СБП.

Возможность совершать сделки полностью анонимно — с использованием наличных.

Высокий уровень безопасности.

Выгодные обменные курсы.

Простой и понятный интерфейс, в котором можно быстро разобраться без посторонней помощи.

Заключение

Чтобы начать использовать криптокошелек с выводом на карту в рублях прямо сейчас, зарегистрируйтесь в системе Aifory, используя свой e-mail и Telegram. Этого достаточно для получения доступа к базовому функционалу горячего кошелька, и для проведения операций с небольшими денежными суммами. А для доступа к крупным криптовалютным сделкам получите VIP-статус, открывающий более широкие возможности для профессиональных криптотрейдеров!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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