ТОП–7 бесплатных программ для складского учета в 2026 году

Основные критерии при выборе программы для склада
Синхронизация данных в реальном времени. Все движения товаров и операции продаж должны моментально отражаться в системе. Это гарантирует актуальные остатки, снижает риск пересорта, двойных продаж и ошибок при отгрузках.
Понятный интерфейс и легкий старт. Программа должна быть понятна без долгого обучения. Интуитивная навигация и логичная структура позволяют начать работу сразу после загрузки каталога и первой инвентаризации.
Облачное хранение и доступ с любого устройства. Облачные программы дают доступ ко всем данным из любой точки мира даже с телефона.
Совместимость с оборудованием. Корректная работа со сканерами, весами, кассами и другим оборудованием обеспечивает точность продаж и возвратов. Если система не поддерживает устройства, появляется ручной труд, а вместе с ним пересорт, ошибки и неправильные остатки.
Интеграция с госсистемами и ЭДО. Особенно важно для работы с маркировкой. С 2026 года весь документооборот между компаниями переходит в электронный формат, поэтому программа должна уметь корректно обмениваться документами и кодами через ЭДО. Это исключает ошибки, ускоряет приемку и защищает от штрафов.
Живая и знающая техподдержка. Технические неполадки проще решить в живом телефонном разговоре (или с помощью удаленного доступа), чем по инструкциям в чате от бота.
Прозрачные тарифы и пробный доступ. Понимание того, какие функции включены в тариф, помогает избежать переплат за ненужные опции. Пробный период дает возможность оценить сервис в деле и понять, подходит ли он под ваши процессы, без финансовых рисков.
Эти 7 критериев и десятки других возможностей уже собраны в одной системе Бизнес.Ру. Откройте бесплатный доступ прямо сейчас — предложение ограничено и показывается только тем, кто видит эту страницу.
Лучшие программы для учета товаров с бесплатным доступом в 2026 году
Онлайн Бизнес.Ру
Рейтинг открывает программа Онлайн Бизнес.Ру. Это современная облачная система для учета склада и торговых операций, которая автоматизирует рутину и упрощает управление бизнесом.
Подходит для розницы, опта, онлайн-продаж и маркетплейсов. Как малому, так и среднему бизнесу, особенно для учета разных каналов продаж в одном окне.
Программа объединяет не только складской и товарный учет, но и кассовые операции, планирование закупок, работу с клиентами и заказами, а также формирование отчетов для анализа продаж, маржинальности и рентабельности.
Все инструменты можно подключать по мере необходимости — функционал легко расширяется.
Возможности для учета склада:
автоматическое оформление поставок через ЭДО или загрузку накладных;
печать собственных шаблонов этикеток и ценников;
прогнозирование закупок с учетом спроса и динамики продаж;
автоматическое формирование первичной документации;
проведение инвентаризаций прямо с телефона;
расчет оптимальной наценки и оценка себестоимости.
Полный функционал и демонстрация работы доступны на сайте.
Попробовать: 14 дней бесплатного доступа к полному функционалу программы, без ограничений для пользователей Клерк.
12 месяцев программы для учета товаров в подарок!
Оставьте заявку на сайте Бизнес.Ру и забирайте подарок
МойСклад
Облачная система для учета и базовой автоматизации торговли. Подходит малому розничному бизнесу. Отличается простотой запуска.
Возможности:
вести складской учет;
контролировать закупки;
автоматизировать продажи;
проводить инвентаризации;
формировать документы и отчеты.
Есть CRM-инструменты, аналитика по остаткам и автозаказы у контрагентов. Потребуется адаптировать систему под ваши рабочие процессы — можно сделать это самостоятельно по готовым инструкциям или обратиться к внешним специалистам за отдельную плату.
Попробовать: 14 дней бесплатно.
Большая птица
Онлайн-сервис для небольших магазинов и складов (в том числе и для сферы обслуживания), сфокусированный на учете остатков и движений товаров.
Возможности:
подробно указывать информацию о товарах;
проводить инвентаризации;
создавать и редактировать товарные позиции;
управлять заказами и отгрузками;
отслеживать статусы заказов;
получать аналитику и отчетность.
Попробовать: 30 дней бесплатная версия.
«Управление ассортиментом» от Эвотора
Инструмент для владельцев смарт-терминалов Эвотор, позволяющий вести базовый учет товарных позиций.
Возможности:
учет товаров на складе и в торговой точке;
контроль остатков и сроков годности;
приемка и списание товаров;
проведение инвентаризации;
анализ продаж.
Программа очень легко интегрируется с экосистемой Эвотор и в ней есть возможность работы с планшета или смартфона. Решение больше подходит малому бизнесу.
Попробовать: неделя бесплатного доступа.
Антисклад
Легкое решение для небольших складов и розничных точек, рассчитанное на упрощенный учет.
Возможности:
учет товаров;
редактирование цен сразу на нескольких складах;
работа с иностранными валютами и авторасчет цен в зависимости от курса;
работа с товарными карточками;
инвентаризация;
аналитика продаж:
печать этикеток и ценников;
можно подключить оборудование для торговли.
Попробовать: 14 дней бесплатно.
Протестируйте программу складского учета — бесплатно.
LiteBox
Онлайн-платформа для торговли и склада, используемая магазинами и кафе.
Возможности:
управление товарами и их учет;
проведение инвентаризации;
работа с закупками;
интеграция с службами доставки;
круглосуточная техподдержка.
Используется в малом бизнесе, но не работает с продажами в онлайн-магазине, также отсутствует возможность изменять карточку товара.
Попробовать: 30 дней, бесплатный тариф.
ОПСУРТ
Бесплатный сервис для учета складских процессов в небольших компаниях и производственных подразделениях. Без возможности подключения ЭДО.
Возможности:
учет товаров и остатков;
интеграция с системой «Честный ЗНАК» через API;
контроль продаж и операций кассы;
можно вести отчетность;
настройка расписания;
разграничения прав доступа.
В бесплатном ПО нельзя настроить каталог по товарным группам, добавить фото к карточкам товаров тоже не получится. Подойдет только малому и начинающему бизнесу.
Попробовать: полностью бесплатна.
Сравнительная таблица программ для склада
Вывод
Бесплатный софт для складского учета может помочь бизнесу контролировать и облегчать работу, но с рядом ограничений. Платные версии будут помогать в работе куда эффективнее и сделают учет склада качественным и точным, а работу персонала более ответственной, ведь в программе владельцу видно все.
Выберите решение, которое закрывает именно ваши процессы и вы увидите как учет склада перестанет приносить вам проблемы, а начнет приносить прибыль.
Полный доступ к программе Бизнес.Ру бесплатно
Только для пользователей Клерк. Оставьте заявку до конца месяца и начните бесплатно
Реклама: ООО «Класс», ИНН 7722801524, erid: 2W5zFJGRFSG
Начать дискуссию