Как выбрать программу для учета товаров

Что такое товароучетная программа

Товароучетная программа — это программное обеспечение или облачный сервис, который учитывает все операции с товарами и остатками. Проще говоря, это программа, которая знает о ваших товарах все: что лежит на складе, что продается, а что залежалось, и когда пора делать новые закупки.

Программа для учета товаров в магазине может автоматизировать работу с маркированными товарами, управлять ценами и скидками, автоматически формировать отчетность по важнейшим показателям работы, включая маржинальность и рентабельность.