Онлайн-Чеки
Автоматизация учета
Как выбрать программу для учета товаров

Учет в Excel — видимость порядка, в нем хаос и досадные «человеческие» ошибки. Отсюда потери, убытки и неизвестность — и товарных остатков и будущего. Программа для учета товаров это решение, которое выведет учет из сумрака, зафиксирует любые перемещения товара и поможет эффективно управлять работой магазина.

Содержание:

  • Что такое товароучетная программа.

  • Какие процессы в магазине можно автоматизировать с товароучетной системой.

  • Как вести товароучет в специальной программе.

  • Как выбрать товароучетную программу для магазина.

  • Обзор программ для учета товаров:плюсы, минусы, для кого подходят.

  • Итоги.

Что такое товароучетная программа

Товароучетная программа — это программное обеспечение или облачный сервис, который учитывает все операции с товарами и остатками. Проще говоря, это программа, которая знает о ваших товарах все: что лежит на складе, что продается, а что залежалось, и когда пора делать новые закупки.

Программа для учета товаров в магазине может автоматизировать работу с маркированными товарами, управлять ценами и скидками, автоматически формировать отчетность по важнейшим показателям работы, включая маржинальность и рентабельность. 

Какие процессы в магазине можно автоматизировать с товароучетной системой

Система учета товаров позволяет автоматизировать большинство процессов в магазине, и полностью передать рутинные задачи программе. Основные процессы, которые автоматизирует система учета товаров это:

Управление товарами и запасами:

  • Приемка товара от поставщика, создание первичных документов.

  • Расчет себестоимости с учетом цен поставщиков и других расходов.

  • Фиксация перемещений товара.

  • Инвентаризация с помощью терминала сбора данных (ТСД).

  • Закупки на базе данных о товарном остатке и спросе, автоматическое формирование оптимальных заказов.

Продажи и обслуживание покупателей:

  • Быстрый поиск товара: по наименованию, картинке, внутреннему коду, штрихкоду.

  • Модификации товара, аналоги и сопутствующие товары — чтобы удержать клиента, если нужного товара нет.

  • Полная информация о товаре на кассе. Состав, размеры или свойства перед кассиром.

  • Заказы создаются на кассе и товары автоматически резервируются.

  • Все кассовые операции: Z и Y — отчеты, кассовые чеки 54-ФЗ, возвраты, прием оплат.

Финансы и отчетность:

  • Отчеты: по продажам, движении товаров, прибыли и убыткам, себестоимости. 

  • Взаиморасчеты с контрагентами: кто и сколько должен нам, кому и сколько должны мы.

  • Интеграция с 1С, позволит выгружать данные о продажах, закупках и финансовых операциях за выбранный период в 1С: Бухгалтерию.

Отчеты можно сформировать в любой момент и за любой период — все автоматически рассчитает программа за пару секунд.

Работа с государственными системами:

  • Передача данных о продажах и возвратах в ФНС через ОФД.

  • Поддержка разрешительного режима.

  • Взаимодействие с системами «Честный ЗНАК», ЕГАИС, «Меркурий».

  • Интеграция с ЭДО.

Как вести товароучет в специальной программе

Алгоритм ведения учета товаров может незначительно разниться в зависимости от используемого ПО, но в целом он стандартен: после установки программы необходимо выполнить базовую настройку — завести торговые точки, склады, контрагентов, сотрудников и каталог товаров, а затем перейти к отработке основных процессов товароучета. А теперь разберем основные процессы товароучета.

Поступление и оприходование товара

Проведение складских операций в системе зависит от того, использует ли компания ЭДО или бумажные документы.

  • Если документы на бумаге — их можно отсканировать и распознать в программе или внести вручную, указав количество, цену, характеристики и поставщика.

  • При использовании ЭДО приемка товара происходит автоматически: к поставке прилагается УПД, и данные из него сразу отражаются в системе.

В любом случае, после получения данных система сама формирует приходные документы и обновляет товарные остатки.

Перемещение и списание товаров

Перемещение товаров в программе не происходит автоматически, эту работу выполняет персонал. В программе перемещение оформляется в три шага:

  1. создается документ;

  2. указывается отправитель и получатель;

  3. выделяются товары и указывается их количество.

Списание при продаже через кассу полностью автоматизировано в большинстве программ для учета. Списание по негативным причинам — порча, брак, кража — производят вручную с указанием причины и отражением операции на товарном остатке. 

Продажи

Продажи товаров оформляются в кассовой программе. Она в большинстве случаев является частью товароучетной системы и ее функционал — формирование фискального чека в соответствии с 54-ФЗ

Учет продаж происходит так:

  • кассир добавляет товар в чек (сканирует штрихкод или ищет по артикулу);

  • товар списывается и продажа отражается на товарном остатке.

При возврате покупателем, товар снова поступает на склад, а система автоматически пересчитывает остатки и обновляет показатели выручки и среднего чека.

Инвентаризация и контроль остатков

Инвентаризация товаров должна проводиться не реже 1 раза в год. Для того, чтобы провести сверку в программе, необходимо:

  • сформировать инвентаризационную опись;

  • отсканировать товары ТСД.

Остальное программа сделает все сама:

  • выявит недостачу, излишки или пересортицу;

  • создаст корректирующие документы;

  • обновит остатки.

Если в процессе инвентаризации выявляют порчу или повреждения товара, в системе формируется акт на списание.

В товароучетной системе Бизнес.Ру есть специальный режим, который скрывает плановые остатки от сотрудников. Подогнать результаты — невозможно. А для самой проверки достаточно смартфонов вашего персонала. Камера телефона считывает штрихкоды, а данные сразу попадают в систему.

Аналитика

Товароучетная программа формирует отчеты за пару секунд: 

  • по основным финансовым показателям торговли: отчет по продажам, прибыли и убыткам, рентабельность и другие;

  • по товарам: остатки, отчет о движении товаров, выявлять ходовые товары и товары с низким спросом;

  • по продавцам: сумма продаж и возвратов. Поощряйте лучших продавцов и работайте с отстающими;

  • по конкретной точке, складу: открытие и закрытие смены, количество продаж, выручка, средний чек, наличные в кассе, а также остатки товаров, заказы и другие показатели.

Иллюстрация: Галиакбаров Рамиль/Бизнес.Ру

Эти и другие отчеты автоматически формирует товароучетная программа Онлайн Бизнес.Ру. Причем доступ к данным можно получить онлайн — с любого устройства и из любой точки, где есть интернет.

Как выбрать товароучетную программу для магазина

Составили чек-лист — как понять какая программа для учета товаров в магазине подойдет вашей компании:

  1. Определитесь с функциями, которые нужны вашему бизнесу здесь и сейчас. Базовый набор: учет остатков, складской учет, интеграция с онлайн-кассой, отчеты о продажах, формирование заказов и аналитика.

  2. Заранее выясните, какие возможности включены в тариф, сколько точек и рабочих мест он поддерживает, а также нет ли в тарифе излишнего функционала, который не нужен компании на данном этапе.

  3. Выясните, предлагает ли поставщик программы внедрение и техническую поддержку — это важные преимущества, без штатного IT-специалиста это может быть проблематично. Сделайте выбор в пользу компании, которая включает стоимость внедрения и сопровождения в тариф, например Онлайн Бизнес.Ру.

  4. Проверьте, интегрируется ли товароучетная программа с ПО и оборудованием, которое вы уже используете: онлайн-кассой, принтером этикеток, сканером, весами и др. Важна возможность работы с ЭДО, эквайрингом, а также онлайн-магазином и маркетплейсами, если компания продает товары не только в розничной точке.

  5. Выясните, может ли система учета предоставлять руководителю онлайн-доступ к системе. В 2025 году иметь доступ к данным о работе магазина из любой точки мира крайне важно, ведь это позволяет быть в курсе ситуации и при необходимости принимать оперативные управленческие решения.

Обзор программ для учета товаров: плюсы, минусы, для кого подходит

Лидеры рынка программного обеспечения для розничной и оптовой торговли предлагают бизнесу решения, которые закрывают все основные потребности ритейла, которые приведены выше. 

Изучили, что компании предлагают торговле и наглядно показали в таблице:

Итоги

Подбирайте решение для бизнеса, опираясь не на известность поставщика или рекомендации тех, кто уже использует систему учета в своем деле, а на потребности именно вашего бизнеса, которые известны только вам.

