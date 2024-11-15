 Как обменять Биткоин на наличные через криптокошелек?

Первый шаг — создание кошелька
Aifory Pro — это мультивалютный электронный кошелек, в котором можно хранить и фиатные деньги, и цифровые монеты.
Под «созданием» кошелька подразумевается регистрация в системе Aifory, которую можно пройти на ПК или мобильном устройстве. В первом случае нужно открыть сайт в браузере, а во втором — скачать приложение из GooglePlay или AppStore.
Дальнейшие шаги выглядят так:
Нажатие на кнопку «Начать пользоваться».
В открывшейся регистрационной форме — ввод электронной почты и пароля. Последний можно придумать или сгенерировать.
Ввод инвайт-кода, если он у вас есть. Инвайт предоставляет дополнительные бонусы, и не является обязательным для регистрации.
Подтверждение электронной почты. Вам придет письмо со ссылкой, по которой нужно будет перейти для завершения процедуры.
После этого вы можете войти в свой криптокошелек с картой, используя e-mail и пароль. Авторизовавшись в системе, нужно сделать еще один шаг — привязать к профилю свой Telegram-аккаунт. Это можно сделать в разделе «Настройки», отсканировав QR-код или введя номер или ник вручную.
Наличие Telegram — обязательное условие для использования сервиса Aifory Pro. Мессенджер нужен для связи с оператором и технической службой, и на данный момент является самым надежным и защищенным среди существующих.
Как перевести деньги с карты на криптокошелек
Зарегистрировавшись в системе, можно пополнить свой счет Aifory одним из трех способов: с банковской карты, по системе СБП или наличными — в одном из офисов компании.
Есть и четвертый способ — перевести криптовалюту со своего персонального кошелька на счет Aifory Pro, и хранить ее здесь. За ее сохранность будет отвечать Aifory, а в случае потери пароля вам его восстановят в короткие сроки.
В качестве примера стоит рассмотреть самый распространенный вариант пополнения счета — с банковской карты. Для этого нужно:
Авторизоваться в системе.
На главной странице открыть раздел «Пополнить».
Выбрать валюту для пополнения — рубли (RUB), и указать сумму.
Указать данные карты, с которой осуществится пополнение.
Подтвердить транзакцию в своем банковском приложении.
Подождать несколько минут, пока придет перевод.
Перед тем как пополнить криптокошелек с карты, рассмотрите и другие возможности пополнения:
Доступны переводы по Системе Быстрых Платежей.
Крипто-переводы со своих персональных кошельков.
Пополнение сертификатами Aifory.
Наличными рублями.
Последний вариант незаменим для тех, у кого в приоритете анонимность и конфиденциальность. Так, чтобы пополнить кошелек наличными, вам не нужно предоставлять свои личные данные, и все что для этого нужно — прийти в офис и совершить обмен наличными. Криптокошелек будет пополнен на эту сумму сразу же, в вашем присутствии!
Как обменять Биткоин на наличные
Итак, когда кошелек Aifory Pro уже создан, и его баланс из нулевого перешел в положительный, можно свободно использовать его для покупки, продажи и обмена крипты. В том числе — самой популярной и дорогой монеты BTC, которая сейчас торгуется по цене в 70,8 тысяч долларов за 1 Биткоин. Как использовать криптокошелек с выводом на карту для продажи BTC за наличные? Для этого нужно:
Зайти в свой аккаунт Aifory Pro.
Создать удаленный ордер на обмен, по направлению «BTC–RUB», «BTC–USD» или «BTC–EUR».
Указать свой город, например — Москву или Санкт-Петербург.
Указать сумму продажи и сразу же посмотреть курс.
Если курс вас устраивает — подтвердить ордер и дождаться ответа от оператора на Telegram.
Уточнить всю интересующую вас информацию, узнать адрес офиса и получить в него приглашение.
Прийти в офис и осуществить обмен по выбранному направлению.
Таким образом, сделка делится на два этапа: онлайн и оффлайн. Первый включает в себя создание ордера и переписку с оператором, а второй — личный визит в офис компании. Вывести деньги с криптокошелька на карту проще и быстрее, но в этом случае вам придется предоставлять свои данные. Если этот вариант для вас неприемлем и вы предпочитаете полную анонимность, вывод наличных — самый лучший вариант из всех существующих!
Почему стоит выбрать горячий кошелек Aifory Pro
С помощью многофункционального приложения Aifory Pro можно выводить наличными не только Биткоины, но и другие распространенные виды криптовалют: Эфириум, Тизер, BNB, XRP, TRON, и т.д. Причем, в кассе можно забирать не только рубли, но и иностранные валюты: начиная с долларов и евро, и заканчивая лирами и дирхамами. Ваше местоположение при этом не имеет большого значения, и офисы Aifory можно найти во всех крупных городах России и зарубежья.
На сегодняшний день Aifory Pro — лучший криптокошелек России с выводом на карту, также дающий возможность работать с наличным фиатом. К главным плюсам этого приложения можно отнести:
Большой выбор цифровых и фиатных валют для покупки, продажи и обмена.
Встроенный обменник, позволяющий менять валюты онлайн без использования сторонних сервисов.
Простой и быстрый вывод крипты на банковские карты и по СБП.
Возможность совершать сделки полностью анонимно — с использованием наличных.
Высокий уровень безопасности.
Выгодные обменные курсы.
Простой и понятный интерфейс, в котором можно быстро разобраться без посторонней помощи.
Заключение
Чтобы начать использовать криптокошелек с выводом на карту в рублях прямо сейчас, зарегистрируйтесь в системе Aifory, используя свой e-mail и Telegram. Этого достаточно для получения доступа к базовому функционалу горячего кошелька, и для проведения операций с небольшими денежными суммами. А для доступа к крупным криптовалютным сделкам получите VIP-статус, открывающий более широкие возможности для профессиональных криптотрейдеров!
*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств
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