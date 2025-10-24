Как выбрать облачную кассу для ИП на УСН

Что такое облачная касса
Облачная касса — вид онлайн-кассы для удаленной фискализации интернет-платежей. Подходит онлайн-бизнесу, потому что формирует только электронные чеки и открывает/закрывает смены без участия кассира.
Применение кассы регулирует закон № 53-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».
Особенности облачной кассы:
чаще всего оформляется в аренду у провайдеров, например, в Бизнес.Ру Онлайн-Чеки;
поддерживает любые способы оплаты: по карте, ссылке, СБП, через pay-сервисы и электронные кошельки;
подходит под разные платежные сценарии через интернет-магазин, соцсети, мессенджеры и мобильные приложения;
формирует все виды чеков: предоплаты, аванса, полного расчета, с данными маркировки, агента и поставщика;
интегрируется с ОФД, интернет-эквайрингами, платежными системами и популярными CMS;
поддерживает работу с НДС по ставке 20% для УСН «Доходы минус расходы».
Облачная касса для ИП на УСН
Когда ИП на УСН нужна облачная касса
Использовать облачную онлайн-кассу обязаны все ИП на УСН в следующих ситуациях:
если принимают оплату от физлиц на сайте, в интернет-магазине, соцсетях, мессенджерах;
если продают товары собственного производства (факт наличия или отсутствия наемных сотрудников не имеет значения).
Когда ИП на УСН могут работать без кассы
ООО и ИП на УСН могут не применять ККТ, если это допускает закон 54-ФЗ, например:
если услуги предоставляют населению напрямую;
если все платежи с контрагентами оформляют безналично через банковский счет;
если ведут деятельность в труднодоступных или отдаленных регионах и т. д.
Важно! От обязанности выдать документ для подтверждения оплаты не скрыться, даже если касса не нужна по закону 54-ФЗ.
Как подключить облачную кассу ИП на УСН: пошаговая инструкция
Чтобы предпринимателю настроить фискализацию оплат через кассу, надо:
Шаг 1. Выбрать провайдера и заключить с ним договор
Перед выбором поставщика облачной кассы рекомендуем изучить отзывы на сторонних площадках, изучить популярные предложения на рынке.
Отметим, что ИП на упрощенной системе выгодно, когда поставщики включают в тариф техподдержку и помощь в работе с ФНС.
Для тех, кто выбирает провайдера, составили рейтинг облачных касс.
Шаг 2. Купить фискальный накопитель
Без фискального накопителя не работает ни одна касса. Он оплачивается отдельно и устанавливается в корпус кассы. ИП на упрощенке можно выбрать ФН на 36 месяцев.
Шаг 3. Зарегистрировать ККТ в ФНС
Регистрация облачной кассы можно провести онлайн через личный кабинет налоговой, Госуслуги, лично в ФНС или через провайдера облачной кассы.
Подробнее в статье: Как зарегистрировать онлайн-кассу в ФНС.
Шаг 4. Заключить договор с ОФД
Без оператора фискальных данных чеки не уйдут покупателям и в ФНС, поэтому с ним подписывается отдельный договор.
Шаг 5. Подключение интернет-эквайринга
Чтобы бизнес мог принять оплату от клиентов и получить ее на свой расчетный счет, нужен интернет-эквайринг. Это услуга банков и платежных сервисов, благодаря которой поддерживаются платежи по карте, ссылке, через pay-сервисы т. д.
Шаг 6. Протестировать работу кассы
В конце нужно интегрировать между собой интернет-эквайринг → облачную кассу → ОФД, чтобы оплата и отправка чеков проходили корректно.
Также провайдер должен провести тестовой платеж и проверить, как формируется и передается чек покупателю, в налоговую.
Требования к чекам для ИП на УСН
Предпринимателям на УСН важно учитывать, что список обязательных реквизитов для кассовых чеков периодически обновляется. Мы составили таблицу обязательных реквизитов, которые должны включить ИП в чек:
Также ИП на УСН могут включить в чек дополнительные данные:
код маркировки товара, если предприниматель продает маркированные товары;
данные агенты, ИНН поставщика или признак агента, если предприниматель заключил агентский договор.
Ответственность ИП на УСН за нарушение закона 54-ФЗ
Предприниматели на упрощенной системе налогообложения обязаны соблюдать требования 54-ФЗ. За нарушение назначат штрафы:
работа без зарегистрированной онлайн-кассы — 10 000 ₽;
использование ККТ, не соответствующей требованиям закона, — 3 000 ₽;
отсутствие кассового чека у покупателя — порядка 2 000 ₽;
непередача фискальных данных в налоговую службу — 3 000 ₽.
Если совершить нарушения повторно и не пробить чеки на сумму свыше 1 млн ₽, то санкции ужесточаются:
для руководителей компаний возможна дисквалификация до двух лет;
для бизнеса или ИП — приостановка деятельности сроком до 90 дней.
Главное
ИП на УСН обязаны использовать онлайн-кассу и выдавать чеки при расчете с физлицами.
ИП на упрощенке, которые принимают оплату через сайт, соцсети, мессенджеры, для фискализации платежей подойдет облачная касса.
Ошибки или отсутствие чека ведут к штрафам по закону 54-ФЗ.
Подключение облачной кассы включает: выбор провайдера, покупку фискального накопителя, регистрацию ККТ в ФНС, договор с ОФД и настройку интернет-эквайринга.
За несоблюдение закона 54-ФЗ предусмотрены штрафы и административные меры, вплоть до дисквалификации и приостановки деятельности.
