Docrobot проведет вебинар для всех, кто работает в 1С

Поддержка и сопровождение 1С отнимают много ресурсов и требуют от бизнеса дополнительных вложений?

26 октября в 11:00 мы проводим бесплатный вебинар «ИТС: как настроить 1C и сэкономить на доработках» для бухгалтеров и всех, кто пользуется 1C.

Мы расскажем, как обеспечить бесперебойную работу системы и быстро решать связанные с ней задачи.

Вы узнаете:

👉Что делать, если в компании нет 1С-специалиста, а рутина отнимает всё время?

👉Как быстро адаптировать 1С под потребности бизнеса и сэкономить на IT?

👉Какие возможности предлагает Docrobot для внедрения, доработки и сопровождения 1С?

🤝Docrobot — официальный партнер 1С, который уже более 15 лет реализует проекты на базе 1С и внедрил более 600 решений для ритейлеров России и СНГ.

Участие бесплатное. Для подключения понадобится только устройство с доступом в интернет.

Дата и время вебинара: 26 октября, 11:00 (МСК).