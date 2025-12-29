Автоматизация учета склада: как устранить до 95% ошибок в учете товаров

Как понять, что складскому учету нужна автоматизация

Ручной учет на складе перестает работать, как только ассортимент переваливает за 20 позиций. Когда данные фиксируют вручную, практически неизбежны случайные ошибки. А какой соблазн для неслучайных ошибок возникает у персонала, если концов не найти?! Бумага все стерпит, но ничего не систематизирует.

Автоматизация учета склада уже необходима, когда:

Вы не знаете точные остатки. Если фактическое количество товара не совпадает с таблицами, а пересчеты стали нормой, ручной учет больше не справляется. Даже одна опечатка в Excel искажает данные о закупках и продажах, а также финансовые отчеты. Системы товароучета вроде Бизнес.Ру позволяют сразу видеть актуальные остатки без ручного контроля. Данные обновляются с задержкой. Продажи с опозданием отражаются в учете. Товар значится в наличии, хотя его уже продали, что критично для розницы и онлайн-заказов. Покупатель оформляет заказ на товар, которого нет, — в итоге не получает его, а бизнес теряет лояльного клиента. Пересортица стала нормой. При ручном вводе допустить ошибку в штрихкоде товара не просто легко, а фактически неизбежно. Безобидная, на первый взгляд, пересортица ведет к неверным отгрузкам, проблемам с возвратами и падению качества обслуживания. На складе есть «слепые зоны». Товары перемещаются между складами, магазинами или точками продаж без фиксации в системе и зависают в невесомости, пока находятся в пути из точки А в точку Б. Управлять таким складом невозможно. Бизнес.Ру фиксирует каждое перемещение и сохраняет историю, что исключает «слепые зоны». Инвентаризацию ненавидят и персонал, и владелец. Ручные пересчеты после смены, усталость сотрудников, безрезультатный поиск виноватых множат убытки. Сверка не дает реальной картины — и тем более не видит причин для расхождений. Человеческий фактор лишь усугубляет ситуацию.

Когда складской учет не дает точных данных, требует постоянных исправлений, несет убытки и репутационные издержки — автоматизация учета склада становится необходимостью.