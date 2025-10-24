7863 ДР Премиум ссылка на оплату Mobile
Как выбрать облачную кассу для ИП на УСН

В статье расскажем про особенности облачной кассы для ИП на УСН, как ее выбрать и подключить, чтобы фискализировать оплату в интернете по закону 54-ФЗ. 

Что такое облачная касса 

Облачная касса — вид онлайн-кассы для удаленной фискализации интернет-платежей. Подходит онлайн-бизнесу, потому что формирует только электронные чеки и открывает/закрывает смены без участия кассира. 

Применение кассы регулирует закон № 53-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

Особенности облачной кассы:

  • чаще всего оформляется в аренду у провайдеров, например, в Бизнес.Ру Онлайн-Чеки;

  • поддерживает любые способы оплаты: по карте, ссылке, СБП, через pay-сервисы и электронные кошельки; 

  • подходит под разные платежные сценарии через интернет-магазин, соцсети, мессенджеры и мобильные приложения;

  • формирует все виды чеков: предоплаты, аванса, полного расчета, с данными маркировки, агента и поставщика;

  • интегрируется с ОФД, интернет-эквайрингами, платежными системами и популярными CMS;

  • поддерживает работу с НДС по ставке 20% для УСН «Доходы минус расходы».

Облачная касса для ИП на УСН

Когда ИП на УСН нужна облачная касса

Использовать облачную онлайн-кассу обязаны все ИП на УСН в следующих ситуациях: 

  • если принимают оплату от физлиц на сайте, в интернет-магазине, соцсетях, мессенджерах;

  • если продают товары собственного производства (факт наличия или отсутствия наемных сотрудников не имеет значения). 

Когда ИП на УСН могут работать без кассы

ООО и ИП на УСН могут не применять ККТ, если это допускает закон 54-ФЗ, например: 

  • если услуги предоставляют населению напрямую;

  • если все платежи с контрагентами оформляют безналично через банковский счет;

  • если ведут деятельность в труднодоступных или отдаленных регионах и т. д.

Важно! От обязанности выдать документ для подтверждения оплаты не скрыться, даже если касса не нужна по закону 54-ФЗ.

Как подключить облачную кассу ИП на УСН: пошаговая инструкция 

Чтобы предпринимателю настроить фискализацию оплат через кассу, надо:

Шаг 1. Выбрать провайдера и заключить с ним договор

Перед выбором поставщика облачной кассы рекомендуем изучить отзывы на сторонних площадках, изучить популярные предложения на рынке. 

Отметим, что ИП на упрощенной системе выгодно, когда поставщики включают в тариф техподдержку и помощь в работе с ФНС. 

Для тех, кто выбирает провайдера, составили рейтинг облачных касс.

Шаг 2. Купить фискальный накопитель

Без фискального накопителя не работает ни одна касса. Он оплачивается отдельно и устанавливается в корпус кассы. ИП на упрощенке можно выбрать ФН на 36 месяцев.

Шаг 3. Зарегистрировать ККТ в ФНС

Регистрация облачной кассы можно провести онлайн через личный кабинет налоговой, Госуслуги, лично в ФНС или через провайдера облачной кассы. 

Подробнее в статье: Как зарегистрировать онлайн-кассу в ФНС.

Шаг 4. Заключить договор с ОФД

Без оператора фискальных данных чеки не уйдут покупателям и в ФНС, поэтому с ним подписывается отдельный договор. 

Шаг 5. Подключение интернет-эквайринга

Чтобы бизнес мог принять оплату от клиентов и получить ее на свой расчетный счет, нужен интернет-эквайринг. Это услуга банков и платежных сервисов, благодаря которой поддерживаются платежи по карте, ссылке, через pay-сервисы т. д. 

Шаг 6. Протестировать работу кассы

В конце нужно интегрировать между собой интернет-эквайринг → облачную кассу → ОФД, чтобы оплата и отправка чеков проходили корректно.

Также провайдер должен провести тестовой платеж и проверить, как формируется и передается чек покупателю, в налоговую. 

Требования к чекам для ИП на УСН

Предпринимателям на УСН важно учитывать, что список обязательных реквизитов для кассовых чеков периодически обновляется. Мы составили таблицу обязательных реквизитов, которые должны включить ИП в чек:

Также ИП на УСН могут включить в чек дополнительные данные:

  • код маркировки товара, если предприниматель продает маркированные товары;

  • данные агенты, ИНН поставщика или признак агента, если предприниматель заключил агентский договор. 

Ответственность ИП на УСН за нарушение закона 54-ФЗ

Предприниматели на упрощенной системе налогообложения обязаны соблюдать требования 54-ФЗ. За нарушение назначат штрафы:

  • работа без зарегистрированной онлайн-кассы — 10 000 ₽;

  • использование ККТ, не соответствующей требованиям закона, — 3 000 ₽;

  • отсутствие кассового чека у покупателя — порядка 2 000 ₽;

  • непередача фискальных данных в налоговую службу — 3 000 ₽.

Если совершить нарушения повторно и не пробить чеки на сумму свыше 1 млн ₽, то санкции ужесточаются:

  • для руководителей компаний возможна дисквалификация до двух лет;

  • для бизнеса или ИП — приостановка деятельности сроком до 90 дней.

Главное

  • ИП на УСН обязаны использовать онлайн-кассу и выдавать чеки при расчете с физлицами. 

  • ИП на упрощенке, которые принимают оплату через сайт, соцсети, мессенджеры, для фискализации платежей подойдет облачная касса.

  • Ошибки или отсутствие чека ведут к штрафам по закону 54-ФЗ.

  • Подключение облачной кассы включает: выбор провайдера, покупку фискального накопителя, регистрацию ККТ в ФНС, договор с ОФД и настройку интернет-эквайринга.

  • За несоблюдение закона 54-ФЗ предусмотрены штрафы и административные меры, вплоть до дисквалификации и приостановки деятельности.

