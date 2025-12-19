ТОП–7 бесплатных программ для складского учета в 2026 году

Лучшие программы для учета товаров с бесплатным доступом в 2026 году

Онлайн Бизнес.Ру

Рейтинг открывает программа Онлайн Бизнес.Ру. Это современная облачная система для учета склада и торговых операций, которая автоматизирует рутину и упрощает управление бизнесом.

Подходит для розницы, опта, онлайн-продаж и маркетплейсов. Как малому, так и среднему бизнесу, особенно для учета разных каналов продаж в одном окне.

Программа объединяет не только складской и товарный учет, но и кассовые операции, планирование закупок, работу с клиентами и заказами, а также формирование отчетов для анализа продаж, маржинальности и рентабельности.

Все инструменты можно подключать по мере необходимости — функционал легко расширяется.

Возможности для учета склада:

автоматическое оформление поставок через ЭДО или загрузку накладных;

печать собственных шаблонов этикеток и ценников;

прогнозирование закупок с учетом спроса и динамики продаж;

автоматическое формирование первичной документации;

проведение инвентаризаций прямо с телефона;

расчет оптимальной наценки и оценка себестоимости.

Полный функционал и демонстрация работы доступны на сайте.

Попробовать: 14 дней бесплатного доступа к полному функционалу программы, без ограничений для пользователей Клерк.