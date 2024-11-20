Как пополнить криптокошелек

Многие интернет-пользователи в России задаются вопросом: как пополнять криптокошельки рублями? Через банки и платежные системы — как в западных странах — этого сделать нельзя, а посреднические фирмы берут большой процент за свои услуги и не вызывают большого доверия. К счастью, выход есть, и в 2024 году это — мультивалютные криптокошельки!

Как работают, и в чем преимущества

Лучший криптокошелек позволяет хранить не одну, а множество валют: Биткоины, Тезер, Эфириум, Догикоины, и т.д. Они хранятся на разных счетах, и могут свободно обмениваться друг на друга. Кроме того, многофункциональные кошельки поддерживают фиатные деньги, и в список счетов можно включать долларовые, рублевые, и т.д. Таким образом, можно управлять всеми своими активами из единого приложения, и иметь круглосуточный доступ к обменным операциям!

Мультивалютные кошельки типа Aifory Pro относятся к «горячему» типу, и постоянно подключены к сети. Это позволяет быстро реагировать на колебания курсов, и торговать криптой по верхам и низам рынка.

Но если за безопасность обычного горячего кошелька отвечаете вы сами, то за мультивалютный отвечает компания-правообладатель. И если вы потеряете пароль и ключи, доступ к нему будет восстановлен в течение суток.

Мультивалютные криптокошельки для России, в число которых входит и Aifory Pro, поддерживают карты большинства банков РФ, и интегрированы в Систему Быстрых Переводов (СБП). К преимуществам таких wallet-приложений можно отнести:

Круглосуточную работу. Покупать и продавать крипту с помощью горячего кошелька Aifory Pro можно в любое время суток.

Большой выбор валют для хранения, обмена, покупки и продажи. В вашем распоряжении — большинство мировых валют и электронных коинов.

Мгновенный обмен между вашими счетами. Средства списываются с одного счета и зачисляются на другой (с конвертацией) за считанные секунды.

Высокий уровень безопасности и полноценную AML-проверку.

Выгодные обменные курсы.

Отсутствие комиссий — при работе с наличными.

Так, Aifory Pro — самый популярный криптокошелек в России в 2024 году именно благодаря возможности покупать и продавать крипту за наличные.

Это подразумевает посещение офисов компании, которые сегодня есть во всех крупных городах РФ. Расплачиваясь наличными и получая их в обмен на крипту, вы можете сохранять анонимность, что невозможно при использовании бирж и P2P-сервисов!

Что нужно для создания кошелька

Aifory Pro, входящий в ТОП-криптокошельков России, не требует сложной установки и настройки. Он готов к использованию сразу же после регистрации, которая занимает всего пару минут. Чтобы начать пользоваться этим многофункциональным wallet-приложением, достаточно открыть официальный сайт Aifory Pro и нажать на кнопку в центральной части экрана с соответствующей надписью. После чего:

Ввести адрес своей электронной почты. Придумать или сгенерировать надежный пароль, который будет запрашиваться при каждом последующем входе. Подтвердить электронную почту, перейдя по ссылке из письма. Авторизоваться в системе, используя свой e-mail и пароль. В разделе «Настройки» прикрепить к аккаунту Telegram для связи с оператором.

Наличие мессенджера обязательно для проведения сделок с наличными. Он также нужен для связи с технической службой. Чтобы прикрепить Telegram к профилю Aifory, можно ввести номер или ник вручную, или отсканировать QR-код с экрана.

Как пополнить криптокошелек

Зарегистрировавшись в системе Aifory, можно пополнить свой счет несколькими способами: наличными — через офис компании, банковской картой, по Системе Быстрых Переводов, сертификатом Aifory или криптовалютой — с персонального кошелька.

Рассмотрим самый распространенный вариант — пополнение с карты. Чтобы сделать баланс криптокошелька положительным, нужно:

Авторизоваться в системе. Зайти в раздел «Активы». Выбрать счет, который будет пополнен. Если в «Активах» нет нужной вам валюты, добавьте ее из списка. Нажать на выбранный счет, после чего — выбрать пункт «Пополнить». Из предложенных вариантов выбрать «Банковской картой». Указать номер карты и переводимую сумму. Подтвердить транзакцию в своем банковском приложении. Дождаться поступления средств. Обычно на это уходит несколько минут — в зависимости от особенностей работы вашего банка.

Криптокошельки с картой не допускают мгновенные переводы, и сначала банк должен проверить и обработать запрос. Зато внутри кошелька переводы проходят мгновенно — за несколько секунд. Сначала можно пополнить свой основной счет, например — рублевый (RUB), а затем — использовать его для мгновенной покупки любых других валют и электронных монет.

Можно ли провести пополнение в долларах и евро

Горячие криптокошельки с выводом на карту также поддерживают наличные сделки в обоих направлениях: при покупке и продаже крипты. Причем, использовать можно не только российскую национальную валюту, но и валюты других стран, в том числе — доллары (USD) и евро (EUR). Валютные безналичные переводы на данный момент заблокированы, но это не касается «бумажных» денег. К примеру, чтобы пополнить свой криптокошелек USDT долларами, вам нужно:

Зайти в свой аккаунт Aifory Pro, и затем — в «Активы». Выбрать Тизер-счет — в USDT TRC20 или ERC20. После нажатия на него — выбрать пункт «Пополнить». Из предложенных вариантов выбрать «Наличными». Указать свой город и сумму пополнения. Дождаться обратной связи от оператора — по Telegram. Получить приглашение в ближайший офис компании. Прийти туда лично, заплатить наличные доллары и получить эквивалентное количество Тизера на свой кошелек.

Заключение

Какой криптокошелек пополнять — выбираете вы сами. При желании, за доллары и евро можно купить любые монеты: с автоматической конвертацией по текущим курсам. Но многие предпочитают использовать старый, проверенный способ — сначала покупать USDT «с запасом», а потом постепенно обменивать его на интересующие коины. Это действительно имеет смысл, ведь в отличие от остальных монет, Тизер не подвержен резким колебаниям курса и прочно привязан к доллару США.

Выводить деньги со счетов Aifory Pro так же просто, как и пополнять счета. Для этого вместо «Пополнить» выбираем «Вывести» и повторяем процедуру по аналогии. Вывести рубли можно на карту, по СБП, сертификатом или наличными. А иностранные валюты — только сертификатом и наличными.

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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