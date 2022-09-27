Docrobot проведет вебинар по электронным перевозочным документам

Вебинар будет полезен для логистических компаний, торговых сетей, поставщиков, заказчиков и всех, кто работает с грузоперевозками.

В прямом эфире расскажем, как легко и быстро интегрировать электронную транспортную накладную (ЭТрН) в вашу учётную систему.

Вы получите подробный план проекта интеграции, который поможет оценить сроки и рассчитать бюджет.

Вы узнаете:

Какие преимущества получит ваша компания с переходом на ЭТрН

Сколько можно сэкономить, если обмениваться транспортными накладными электронно

Как с помощью модуля 1С бесшовно интегрировать электронную транспортную накладную в вашу учётную систему

Как быстро перейти на ЭТрН и объединить потоки документов в 1С

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