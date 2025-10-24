Как выбрать облачную кассу для ИП на УСН

Когда ИП на УСН могут работать без кассы

ООО и ИП на УСН могут не применять ККТ, если это допускает закон 54-ФЗ, например:

если услуги предоставляют населению напрямую;

если все платежи с контрагентами оформляют безналично через банковский счет;

если ведут деятельность в труднодоступных или отдаленных регионах и т. д.

Важно! От обязанности выдать документ для подтверждения оплаты не скрыться, даже если касса не нужна по закону 54-ФЗ.