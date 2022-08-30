ЭДО

Как подписывать документы и спасать леса

Привет, это оператор ЭДО Docrobot. Примерно восемь человек из десяти считают экологичность бизнеса важным фактором при покупке товара. В статье собрали несколько способов, как стать eco-friendly компанией, не потратив много денег.

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Как подписывать документы и спасать леса

В недавнем опросе CGS 79% респондентов отметили, что экологичность бизнеса для них «очень важна» или «отчасти важна» при покупке товаров. Интерес к окружающей среде продолжает расти, а значит, в будущем не «зелёным» компаниям будет сложнее бороться за внимание потребителей.

Чтобы полностью перестроить бизнес в сторону экологичности нужно время. Например, на анализ поставщиков или поиск новых и перестройку бизнес-процессов. А также средства на новые материалы или оборудование.

Мы решили сделать подборку простых и экономичных способов позаботиться о природе уже сейчас, которые станут отличным стартом на пути к экологичности.

Шаг № 1. Перейдите на электронный документооборот

Офисная бумага очень дорого обходится природе. Для производства одной пачки необходимо пять-восемь кг древесины. Средний офис в месяц тратит до десяти таких пачек. То есть за год офису понадобится примерно одно дерево. Кажется, что немного.

Но, к примеру, у одного крупного банка 10 000 подразделений в России, а это 10 000 деревьев на документы в год.

Способ сохранить деревья и бумагу — электронный документооборот. Отправка документов будет похожа на переписку по электронной почте, но документы не нужно печатать, чтобы подписать. Согласно ФЗ «Об электронной подписи» бумаги, подписанные и переданные через одобренных операторов ЭДО, имеют юридические силу. Ещё пока есть документы, которые нельзя перевести в цифру, но в некоторых компаниях можно полностью отказаться от бумаги.

Мы попросили данные наших клиентов за последние пять лет и посчитали, сколько деревьев удалось сохранить. В итоге получилась цифра 230 750. Так как лесом считается участок земли площадью 0.5 га (так сказано в Википедии), то мы спасли примерно 1 150 маленьких лесов.

Польза для бизнеса. Помимо пользы для природы, электронный документооборот имеет существенные плюсы и для бизнеса. В первую очередь — это экономия на расходных материалах: бумага, краска для печати, файлы и т. д.

Для наглядности в таблице мы соотнесли затраты на отправку бумажных и электронных транспортных накладных. В результате получилось, что компании использующие ЭТрН экономят 75% месячного бюджета, выделенного на бумагу.

Шаг № 2. Оптимизируйте сайт

Если задуматься о том, что вредит экологии, то почти все скажут о заводах, машинах, пластике и ещё ряде материальных объектов. Но мало кому придёт в голову, что сайт компании тоже наносит урон природе.

Цифровые сервисы работают на физических серверах, которые работают от электроэнергии. А она в большинстве случаев получается за счёт сжигания ископаемого топлива. Поэтому IT вносит значительный вклад в объём углеродных выбросов.

Логика проста — чем больше весит страница, тем больше затрачивается энергии для её передачи и загрузки. Чтобы уменьшить углеродный след от вашего сайта, нужно оптимизировать веб-страницу. Например, отказаться от автоматически воспроизводимых видео и гифок. В оптимизации может помочь сайт — Google Lighthouse.

Польза для бизнеса. Оптимизация уменьшает время открытия страницы. Соответственно меньше пользователей покинут сайт, дожидаясь его загрузки. Так как человек проводит больше времени на странице, сайт поднимается выше в поисковой выдаче. Его видят больше человек, поэтому у вас больше потенциальных клиентов.

Шаг № 3. Организуйте экономичный быт

Теперь обратим внимание на сотрудников и офисы. Почти в каждом офисе есть кулеры с водой, а в некоторых даже кофемашины. А рядом обязательно найдутся одноразовые стаканчики, которые разлагаются десятки лет.

Как вариант, можно позаботиться об их переработке. Но для этого нужно найти фирму по переработке, заключить с ними договор, организовать сбор и доставку использованных стаканчиков, а также знать класс пластика. При этом важно учитывать, что некоторые виды стаканов вовсе нельзя переработать.

Рациональный способ избавится от одноразовых чашек — заменить их на многоразовые. Однако у первых есть преимущество над вторыми — их не надо мыть и хранить.

Нам понравилось, как решили эту проблему в одном из коворкингов. Они разделили пространство на две зоны — чистую и грязную. И использование кружек стало похоже на питье из одноразовых стаканчиков.

Ещё один способ сделать бытовые вещи более экологичными — использовать энергосберегающие лампочки. По подсчётам специалистов ООН, они могут снизить потребление электроэнергии на 409 тераватт-часов и сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 246 млн тонн. В случае если все решат перейти на них. В дополнение к лампочкам стоит отключать подсветку, когда она не нужна, и по возможности расположить рабочие места возле окон.

Внутри коллектива использовать двустороннюю печать или отдать предпочтение Google Docs, когда нужно показать отчёт по проекту.

Польза для бизнеса. Самая очевидная выгода — сокращение расходов. Многоразовые чашки не требуют ежедневного и даже ежемесячного обновления. А выгоду от энергосберегающих ламп посчитали вот здесь.

Шаг № 4. Добавьте напоминание в подпись

На конец мы оставили фишку, которую придумали для наших клиентов, которые не могут перевести все бумажные вопросы в ЭДО. Она помогает повысить осознанность контрагентов и сократить ненужную печать. И является маячком, что компания заботиться об окружающей среде.

В подписи каждого электронного письма, в котором отправляются документы или рекламные материалы, добавляйте подпись — be eco-friendly, go green, take care of nature.

Эта напоминание для клиентов и партнёров о том, что нужно быть осознанным в вопросах печати документов. Поэтому, если реализовали все предыдущие советы, то в дополнение смело добавляйте строку в подписи.

Польза для бизнеса. Реализация не требует никаких затрат. Достаточно попросить своих коллег добавить в подписи одну строчку. Доходы компании, навряд ли, увеличатся, но к репутации однозначно плюс.

Подытожим

Забота об экологии со стороны бизнеса — это уже не просто модное направление маркетинга, а реальное конкурентное преимущество. Однако резко сделать переход к экологичному бизнесу — сложно и дорого. Но начать с незначительных изменений, можно уже сейчас.

Please, be eco-friendly!

Today Opera OPRDesktop 28.0 core 1750.0, May 25, 2022. Active patches: 21

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