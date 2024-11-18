Криптокошельки для России

Использование цифровых валют подразумевает наличие персонального криптокошелька, который может быть холодным или горячим, кастодиальным или нескастодиальным. Удобнее всего в 2024 году пользоваться горячим кастодиальным кошельком типа Aifory Pro. Он позволяет хранить и обменивать не только крипту, но и фиатные деньги, а также свободно выводить их на банковские карты и получать наличными!

Ключевые особенности Aifory Pro

В ТОП-криптокошельков России сегодня входит Aifory Pro, пользоваться которым можно в браузерной и в мобильной версиях.

Как и всякий другой горячий кошелек, Aifory предоставляет доступ к цифровым активам мгновенно — «в один клик», и позволяет быстро проводить транзакции по множеству направлений.

Его не нужно долго подключать к сети, и он всегда работает онлайн. При этом уровень безопасности сопоставим с холодными кошельками, и за нее отвечают:

Многоступенчатое шифрование данных.

Резервное копирование фраз для восстановления.

Двухфакторная аутентификация.

В случае утери ключей и паролей доступ к кошельку будет восстановлен, что приближает Aifory Pro к кастодиальным биржевым кошелькам. Кроме того, через него может проходить только «чистая» крипта, прошедшая AML-проверку, что защищает пользователей от приобретения активов, задействованных в отмывании денег.

Aifory Pro — лучший криптокошелек в России в 2024 году, и пока у него нет достойных конкурентов. Он одновременно объединяет в себе:

Простой и интуитивно понятный интерфейс , в котором каждый сможет разобраться без посторонней помощи.

Отсутствие лишних опций, сложных описаний, терминов, и т.д . Этим горячий кошелек выгодно отличается от бирж, для пользования которыми нужны углубленные знания из сферы криптовалют.

Мультивалютную поддержку . Вам больше не нужно создавать криптокошельки для каждого типа крипты по-отдельности. Все они могут храниться в едином wallet-приложении.

Поддержку фиатных денег . Доллары, евро, российские и белорусские рубли, дирхамы, фунты стерлингов — в Aifory Pro можно создавать счета для большинства мировых валют.

Возможность «внутреннего» обмена . Теперь не нужно обращаться в посреднические фирмы для того чтобы поменять Биткойн на рубли, доллары на Тизер, и т.д. Все эти операции проводятся удаленно — через интерфейс горячего мультивалютного кошелька.

Поддержку карт большинства банков России . Карты можно использовать и для покупки крипты (ввода средств), и для ее продажи (вывода).

Поддержку Системы Быстрых Переводов . Проводить транзакции теперь стало еще проще — по системе СБП.

Возможность «напрямую» оплачивать криптой сторонние сервисы. Например — игровые аккаунты в Steam.

Оценив возможности приложения, сложно спорить с тем, что Aifory Pro — лучший криптокошелек для России.

Чтобы начать им пользоваться, вам нужно только две вещи: Telegram-аккаунт и электронная почта. При работе с небольшими суммами паспортные данные не требуются, и криптовалютные операции можно проводить инкогнито.

Как создать криптокошелек

Aifory Pro — это готовое программное решение, и для получения мультивалютного кошелька вам достаточно просто зарегистрироваться в системе. Это можно сделать через браузер — зайдя на сайт Aifory Pro, или скачав одноименное приложение на смартфон или планшет. После этого порядок действий одинаков:

Открываем главную страницу. Нажимаем на кнопку «Начать пользоваться». В открывшейся форме указываем свой e-mail. Генерируем надежный пароль. Подтверждаем почту письмом со ссылкой. Авторизумся в системе. В разделе «Настройки» прикрепляем Telegram-аккаунт — по QR-коду или вводом номера.

На этом процедура регистрации заканчивается, и лучший криптокошелек — в вашем распоряжении! Зайдя в раздел «Активы», вы сможете убрать ненужные счета, которыми не планируете пользоваться, и добавить новые.

Основной счет в Aifory Pro — рублевый. Его можно пополнять с карты, по СБП, наличными и сертификатами. После чего — обменивать рубли на любые другие фиатные и цифровые валюты!

Как обменивать и выводить валюты

Aifory Pro — это не только кошелек, но и криптовалютный обменник, который всегда под рукой! Так, обменивать в нем средства можно полностью удаленно, по выгодным курсам, быстро и безопасно.

Рассмотрим распространенный вариант обмена Тизера USDT на доллары США. Для этого достаточно:

Авторизоваться в системе. Зайти в раздел «Активы», где все ваши счета представлены в виде колонки. Среди счетов выбрать «Tether USDT» и нажать на него. Выбрать пункт «Обменять» и указать направление обмена — «USD». Ввести код и пароль и подтвердить транзакцию. Подождать пару секунд, пока средства не будут перечислены со счета «USDT» на счет «USD». Их баланс можно посмотреть здесь же — в разделе «Активы».

Как пополнять криптокошельки, мы уже разобрались. Это можно сделать наличными, по СБП, с банковской карты или сертификатом Aifory.

А как выводить с них средства? Допустим, вы хотите продать свои активы «USD» и «USDT». Так как вывод на долларовые карты в России на данный момент недоступен, выбираем альтернативный способ — вывод наличных.

Заявка на обмен создается на сайте Aifory Pro. Для безопасного и удобного обмена USDT на рубли в Москве следуйте этой инструкции:

Зайдите на сайт криптообменника Aifory Pro.

Заполните форму на сайте.

Ожидайте связи с менеджером.

Менеджер свяжется с вами через Telegram для уточнения деталей и согласования времени встречи.

Согласуйте место и время для обмена.

Обмен можно провести в офисе.

Совершите обмен.

Приходите на встречу и завершите сделку, получив наличные, за продажу ваших USDT.

Почему стоит выбрать Aifory Pro среди других криптообменников

Aifory Pro выгодно выделяется на фоне других криптообменников благодаря сочетанию высокой надежности, оперативности и гибкости обслуживания.

В отличие от конкурентов, Aifory Pro предлагает лучшие курсы обмена, минимизируя скрытые комиссии, что позволяет клиентам получить максимальную выгоду от сделки.

Платформа обеспечивает абсолютную безопасность сделок, тщательно проверяя каждую операцию и гарантируя конфиденциальность данных клиентов. К тому же, Aifory Pro предлагает персонализированный подход: менеджеры готовы подстроиться под удобное время и место встречи, обеспечивая высокий уровень комфорта.

Положительные отзывы пользователей подтверждают, что Aifory Pro — это идеальный выбор для тех, кто хочет быстро, безопасно и выгодно продать USDT за наличные в Москве.

Заключение

Криптокошельки и криптообменники 2024 года редко поддерживают сделки с наличными, но только не Aifory Pro. Он позволяет свободно выводить «бумажные» доллары, евро, рубли и прочий фиат — через кассы офисов компании, которые открыты в большинстве крупных городов России. Это можно сделать и за рубежом. Например — купив крипту за рубли в Москве и продав ее за лиры в Стамбуле.

Что касается комиссий, то в случае с наличными сделками они отсутствуют! Так, Aifory не взимает процент при покупке и продаже крипты за наличные деньги. Это еще один повод использовать этот мультивалютный кошелек — тем более что сделки с наличными можно проводить анонимно — без предоставления паспортных данных!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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