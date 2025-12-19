8063 Премиум 4 мобил Х
ТОП–7 бесплатных программ для складского учета в 2026 году

Автоматизация это склад без ошибок и многочасовой рутины. И почувствовать разницу между ручным учетом и удобной системой в 2026 году можно бесплатно.

Основные критерии при выборе программы для склада

  1. Синхронизация данных в реальном времени. Все движения товаров и операции продаж должны моментально отражаться в системе. Это гарантирует актуальные остатки, снижает риск пересорта, двойных продаж и ошибок при отгрузках.

  2. Понятный интерфейс и легкий старт. Программа должна быть понятна без долгого обучения. Интуитивная навигация и логичная структура позволяют начать работу сразу после загрузки каталога и первой инвентаризации.

  3. Облачное хранение и доступ с любого устройства. Облачные программы дают доступ ко всем данным из любой точки мира даже с телефона.

  4. Совместимость с оборудованием. Корректная работа со сканерами, весами, кассами и другим оборудованием обеспечивает точность продаж и возвратов. Если система не поддерживает устройства, появляется ручной труд, а вместе с ним пересорт, ошибки и неправильные остатки.

  5. Интеграция с госсистемами и ЭДО. Особенно важно для работы с маркировкой. С 2026 года весь документооборот между компаниями переходит в электронный формат, поэтому программа должна уметь корректно обмениваться документами и кодами через ЭДО. Это исключает ошибки, ускоряет приемку и защищает от штрафов.

  6. Живая и знающая техподдержка. Технические неполадки проще решить в живом телефонном разговоре (или с помощью удаленного доступа), чем по инструкциям в чате от бота. 

  7. Прозрачные тарифы и пробный доступ. Понимание того, какие функции включены в тариф, помогает избежать переплат за ненужные опции. Пробный период дает возможность оценить сервис в деле и понять, подходит ли он под ваши процессы, без финансовых рисков.

Лучшие программы для учета товаров с бесплатным доступом в 2026 году

Онлайн Бизнес.Ру

Рейтинг открывает программа Онлайн Бизнес.Ру. Это современная облачная система для учета склада и торговых операций, которая автоматизирует рутину и упрощает управление бизнесом. 

Подходит для розницы, опта, онлайн-продаж и маркетплейсов. Как малому, так и среднему бизнесу, особенно для учета разных каналов продаж в одном окне.

Программа объединяет не только складской и товарный учет, но и кассовые операции, планирование закупок, работу с клиентами и заказами, а также формирование отчетов для анализа продаж, маржинальности и рентабельности. 

Все инструменты можно подключать по мере необходимости — функционал легко расширяется.

Возможности для учета склада:

  • автоматическое оформление поставок через ЭДО или загрузку накладных;

  • печать собственных шаблонов этикеток и ценников;

  • прогнозирование закупок с учетом спроса и динамики продаж;

  • автоматическое формирование первичной документации;

  • проведение инвентаризаций прямо с телефона;

  • расчет оптимальной наценки и оценка себестоимости.

Полный функционал и демонстрация работы доступны на сайте.

МойСклад

Облачная система для учета и базовой автоматизации торговли. Подходит малому розничному бизнесу. Отличается простотой запуска.

Возможности:

  • вести складской учет;

  • контролировать закупки;

  • автоматизировать продажи;

  • проводить инвентаризации;

  • формировать документы и отчеты. 

Есть CRM-инструменты, аналитика по остаткам и автозаказы у контрагентов. Потребуется адаптировать систему под ваши рабочие процессы — можно сделать это самостоятельно по готовым инструкциям или обратиться к внешним специалистам за отдельную плату.

Попробовать: 14 дней бесплатно.

Большая птица

Онлайн-сервис для небольших магазинов и складов (в том числе и для сферы обслуживания), сфокусированный на учете остатков и движений товаров.

Возможности:

  • подробно указывать информацию о товарах;

  • проводить инвентаризации;

  • создавать и редактировать товарные позиции;

  • управлять заказами и отгрузками;

  • отслеживать статусы заказов;

  • получать аналитику и отчетность.

Попробовать: 30 дней бесплатная версия.

«Управление ассортиментом» от Эвотора

Инструмент для владельцев смарт-терминалов Эвотор, позволяющий вести базовый учет товарных позиций.

Возможности:

  • учет товаров на складе и в торговой точке;

  • контроль остатков и сроков годности;

  • приемка и списание товаров;

  • проведение инвентаризации;

  • анализ продаж. 

Программа очень легко интегрируется с экосистемой Эвотор и в ней есть возможность работы с планшета или смартфона. Решение больше подходит малому бизнесу.

Попробовать: неделя бесплатного доступа.

Антисклад

Легкое решение для небольших складов и розничных точек, рассчитанное на упрощенный учет.

Возможности:

  • учет товаров;

  • редактирование цен сразу на нескольких складах;

  • работа с иностранными валютами и авторасчет цен в зависимости от курса;

  • работа с товарными карточками;

  • инвентаризация;

  • аналитика продаж:

  • печать этикеток и ценников;

  • можно подключить оборудование для торговли.

Попробовать: 14 дней бесплатно.

LiteBox

Онлайн-платформа для торговли и склада, используемая магазинами и кафе.

Возможности:

  • управление товарами и их учет;

  • проведение инвентаризации;

  • работа с закупками;

  • интеграция с службами доставки;

  • круглосуточная техподдержка.

Используется в малом бизнесе, но не работает с продажами в онлайн-магазине, также отсутствует возможность изменять карточку товара. 

Попробовать: 30 дней, бесплатный тариф.

ОПСУРТ

Бесплатный сервис для учета складских процессов в небольших компаниях и производственных подразделениях. Без возможности подключения ЭДО.

Возможности:

  • учет товаров и остатков;

  • интеграция с системой «Честный ЗНАК» через API;

  • контроль продаж и операций кассы;

  • можно вести отчетность;

  • настройка расписания;

  • разграничения прав доступа.

В бесплатном ПО нельзя настроить каталог по товарным группам, добавить фото к карточкам товаров тоже не получится. Подойдет только малому и начинающему бизнесу.

Попробовать: полностью бесплатна.

Сравнительная таблица программ для склада

Вывод

Бесплатный софт для складского учета может помочь бизнесу контролировать и облегчать работу, но с рядом ограничений. Платные версии будут помогать в работе куда эффективнее и сделают учет склада качественным и точным, а работу персонала более ответственной, ведь в программе владельцу видно все. 

Выберите решение, которое закрывает именно ваши процессы и вы увидите как учет склада перестанет приносить вам проблемы, а начнет приносить прибыль.

