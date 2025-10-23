Как выбрать программу для учета товаров

Содержание:
Что такое товароучетная программа.
Какие процессы в магазине можно автоматизировать с товароучетной системой.
Как вести товароучет в специальной программе.
Как выбрать товароучетную программу для магазина.
Обзор программ для учета товаров:плюсы, минусы, для кого подходят.
Итоги.
Что такое товароучетная программа
Товароучетная программа — это программное обеспечение или облачный сервис, который учитывает все операции с товарами и остатками. Проще говоря, это программа, которая знает о ваших товарах все: что лежит на складе, что продается, а что залежалось, и когда пора делать новые закупки.
Программа для учета товаров в магазине может автоматизировать работу с маркированными товарами, управлять ценами и скидками, автоматически формировать отчетность по важнейшим показателям работы, включая маржинальность и рентабельность.
Какие процессы в магазине можно автоматизировать с товароучетной системой
Система учета товаров позволяет автоматизировать большинство процессов в магазине, и полностью передать рутинные задачи программе. Основные процессы, которые автоматизирует система учета товаров это:
Управление товарами и запасами:
Приемка товара от поставщика, создание первичных документов.
Расчет себестоимости с учетом цен поставщиков и других расходов.
Фиксация перемещений товара.
Инвентаризация с помощью терминала сбора данных (ТСД).
Закупки на базе данных о товарном остатке и спросе, автоматическое формирование оптимальных заказов.
Продажи и обслуживание покупателей:
Быстрый поиск товара: по наименованию, картинке, внутреннему коду, штрихкоду.
Модификации товара, аналоги и сопутствующие товары — чтобы удержать клиента, если нужного товара нет.
Полная информация о товаре на кассе. Состав, размеры или свойства перед кассиром.
Заказы создаются на кассе и товары автоматически резервируются.
Все кассовые операции: Z и Y — отчеты, кассовые чеки 54-ФЗ, возвраты, прием оплат.
Финансы и отчетность:
Отчеты: по продажам, движении товаров, прибыли и убыткам, себестоимости.
Взаиморасчеты с контрагентами: кто и сколько должен нам, кому и сколько должны мы.
Интеграция с 1С, позволит выгружать данные о продажах, закупках и финансовых операциях за выбранный период в 1С: Бухгалтерию.
Отчеты можно сформировать в любой момент и за любой период — все автоматически рассчитает программа за пару секунд.
Работа с государственными системами:
Передача данных о продажах и возвратах в ФНС через ОФД.
Поддержка разрешительного режима.
Взаимодействие с системами «Честный ЗНАК», ЕГАИС, «Меркурий».
Интеграция с ЭДО.
Как вести товароучет в специальной программе
Алгоритм ведения учета товаров может незначительно разниться в зависимости от используемого ПО, но в целом он стандартен: после установки программы необходимо выполнить базовую настройку — завести торговые точки, склады, контрагентов, сотрудников и каталог товаров, а затем перейти к отработке основных процессов товароучета. А теперь разберем основные процессы товароучета.
Поступление и оприходование товара
Проведение складских операций в системе зависит от того, использует ли компания ЭДО или бумажные документы.
Если документы на бумаге — их можно отсканировать и распознать в программе или внести вручную, указав количество, цену, характеристики и поставщика.
При использовании ЭДО приемка товара происходит автоматически: к поставке прилагается УПД, и данные из него сразу отражаются в системе.
В любом случае, после получения данных система сама формирует приходные документы и обновляет товарные остатки.
Перемещение и списание товаров
Перемещение товаров в программе не происходит автоматически, эту работу выполняет персонал. В программе перемещение оформляется в три шага:
создается документ;
указывается отправитель и получатель;
выделяются товары и указывается их количество.
Списание при продаже через кассу полностью автоматизировано в большинстве программ для учета. Списание по негативным причинам — порча, брак, кража — производят вручную с указанием причины и отражением операции на товарном остатке.
Продажи
Продажи товаров оформляются в кассовой программе. Она в большинстве случаев является частью товароучетной системы и ее функционал — формирование фискального чека в соответствии с 54-ФЗ.
Учет продаж происходит так:
кассир добавляет товар в чек (сканирует штрихкод или ищет по артикулу);
товар списывается и продажа отражается на товарном остатке.
При возврате покупателем, товар снова поступает на склад, а система автоматически пересчитывает остатки и обновляет показатели выручки и среднего чека.
Инвентаризация и контроль остатков
Инвентаризация товаров должна проводиться не реже 1 раза в год. Для того, чтобы провести сверку в программе, необходимо:
сформировать инвентаризационную опись;
отсканировать товары ТСД.
Остальное программа сделает все сама:
выявит недостачу, излишки или пересортицу;
создаст корректирующие документы;
обновит остатки.
Если в процессе инвентаризации выявляют порчу или повреждения товара, в системе формируется акт на списание.
В товароучетной системе Бизнес.Ру есть специальный режим, который скрывает плановые остатки от сотрудников. Подогнать результаты — невозможно. А для самой проверки достаточно смартфонов вашего персонала. Камера телефона считывает штрихкоды, а данные сразу попадают в систему.
Аналитика
Товароучетная программа формирует отчеты за пару секунд:
по основным финансовым показателям торговли: отчет по продажам, прибыли и убыткам, рентабельность и другие;
по товарам: остатки, отчет о движении товаров, выявлять ходовые товары и товары с низким спросом;
по продавцам: сумма продаж и возвратов. Поощряйте лучших продавцов и работайте с отстающими;
по конкретной точке, складу: открытие и закрытие смены, количество продаж, выручка, средний чек, наличные в кассе, а также остатки товаров, заказы и другие показатели.
Эти и другие отчеты автоматически формирует товароучетная программа Онлайн Бизнес.Ру. Причем доступ к данным можно получить онлайн — с любого устройства и из любой точки, где есть интернет.
Как выбрать товароучетную программу для магазина
Составили чек-лист — как понять какая программа для учета товаров в магазине подойдет вашей компании:
Определитесь с функциями, которые нужны вашему бизнесу здесь и сейчас. Базовый набор: учет остатков, складской учет, интеграция с онлайн-кассой, отчеты о продажах, формирование заказов и аналитика.
Заранее выясните, какие возможности включены в тариф, сколько точек и рабочих мест он поддерживает, а также нет ли в тарифе излишнего функционала, который не нужен компании на данном этапе.
Выясните, предлагает ли поставщик программы внедрение и техническую поддержку — это важные преимущества, без штатного IT-специалиста это может быть проблематично. Сделайте выбор в пользу компании, которая включает стоимость внедрения и сопровождения в тариф, например Онлайн Бизнес.Ру.
Проверьте, интегрируется ли товароучетная программа с ПО и оборудованием, которое вы уже используете: онлайн-кассой, принтером этикеток, сканером, весами и др. Важна возможность работы с ЭДО, эквайрингом, а также онлайн-магазином и маркетплейсами, если компания продает товары не только в розничной точке.
Выясните, может ли система учета предоставлять руководителю онлайн-доступ к системе. В 2025 году иметь доступ к данным о работе магазина из любой точки мира крайне важно, ведь это позволяет быть в курсе ситуации и при необходимости принимать оперативные управленческие решения.
Обзор программ для учета товаров: плюсы, минусы, для кого подходит
Лидеры рынка программного обеспечения для розничной и оптовой торговли предлагают бизнесу решения, которые закрывают все основные потребности ритейла, которые приведены выше.
Изучили, что компании предлагают торговле и наглядно показали в таблице:
Итоги
Подбирайте решение для бизнеса, опираясь не на известность поставщика или рекомендации тех, кто уже использует систему учета в своем деле, а на потребности именно вашего бизнеса, которые известны только вам.
