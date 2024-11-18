Криптокошельки для России

Ключевые особенности Aifory Pro
В ТОП-криптокошельков России сегодня входит Aifory Pro, пользоваться которым можно в браузерной и в мобильной версиях.
Как и всякий другой горячий кошелек, Aifory предоставляет доступ к цифровым активам мгновенно — «в один клик», и позволяет быстро проводить транзакции по множеству направлений.
Его не нужно долго подключать к сети, и он всегда работает онлайн. При этом уровень безопасности сопоставим с холодными кошельками, и за нее отвечают:
Многоступенчатое шифрование данных.
Резервное копирование фраз для восстановления.
Двухфакторная аутентификация.
В случае утери ключей и паролей доступ к кошельку будет восстановлен, что приближает Aifory Pro к кастодиальным биржевым кошелькам. Кроме того, через него может проходить только «чистая» крипта, прошедшая AML-проверку, что защищает пользователей от приобретения активов, задействованных в отмывании денег.
Aifory Pro — лучший криптокошелек в России в 2024 году, и пока у него нет достойных конкурентов. Он одновременно объединяет в себе:
Простой и интуитивно понятный интерфейс, в котором каждый сможет разобраться без посторонней помощи.
Отсутствие лишних опций, сложных описаний, терминов, и т.д. Этим горячий кошелек выгодно отличается от бирж, для пользования которыми нужны углубленные знания из сферы криптовалют.
Мультивалютную поддержку. Вам больше не нужно создавать криптокошельки для каждого типа крипты по-отдельности. Все они могут храниться в едином wallet-приложении.
Поддержку фиатных денег. Доллары, евро, российские и белорусские рубли, дирхамы, фунты стерлингов — в Aifory Pro можно создавать счета для большинства мировых валют.
Возможность «внутреннего» обмена. Теперь не нужно обращаться в посреднические фирмы для того чтобы поменять Биткойн на рубли, доллары на Тизер, и т.д. Все эти операции проводятся удаленно — через интерфейс горячего мультивалютного кошелька.
Поддержку карт большинства банков России. Карты можно использовать и для покупки крипты (ввода средств), и для ее продажи (вывода).
Поддержку Системы Быстрых Переводов. Проводить транзакции теперь стало еще проще — по системе СБП.
Возможность «напрямую» оплачивать криптой сторонние сервисы. Например — игровые аккаунты в Steam.
Оценив возможности приложения, сложно спорить с тем, что Aifory Pro — лучший криптокошелек для России.
Чтобы начать им пользоваться, вам нужно только две вещи: Telegram-аккаунт и электронная почта. При работе с небольшими суммами паспортные данные не требуются, и криптовалютные операции можно проводить инкогнито.
Как создать криптокошелек
Aifory Pro — это готовое программное решение, и для получения мультивалютного кошелька вам достаточно просто зарегистрироваться в системе. Это можно сделать через браузер — зайдя на сайт Aifory Pro, или скачав одноименное приложение на смартфон или планшет. После этого порядок действий одинаков:
Открываем главную страницу.
Нажимаем на кнопку «Начать пользоваться».
В открывшейся форме указываем свой e-mail.
Генерируем надежный пароль.
Подтверждаем почту письмом со ссылкой.
Авторизумся в системе.
В разделе «Настройки» прикрепляем Telegram-аккаунт — по QR-коду или вводом номера.
На этом процедура регистрации заканчивается, и лучший криптокошелек — в вашем распоряжении! Зайдя в раздел «Активы», вы сможете убрать ненужные счета, которыми не планируете пользоваться, и добавить новые.
Основной счет в Aifory Pro — рублевый. Его можно пополнять с карты, по СБП, наличными и сертификатами. После чего — обменивать рубли на любые другие фиатные и цифровые валюты!
Как обменивать и выводить валюты
Aifory Pro — это не только кошелек, но и криптовалютный обменник, который всегда под рукой! Так, обменивать в нем средства можно полностью удаленно, по выгодным курсам, быстро и безопасно.
Рассмотрим распространенный вариант обмена Тизера USDT на доллары США. Для этого достаточно:
Авторизоваться в системе.
Зайти в раздел «Активы», где все ваши счета представлены в виде колонки.
Среди счетов выбрать «Tether USDT» и нажать на него.
Выбрать пункт «Обменять» и указать направление обмена — «USD».
Ввести код и пароль и подтвердить транзакцию.
Подождать пару секунд, пока средства не будут перечислены со счета «USDT» на счет «USD». Их баланс можно посмотреть здесь же — в разделе «Активы».
Как пополнять криптокошельки, мы уже разобрались. Это можно сделать наличными, по СБП, с банковской карты или сертификатом Aifory.
А как выводить с них средства? Допустим, вы хотите продать свои активы «USD» и «USDT». Так как вывод на долларовые карты в России на данный момент недоступен, выбираем альтернативный способ — вывод наличных.
Заявка на обмен создается на сайте Aifory Pro. Для безопасного и удобного обмена USDT на рубли в Москве следуйте этой инструкции:
Зайдите на сайт криптообменника Aifory Pro.
Заполните форму на сайте.
Ожидайте связи с менеджером.
Менеджер свяжется с вами через Telegram для уточнения деталей и согласования времени встречи.
Согласуйте место и время для обмена.
Обмен можно провести в офисе.
Совершите обмен.
Приходите на встречу и завершите сделку, получив наличные, за продажу ваших USDT.
Почему стоит выбрать Aifory Pro среди других криптообменников
Aifory Pro выгодно выделяется на фоне других криптообменников благодаря сочетанию высокой надежности, оперативности и гибкости обслуживания.
В отличие от конкурентов, Aifory Pro предлагает лучшие курсы обмена, минимизируя скрытые комиссии, что позволяет клиентам получить максимальную выгоду от сделки.
Платформа обеспечивает абсолютную безопасность сделок, тщательно проверяя каждую операцию и гарантируя конфиденциальность данных клиентов. К тому же, Aifory Pro предлагает персонализированный подход: менеджеры готовы подстроиться под удобное время и место встречи, обеспечивая высокий уровень комфорта.
Положительные отзывы пользователей подтверждают, что Aifory Pro — это идеальный выбор для тех, кто хочет быстро, безопасно и выгодно продать USDT за наличные в Москве.
Заключение
Криптокошельки и криптообменники 2024 года редко поддерживают сделки с наличными, но только не Aifory Pro. Он позволяет свободно выводить «бумажные» доллары, евро, рубли и прочий фиат — через кассы офисов компании, которые открыты в большинстве крупных городов России. Это можно сделать и за рубежом. Например — купив крипту за рубли в Москве и продав ее за лиры в Стамбуле.
Что касается комиссий, то в случае с наличными сделками они отсутствуют! Так, Aifory не взимает процент при покупке и продаже крипты за наличные деньги. Это еще один повод использовать этот мультивалютный кошелек — тем более что сделки с наличными можно проводить анонимно — без предоставления паспортных данных!
*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств
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