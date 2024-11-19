Криптокошелек с выводом на карту

Рассматривая доступные криптокошельки для России в 2024 году, все большее число пользователей останавливает выбор на мультивалютных платформах. В отличие от обычных холодных и горячих кошельков, они позволяют хранить не только крипту, но и фиатные деньги, а также осуществлять между ними быстрый онлайн-обмен. Какой мультивалютный кошелек стоит выбрать в 2024 году, и как им правильно пользоваться?

Критерии выбора криптокошельков

Криптокошельки для России в первую очередь должны быть интегрированы в российскую экономику, то есть — поддерживать транзакции с рублевых банковских карт МИР, Maestro, VISA и MasterCard от СберБанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-Банка и т.д.

Еще один предпочтительный пункт — привязка к Системе Быстрых Переводов (СБП), что значительно упрощает переводы между счетами и кошельками.

Какими еще свойствами должны обладать лучшие криптокошельки в РФ? В этот список можно внести:

Поддержку национальных валют разных стран. Не только рублей, но также евро, долларов, юаней, фунтов стерлингов, и т.д. Поддержку не только основных мировых криптовалют — Биткоина, Эфириума и Тизера, но и второстепенных, малоизвестных альткоинов. Быстрое проведение транзакций — для оперативного реагирования на изменения курсов. Возможность свободно выводить деньги на карту и получать их наличными. Возможность «внутренней» конвертации — за счет инструментария самого кошелька, без привлечения сторонних сервисов. Высокий уровень информационной безопасности, который обеспечит сохранность ваших активов.

Наконец, седьмое требование, которое выдвигают к мультивалютным платформам в 2024 году — простой и понятный для всех интерфейс: чтобы криптокошельком могли пользоваться не только опытные криптотрейдеры, но и новички.

Всем этим критериям соответствует многофункциональный кошелек Aifory Pro, в котором можно создавать счета в любых валютах: и в цифровых, и в фиатных. А также переводить между ними средства онлайн: быстро, выгодно и безопасно!

Как создать криптокошелек

В отличие от «традиционных» холодных и горячих криптокошельков, Aifory Pro не нуждается в «создании». Он полностью готов к использованию, и все что вам нужно — зарегистрироваться в системе. Функционал кошелька доступен и с мобильных, и со стационарных интернет-устройств, и пользователи могут выбирать между:

Мобильной версией . Подразумевает скачивание и установку приложения на смартфон или планшет.

Браузерной версией. Требует наличия браузера и открывается в его вкладках, как и любые другие сайты — без VPN и переадресации.

Вне зависимости от того, какую из версий вы выберете, регистрация криптокошелька в 2024 году включает в себя:

Открытие приложения, или сайта в браузере. Нажатие на кнопку «Начать пользоваться». Заполнение пустых полей регистрационной формы: для e-mail и пароля. Подтверждение электронной почты — письмом со ссылкой. Авторизацию в системе. Прикрепление к профилю мессенджера Telegram.

Без Telegram невозможна коммуникация с оператором и службой техподдержки, поэтому он должен быть у вас на момент регистрации.

Никаких других требований к пользователям Aifory Pro не выдвигает, и для проведения валютных операций вам не понадобится ни паспорт, ни банковские реквизиты (кроме номера карты).

Как положить деньги на криптокошелек

На данный момент пользователям доступны 5 способов пополнения счетов в Aifory Pro: с помощью банковской карты, по системе СБП, наличными деньгами, сертификатами Aifory и криптовалютой — с персональных кошельков.

Чтобы пополнить тот или иной счет, его сначала нужно создать в разделе «Активы». Это может быть любой фиат — RUB, USD, EUR, и большинство существующих криптовалют: BTC, ETH, USDT, XRP, Solana, и т.д. Создав счет, его удобнее всего пополнить картой. Для этого:

Нажимаем на счет, который нужно пополнить. Например — на рублевый (RUB). Выбираем пункт «Пополнить», и далее — «Банковской картой». Прописываем номер карты, указываем сумму и подтверждаем транзакцию. Ждем, пока средства не поступят на счет.

Внутри Aifory Pro конвертация и переводы проходят мгновенно, но криптокошельки с картой работают медленнее, так как банку нужно время на обработку, проверку и отправку перевода. Обычно на это уходит несколько минут, в редких случаях — часов.

Пополнить счет в кошельке можно и наличными — в одном из офисов компании. Для этого в меню «Пополнить» нужно выбрать «Наличными» и создать удаленную заявку, указав свой город. С вами по Telegram свяжется оператор, который оформит пропуск в офис и назначит время визита. По этой схеме можно и покупать, и продавать крипту: за наличные рубли, доллары, евро, и т.д.

Как обменивать валюты

Криптокошелек с выводом на карту Aifory Pro способен заменить собой существующие обменные сервисы, ведь в нем предусмотрена возможность «внутренней» конвертации между разными счетами: и фиатными, и цифровыми.

Допустим, если у вас есть два счета: в BTC и RUB, можно обменивать Биткоин на рубли и наоборот: полностью удаленно, и по выгодным курсам. Для обмена необходимо:

Авторизоваться в системе. Зайти в раздел «Активы», где представлены все ваши счета. Выбрать счет, с которого будут списаны средства. Нажать на кнопку «Обменять» и выбрать счет, на который поступят средства. Указать сумму и посмотреть, сколько вы за нее получите после конвертации. Если курс вас устраивает — подтвердить заявку и подождать пока средства не будут переведены с одного счета на другой.

Обычно на «внутренние» переводы внутри криптокошелька Aifory Pro уходит 5–10 секунд. Обменивать можно абсолютно любые активы: и фиатные, и криптовалютные. После чего — выводить их на карту, наличными, или на другие криптокошельки.

В системе Aifory поддерживаются блокчейны Тизера ERC20 и TRC20, с возможностью безкомиссионного взаимообмена, а также десятки и сотни других направлений.

Заключение

Мультивалютные криптокошельки для России в 2024 году — относительно новое направление, и одним из «пионеров» является Aifory Pro. Его репутация говорит сама за себя, а простой и понятный интерфейс делает его доступным абсолютно для всех: даже для тех, кто никогда раньше не имел дела с криптовалютой!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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