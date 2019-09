Дело о двадцати двух миллиардах: невероятные приключения RICO в России

Выкладываю здесь одну свою статью, очень старую (2008 год). Но, по-моему, все еще интересную. Дело в том, что сайт, где статья находилась в открытом доступе, больше не работает. А я хочу на нее сослаться в своей лекции для студентов.

В момент написания статьи судебный процесс еще продолжался. Попробуйте угадать, чем он закончился, а в самом конце я напишу отгадку. :)

Иск Арбитражный суд города Москвы рассматривает весьма необычный иск Федеральной таможенной службы РФ (ФТС) к одному из крупнейших американских банков, The Bank of New York (дело № А40-24987/07). Сумма иска составляет 22,5 млрд. долларов. По-видимому, это крупнейший иск за всю историю российского правосудия. Даже налоговые претензии к «ЮКОСу» были предъявлены в меньшем объеме, во всяком случае, в каждом отдельном иске, относящемся к конкретному налоговому периоду (2000-2003 гг.). Помимо суммы, необычность иска состоит в том, что он предъявлен на основе не российского, а американского права, а именно, на основе Закона об организациях, подверженных рэкету и коррупции (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), известному под сокращенным наименованием RICO. В 1999 году Bank of New York (BONY) оказался в эпицентре крупнейшего скандала: помимо прочего, его обвиняли в том, что через открытые в нем счета отмывались деньги из России, причем в миллиардных объемах. Банк добросовестно сотрудничал с правоохранительными органами США в расследовании дела и в 2005 году заключил с ними сделку, признав некоторые довольно неприглядные факты и выплатив в общей сложности 38 млн. долларов виде штрафов и компенсаций. Правоохранительные органы, в свою очередь, согласились закрыть уголовное дело против банка. Однако, по мнению российской таможни, дело рано списывать в архив. В мае 2007 года ФТС предъявила банку гражданский иск в Арбитражном суде Москвы, основанный на RICO. Согласно иску, неправомерные действия банка причинили российскому бюджету ущерб в размере 7,5 млрд. долларов. В соответствии с положениями RICO, эта величина была умножена на три, что и привело к беспрецедентной сумме иска. По мнению представителей банка, иск не имеет законных оснований: RICO – американский уголовный закон, не подлежащий применению вне США. Однако представители ФТС уверены, что закон также содержит гражданско-правовые нормы, которые вполне могут применяться судами за пределами США, в том числе российскими, на основании соответствующих коллизионных норм. Интересы ФТС представляет юридическая фирма из Майами, Podhurst Orseck, вместе с московскими коллегами. Среди их экспертов такие корифеи американского права как Алан Дершовиц, широко известный профессор права Гарвардского университета, и Роберт Блейки, который считается автором RICO, а также Евгений Васильев, профессор МГИМО. Интересы Bank of New York представляет другая американская юридическая фирма, Boies, Schiller & Flexner. Среди их экспертов Дик Торнбург, бывший Генеральный прокурор США, и Михаил Юков, бывший заместитель председателя Высшего Арбитражного Суда РФ. Профессор Дершовиц, в частности, уверен, что не существует юридического запрета на то, чтобы зарубежное (т.е. неамериканское) правительство подало гражданский иск на основе RICO в зарубежный суд. 1 Дик Торнбург, со своей стороны, доказывает, что в данном случае гражданский иск на основе RICO не имеет оснований, поскольку не имело места ущерба, а признания, сделанные банком (в соглашении о прекращении уголовного дела в США), никак не доказывают фактического ущерба, причиненного России. 2 Вряд ли могут быть какие-либо сомнения относительно того, кто именно был автором идеи иска. Сомнительно, чтобы российские таможенники когда-либо раньше слышали о существовании RICO, а тем более задумывались о возможности его применения в российских судах. С другой стороны, Podhurst Orseck специализируются, помимо прочего, на исках, основанных на RICO. Более того, они известны за свою неудавшуюся попытку «использовать подобные юридические теории, чтобы предъявить подобные иски (в судах США – С.Б.) в отношении таможенных пошлин против табачных компаний США от имени Белиза, Эквадора и Гондураса», как сообщается в пресс-релизе BONY. 3 Любопытный аспект дела – гонорар юристов. По сообщениям прессы, Podhurst Orseck договорились с ФТС о «гонораре успеха» в размере 29% полученной истцом суммы. 4 Однако, как известно, российские арбитражные суды неодобрительно относятся к таким соглашениям и считают, что они не подлежат судебной защите. 5 Более того, в 2007 году этот (хотя и теоретически довольно сомнительный) судебный подход получил полное одобрение Конституционного Суда РФ. 6 Поэтому юристы, даже полностью выиграв дело, могут остаться без своего гонорара (составляющего, как нетрудно вычислить, 6,5 млрд. долларов). 3 июля 2008 года в слушаниях был объявлен очередной перерыв до 28 июля.

Факты

Материалы дела в основном недоступны публично, но, судя по всему, доказательственная база истца сводится в основном к фактам, раскрытым в соглашении о прекращении уголовного преследования, заключенном BONY с прокуратурой США, а также в публичных заявлениях руководства банка. 7 Кратко опишу соответствующие факты, признанные банком в соглашении.

Люси Эдвардс, российская эмигрантка, в то время – вице-президент BONY, содействовала своему мужу, Питеру Берлину, также российскому эмигранту, в открытии нескольких корпоративных счетов в банке и получении для них электронной системы банк-клиент. С февраля 1996 года по июль 1999 года на счета поступило около 7 млрд. долларов. Практически сразу все поступавшие средства переводились на счета третьих лиц в различных странах. Однако компании, счета которых были открыты в BONY, не вели реальной коммерческой деятельности. На самом деле это была часть «подпольного бизнеса по переводу денег», ведущегося российским банком под названием «Депозитарно-клиринговый банк». Отправителем большинства переводов (в общей сложности на 3 млрд. долларов) значился Sinex Bank, офшорный банк, зарегистрированный на Науру, крошечном острове в Тихом океане. Получателями средств также часто были офшорные компании.

BONY признал ответственность за действия своих сотрудников. Банк признал, что (1) у него отсутствовала эффективная система противодействия отмыванию денег; (2) он не проводил должную идентификацию (due diligence) своих клиентов; (3) он не проводил мониторинг клиентских денежных переводов с точки зрения отмывания; и (4) он не предпринял попытки проверить, не нуждается ли деятельность клиентов в лицензии. Банк согласился выплатить штраф в размере 14 млн. долларов (плюс 12 млн. по некоторым другим фактам и 14 млн. в счет компенсации возможным жертвам). Прокуратура в ответ согласилась не преследовать банк в уголовном порядке.

Эдвардс и Берлин заключили свою сделку с правосудием. В 2000 году они признали себя виновными в сговоре на (1) ведение банковской деятельности без лицензии; (2) открытие филиала зарубежного банка в США без получения лицензии; (3) ведение незаконного бизнеса по переводу денег; и (4) отмывание денег для совершения «мошенничества с использованием средств проводной связи» (wire fraud).

В 2006 году федеральный суд в Манхеттене вынес приговор российским эмигрантам. Хотя изначально обвиняемым грозило до 10 лет тюрьмы, в конечном счете они отделались пятилетним условным сроком и шестью месяцами домашнего ареста, плюс штрафы и компенсации налоговым органам. 8

Возможно, не в последнюю очередь благодаря этому скандалу ФАФТ (Межправительственная комиссия по борьбе с отмыванием криминальных капиталов) в 2000 году внесла и Науру, и Россию в свой «черный список» стран, не предпринимающих должных мер по борьбе с отмыванием. Россию исключили из списка в 2002 году, после принятия закона о борьбе с легализацией криминального капитала, а Науру – в 2005 году, после закрытия его офшорного банковского сектора. 9

Случай с BONY не был, по-видимому, уникален. По сообщению тогдашнего зампреда ЦБР Виктора Мельникова, только в 1998 году со счетов российских банков на счета банков, зарегистрированных на Науру, было перечислено 70 млрд. долларов. 10 Это, для сравнения, существенно превышает сумму, на которую Россия в том же году объявила дефолт по своим долгам. В августе 1999 года, видимо, по результатам того же скандала, ЦБР запретил российским банкам открывать корсчета с офшорными банками, не имеющих достаточного рейтинга или активов. 11 Что касается Депозитарно-клирингового банка, его лицензия была отозвана в ноябре 1999 года, а в 2007 году он был наконец формально ликвидирован. 12

Следует отметить, что Эдвардс и Берлин признали себя виновными в «сговоре», но не в фактическом отмывании. BONY, в свою очередь, «признал себя ответственным» за деятельность сотрудников, но не признал участия в отмывании, а лишь недостаточную степень контроля за клиентскими операциями. Эти технические детали могут оказаться весьма существенными для российского дела: решение в нем вполне может оказаться зависящим от того, будут ли признаны доказанными факты отмывания.

Томас Реньи, тогдаший председатель и президент BONY, свидетельствовал в Конгрессе США в 1999 году: «Никаких обвинений Bank of New York не было предъявлено. Никакие компетентные органы не утверждали, что Bank of New York участвовал в отмывании денег или нарушил какой-либо другой закон». Однако он признал: «Нам удалось установить, что . . . через счета, по-видимому, контролируемые г-ном Берлином, прошло 7,5 млрд. долларов за последние три года [1996-1999] . . . ». 13 Видимо, именно эта цифра, позаимствованная из показаний президента банка, и стала основой для исчисления убытков в иске ФТС к банку.

RICO

RICO – это федеральный уголовный закон США, принятый в 1970 году. 14 Основной целью его принятия было противоборство структурам организованной преступности, таким как мафия. 15 Однако его формулировки оказались достаточно широки для применения и во многих других контекстах. Помимо собственно уголовных норм, закон также включает и положения о гражданской ответственности.

Положения закона имеют весьма технический характер. Сами правонарушения описаны в ст. 1962. В гражданских исках чаще всего применяется ст. 1962(c), гласящая следующее.

Незаконным является для любого лица, работающего на предприятии или ассоциированного с предприятием, участвующем в коммерции между штатами или с иностранными государствами, или деятельность которого влияет на такую коммерцию, вести или участвовать, прямо или косвенно, в ведении дел такого предприятия через схему рэкетирской деятельности или сборе незаконных долгов.

Упомянутые в тексте нормы термины «схема рэкетирской деятельности», «предприятие», «незаконный долг» и даже «лицо» детально определяются в ст. 1961. В частности, «рэкетирская деятельность» означает совершение любого из 35 поименованных в законе преступлений по федеральному закону или закону соответствующего штата, включая не только вымогательство, но и убийство, дачу взятки, отмывание денег, «мошенничество с использованием почты» (mail fraud), «мошенничество с использованием средств проводной связи» (wire fraud) и другие. «Схема рэкетирской деятельности», согласно закону, означает совершение двух таких преступлений в течение десяти лет (но суды, как обсуждается далее, толкуют это определение ограничительно). «Предприятием» может быть как обычное юридическое лицо, так и неформальная организация наподобие мафии. «Лицом» (субъектом преступления) может быть как физическое, так и юридическое лицо, которое, однако не следует смешивать с упомянутым «предприятием».

В целом смысл нормы состоит в том, что она запрещает неоднократное использование «предприятия» для определенных законом преступных целей. Это составляет правонарушение, отдельное от самих перечисленных в законе преступлений, что и дает возможность осудить, например, главаря мафии, не участвующего лично в убийствах и вымогательстве. Закон предусматривает для правонарушителей наказание до 20 лет тюрьмы и/или штраф за каждое нарушение. Кроме того, закон предусматривает гражданскую ответственность правонарушителя, установленную ст. 1964. В частности, ст. 1964(c) гласит следующее.

Любое лицо, коммерции или собственности которого причинен ущерб путем нарушения ст. 1962 настоящей главы, может в силу этого подать иск в любой соответствующий окружной суд США и получает возмещение в троекратном размере убытков которые оно понесло и судебных издержек, включая обоснованные гонорары юристов . . . .

Относительно места подачи иска ст. 1965(a) устанавливает следующее.

Любое гражданское дело или иск в соответствии с настоящей главой против любого лица может быть подан в окружной суд США по любому округу, в котором такое лицо проживает, находится, имеет агента, или ведет свои дела.

Как это обычно и бывает в США, статутные нормы закона подверглись детальному и часто неочевидному истолкованию со стороны судов, в том числе Верховного Суда США. Так, было установлено, что для установления наличия «схемы рэкетирской деятельности» необходимо использовать факторы «связанности» и «непрерывности» преступлений, а не просто их совершение в интервале десяти лет, как это сказано в законе. 16 Хотя законодатели, по-видимому, забыли о том, что для гражданских исков следовало установить срок исковой давности (а в США не существует универсального срока исковой давности), Верховный Суд определил, что он составляет четыре года. 17 Несмотря на явное указания закона о подаче иска в федеральный окружной суд США, Верховный Суд определил, что суды штатов (а в США каждый штат имеет свою собственную судебную систему) также имеют параллельную юрисдикцию в отношении гражданских исков, основанных на RICO 18 (а почему бы тогда и не зарубежные суды?). Также было решено, что зарубежное государство является «лицом» в смысле возможности подачи гражданского иска, основанного на RICO, во всяком случае, в суды США. 19

Изначально, видимо, предполагалось, что нормы, касающиеся гражданской ответственности, будут играть лишь вспомогательную роль. Однако положения о возмещении убытков в тройном размере и судебных издержек оказалось весьма привлекательны для многих истцов и, в особенности, их адвокатов. В 1980-е годы произошло взрывное увеличение количества гражданских исков, основанных на RICO, и в настоящее время их число многократно превышает число уголовных дел, основанных на RICO. 20 Что существенно, за исключением случаев мошенничества с ценными бумагами, нет необходимости в наличии приговора по уголовному делу, чтобы суд принял к рассмотрению гражданский иск, основанный на RICO. 21

Таким образом, хотя RICO и является уголовным законом, он также содержит положения о гражданской ответственности, и, более того, именно гражданско-правовая «ипостась» закона нашла наиболее широкое применение в США.

Российское право

На первый взгляд сама идея применения российским судом американского публичного закона, такого как RICO, может показаться смехотворной. Вряд ли американские законодатели задумывались в 1970 году о такой возможности. По-видимому, нет ни одного прецедента, когда неамериканский суд (не говоря уже о российском суде) применил бы RICO. Разумеется, российские суды, тем более арбитражные, не применяют иностранное уголовное право.

С другой стороны, положения RICO о гражданской ответственности относятся к американскому гражданскому праву. Как и в других странах, в России суды регулярно применяют нормы зарубежного гражданского права на основе соответствующих коллизионных норм. Соответствующая норма Гражданского кодекса РФ гласит следующее.

К обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, применяется право страны, где имело место действие или иное обстоятельство, послужившие основанием для требования о возмещении вреда. В случае, когда в результате такого действия или иного обстоятельства вред наступил в другой стране, может быть применено право этой страны, если причинитель вреда предвидел или должен был предвидеть наступление вреда в этой стране. 22

При желании стороны могут также договориться о применении в российском суде российского материального права. 23 Применимое право определяет, помимо прочего «основания ответственности» и «объем и размер возмещения вреда». 24

Норма ст. 1219 ГК РФ, мягко говоря, нечасто применяется судами. Автору удалось обнаружить лишь один, да и то крайне спорный, случай ее применения. 25 Зафиксировано несколько случаев применения аналогичных коллизионных норм, взятых из ранее действующего законодательства, 26 а также из международных соглашений России. 27

Применительно к рассматриваемой ситуации данная норма, очевидно, означает, что, поскольку неправомерные действия банка имели место в США, то применяется право США, хотя суд также «может» (видимо, по своему усмотрению) применить и российское право, если ущерб в РФ можно было предвидеть, а также применяет российское право по соглашению сторон.

С точки зрения процессуального права, российский арбитражный суд компетентен рассмотреть экономический спор с участием иностранной организации, в частности, если «требование возникло из причинения вреда имуществу действием или иным обстоятельством, имевшими место на территории Российской Федерации, или при наступлении вреда на территории Российской Федерации». 28 В данном случае предполагаемый вред был, по-видимому, причинен именно в России. При этом по закону российский суд, если дело формально находится в его юрисдикции, не имеет возможности отказаться от рассмотрения дела лишь потому, что зарубежный суд представляется более удобной площадкой для рассмотрения дела. (Суды США могут в подобной ситуации переадресовать дело в другой суд, как своей страны, так и зарубежной, на основании доктрины, известной под названием forum non conveniens.)

Таким образом, российский арбитражный суд компетентен рассмотреть иск из причинения вреда, если иск причинен в России. Если действия, послужившие основанием для требования о возмещении вреда, были совершены в другой стране, суд, по общему правилу, применяет материальное право данной страны для определения оснований ответственности и размера возмещения.

Приведение решения в исполнение

Даже если ФТС выиграет дело в российском суде, вряд ли BONY добровольно выплатит ей требуемую сумму. Активов, имеющихся у банка в России, явно не хватит для приведения решения в исполнение путем обращения взыскания на активы. Соответственно, перспектива дела определяется прежде всего тем, насколько реально приведение решения в исполнение за рубежом, желательно в самих США.

В международной практике зарубежные судебные решения по гражданским делам приводятся в исполнение либо на основании международного договора, либо на основе «принципа международной вежливости» (comitas gentium), если такой договор отсутствует. Так, суды США и Великобритании взаимно признают решения друг друга, несмотря на отсутствие договора об этом. Вообще говоря, взаимность может как требоваться, так и не требоваться для исполнения зарубежного судебного решения.

Что касается России, то, согласно ее процессуальному законодательству, зарубежные судебные решения признаются и приводятся в исполнение арбитражными судами на основании международного договора или федерального закона, 29 а судами общей юрисдикции – только на основании международного договора. 30 По-видимому, единственный федеральный закон, предусматривающий признание некоторых зарубежных судебных решений в отсутствии международного договора, это Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (речь идет лишь о решениях по делам несостоятельности; при этом для их признания требуется взаимность). 31 То есть, по общему правилу, для признания зарубежного судебного решения в России требуется международный договор. Ввиду этого решения судов США, например, в России не признаются, так как договора об этом между нашими странами нет. 32 (Хотя встречаются и решения, весьма спорные, свидетельствующие о готовности российских судов в некоторых случаях применять неписаный принцип «международной вежливости» на основе взаимности.) 33

Наибольший интерес с точки зрения рассматриваемого дела представляет возможность признания решения российского суда в США. Она определяется правом конкретного штата, где будет рассматриваться вопрос о таком признании, но во многих штатах, включая Нью-Йорк, соответствующий закон основан на модельном законе, известном как Единообразный закон о признании судебных решений зарубежных стран по выплате денежных сумм (Uniform Foreign Country Money-Judgment Recognition Act). В Нью-Йорке закон принят как Статья 53 Закона и правил гражданской практики (Civil Practice Law and Rules, CPL). Вообще говоря, закон предписывает приводить в исполнение такие зарубежные решения, за исключением определенных случаев. 34 К таковым прежде всего относятся случаи, когда зарубежная судебная система не является «беспристрастной», а также когда зарубежный суд не имеет «персональной юрисдикции» над ответчиком (то есть у ответчика нет какого-либо присутствия, деятельности или контактов в той стране). Есть и другие основания отказа в признании зарубежного решения (формулировки сокращены): (1) отсутствие юрисдикции зарубежного суда над предметом спора, (2) отсутствие надлежащего уведомления, (3) обман при получении решения, (4) противоречие принципам общественного порядка данного штата, (5) наличие противоречащих судебных решений, (6) нарушение соглашения сторон о разрешении дела альтернативным образом, (7) в определенных случаях – то, что зарубежный суд является «неудобной» площадкой для решения спора, (8) в случае решения по иску о диффамации – нарушение принципов свободы слова. 35 Наконец, закон не распространяется на решения о выплате «налогов, штрафа или иных санкций», а также алиментов. 36

Указанный закон Нью-Йорка не требует наличия международного договора или взаимности для исполнения зарубежного решения.

Как видим, у BONY будет масса самых разнообразных аргументов в суде Нью-Йорка, если ему придется доказывать там, что российское судебное решение не подлежит признанию. Эти аргументы могут быть как весьма радикальными (недостаточная беспристрастность российской судебной системы, противоречие решения основам правопорядка), так и техническими (отсутствие юрисдикции у российского суда на рассмотрение дела). В частности, может иметь успех аргумент, что российское решение, по существу, является решением о взыскании недоплаченных России налогов. 37

Кроме США, ФТС может попробовать привести в исполнение российское решение и в других странах, где у BONY есть имущество или филиалы, если эти страны применяют принцип вежливости или имеют соглашение о правовой помощи с Россией, предусматривающее взаимное исполнение судебных решений по гражданским делам. (У России имеется несколько десятков соглашений о правовой помощи.) Однако и в этих странах в признании решения может быть отказано на основании норм местного закона (о противоречии основам правопорядка и т.п.).

Таким образом, вообще говоря, российское судебное решение в гражданском деле в принципе может быть исполнено в зарубежных юрисдикциях, применяющих принцип «вежливости» (включая штат Нью-Йорк) или имеющих соответствующее международное соглашение с Россией. Однако в признании конкретного решения может быть отказано на основании положений местного закона.

Обсуждение

Важнейший вопрос, находящийся в настоящее время на рассмотрении суда, состоит в том, компетентен ли российский суд рассмотреть иск на основе RICO. Как обсуждалось выше, по российскому законодательству российский арбитражный суд может рассмотреть иск о возмещении вреда, если вред причинен в России, и может применить материальное право США, если неправомерные действия, причинившие вред, были совершены в США. Исходя из этого, иск ФТС отнюдь не представляется безосновательным с юрисдикционной точки зрения. Заметим, кстати, что если российский суд и откажется применять RICO, у истца остается возможность переформулировать иск на основе других положений материального права США или России (ограничившись не тройным, а всего лишь одинарным размером возмещения ущерба).

Если российский суд и признает себя компетентным в рассматриваемом деле, это будет лишь началом сражения. Истцу предстоит доказать фактическое совершение банком правонарушения, предусмотренного RICO, которое, по-видимому, отнюдь не следует из признаний, ранее сделанных банком. Поскольку суд США не выносил решения о совершении банком нарушений RICO, российскому суду предстоит чудовищно трудная задача по исследованию доказательств и применению положений американского закона, по существу, уголовного, пусть и в его гражданско-правовой «ипостаси». Если дело дойдет до разбирательства по существу иска, решение арбитражного суда, не привыкшего применять даже российское уголовное право, представляется совершенно непредсказуемым.

Помимо прочего, истцу необходимо будет доказать причинно-следственную связь правонарушения с ущербом, причиненным России, а также размер убытков. Видимо, истец предполагает, что все деньги, прошедшие через счета в BONY, открытые Берлином, были украдены у России. Однако таможенники, кажется, не предпринимают попытки объяснить, как именно эти платежи, пусть и сомнительные с точки зрения банковского регулирования, причинили ущерб российскому бюджету. Более реалистично, истец мог бы заявить об ущербе в виде таможенных пошлин и НДС, недоплаченных российскими импортерами, использовавшими «подпольные» каналы Депозитарно-клирингового банка для финансирования импорта товаров по заниженной таможенной стоимости. Но ни один из таких импортеров по имени не назывался, да и какие-либо таможенные документы суду не предъявлялись (во всяком случае, об этом пока не сообщалось). Представляется сомнительным, что такого рода доказательства удовлетворят беспристрастный суд.

Наконец, даже если дело будет выиграно ФТС в российском суде, перспективы его приведения в исполнение за рубежом представляются весьма неопределенными. Суд США, вполне вероятно, откажет в признании решения хотя бы на основании того, что российская судебная система не является «беспристрастной». Возможно, более перспективными будут попытки приведения решения в исполнение в других странах, с которыми у России есть соответствующие международные соглашения.

Впрочем, как ни странно это прозвучит, возможно, американские юристы и не рассчитывают на выигрыш дела. Ведь не исключено, что банк предпочтет пойти на мировую за относительно небольшую сумму, которая, тем не менее, с лихвой покроет все расходы по делу. При этом юридической фирме, которая вела дело, несомненно, будет обеспечена громкая слава в США. И, быть может, самое главное. Если российский суд признает наличие у него юрисдикции по искам против американских компаний на основе RICO, американским специалистам по этому закону открывается новый гигантский рынок клиентов-истцов в России. При этом некоторые из таких исков могут иметь более солидные основания, чем иск ФТС, и, соответственно, более радужные перспективы по принятию положительного судебного решения в России и его признанию в США.

***

Источник: magicpedia.ru