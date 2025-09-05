Закон 54-ФЗ и байеры: инструкция как работать легально

Какой статус выбрать: ИП или самозанятый

Первой в голову приходит мысль: «Оформлю самозанятость — и моя деятельность станет законной». Увы, байеру этот формат не подойдет. На это есть 2 причины:

Закон запрещает самозанятым перепродавать товары и выступать посредниками в сделках.

Годовой лимит дохода — максимум 2,4 млн ₽, и этот порог легко превысить.

Регистрация ИП — способ защитить свой бизнес, потому что работа «в серую» грозит блокировкой счетов и заморозкой переводов.

Чтобы официально принимать заказы и оплату от клиентов, советуем зарегистрировать ИП на упрощенной системе налогообложения.

Совет! Налоговая может запросить подтверждение, что покупка товара происходит по инициативе клиента. Чтобы избежать вопросов, лучше оформлять договор, где будет прописано, что товар приобретается по просьбе клиента.