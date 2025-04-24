Как оформить виртуальную карту в 2025 году: пошаговая инструкция

Виртуальная карта — простой способ оплачивать зарубежные сервисы в 2025 году, несмотря на ограничения

В 2025 году все больше россиян сталкиваются с трудностями при оплате зарубежных сервисов: привычные банковские карты часто просто не проходят, а некоторые сайты даже не пускают с Российского ip.

Хочешь оформить подписку на Spotify, оплатить ChatGPT или сделать покупку за границей — получаешь отказ. Причина проста: многие международные платформы по-прежнему блокируют транзакции с российских карт.

Какое можно найти решение? Оформить виртуальную карту! Это не только удобно, но и работает как альтернатива классической карте. Если вам нужна карта для оплаты подписок или заграничных путешествий — вы попали по адресу.

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