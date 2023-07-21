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Формы первичных документов

Алкоголь и сопроводительные документы. Товарно-транспортную накладную заменят ЭТрН 

Оборот спиртосодержащей и алкогольной продукции может происходить только при наличии товарно-транспортной накладной — сопроводительного документа, который позволяет вести учёт движения товаров и подтверждает факт заключению договора перевозки. С 1 июня 2024 года документ заменит электронная транспортная накладная (ЭТрН). Расскажем, как будут оформляться перевозки алкоголя по новым правилам.
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Алкоголь и сопроводительные документы. Товарно-транспортную накладную заменят ЭТрН 
Иллюстрация: Docrobot

Что такое товарно-транспортная накладная

Товарно-транспортная накладная (ТТН) — это первичный учетный документ, который в соответствии со статьёй 10.2 закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» должен сопровождать оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Товарно-транспортную накладную составляет поставщик и вносит информацию о ней в ЕГАИС — единую государственную автоматизированную информационная систему, призванную сократить подделки и сделать операции более прозрачными. Сделать это нужно до момента выезда транспортного средства с территории поставщика.

Накладная оформляется по унифицированной форме 1-Т и содержит два раздела — товарный и транспортный.

  • Товарный раздел содержит сведения об отгруженной продукции — наименование товара, номенклатурный номер, единицы измерения, количество, суммы, вид упаковки. Раздел заполняет грузоотправитель. 

  • Транспортный раздел содержит информацию о способах погрузки и выгрузки, время прибытия на погрузку и время убытия. Раздел заполняет поставщик. 

Бумажная товарно-транспортная накладная нужна для бухгалтерского учета, а электронную форму используют для товарного учета алкогольной продукции.

Информация в документах может различаться: бумажная ТТН содержит данные о всей поставке, в которой могут быть и другие товары, а электронная версия — только сведения об алкогольной продукции. В ЕГАИС размещают именно электронную товарно-транспортную накладную. 

Если во время приёмки товара магазин или заведение общепита обнаружит расхождения по количеству или качеству товара, необходимо составить акт по форме ТОРГ-2, который тоже считается первичным документом. Акт о расхождении или отказе передаётся в ЕГАИС. А если содержание поставки совпадает с тем, что указано в товарно-транспортной накладной, её нужно подтвердить. Для этого следует отправить в ЕГАИС подтверждение, что ТТН принята. 

Что изменится

С 1 сентября 2023 года вступает в силу закон от 03.04.2023 № 108-ФЗ, который вносит изменения в закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ.

Основное содержание законопроекта направлено на регулирование производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.

Изменения затронули статью 10.2, в которой перечислены документы, сопровождающие оборот алкогольной продукции. 

Сейчас формулировка закона выглядит так:

«1. Оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется только при наличии следующих сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, если иное не установлено настоящей статьей: 

1) товарно-транспортная накладная». 

С 1 июня 2024 года после вступления в силу изменений формулировка станет следующей:

«1. Оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется только при наличии следующих сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, если иное не установлено настоящей статьей:

1) электронные документы, содержание и порядок использования которых определяются Правительством Российской Федерации». 

Состав таких электронных документов еще не утверждён. Но планируется использовать электронную транспортную накладную (ЭТрН) вместо товарно-транспортной накладной, а в перспективе полностью избавиться от бумажных документов.

Поэтому всем, кто занимается перевозкой алкогольной продукции, рекомендуем уже сейчас переходить на ЭТрН, чтобы успеть перестроить бизнес-процессы.

Платформа Docrobot позволяет быстро перейти на электронные транспортные накладные, а вместе с этим сократить расходы на документооборот, ускорить обмен данными и увеличить эффективность бизнес-процессов в грузоперевозках. 

Как будут оформляться грузоперевозки алкогольной продукции

Предпосылкой для изменения правил оборота стал «отраслевой императив» для электронной транспортной накладной, анонсированный осенью 2022 года, который сделает документ обязательным для отдельных сфер. 

Первыми императив как раз коснётся компаний, которые работают с пищевой и непищевой спиртосодержащей продукцией: производят, продают, перевозят своим или наёмным транспортом. Для них обязательно наступит уже с 1 июня 2024 года. 

После этой даты в перевозках такой продукции будет задействованы ЕГАИС, ГИС ЭПД (государственная информационная система электронных перевозочных документов) и операторы ИС ЭПД, которые обеспечат взаимодействие между системами и бизнесом. А грузоперевозки будут оформляться следующим образом:

  1. Перевозку, который совершает магазин с помощью собственного транспорта, закрывает электронный путевой лист (ЭПЛ). Параллельно  информацию о перемещении товара между собственными торговыми точками нужно зафиксировать в ЕГАИС, для этого будет предусмотрена специальная форма подачи данных. 

  2. Перевозка, которая совершается наёмным транспортом, будет оформляться ЭТрН: данные из неё тоже следует зафиксировать в ЕГАИС. 

Для электронной транспортной накладной расширится и состав сведений: в неё добавят данные из товарно-транспортной накладной. Предполагается, что в ЭТрН включат данные идентификатора, присвоенного заявке, которую грузоотправитель регистрирует в ЕГАИС, чтобы получить разрешения на перевозку. Так электронная транспортная накладная станет полноценной заменой товарной накладной. Эксперимент стартует с августа 2023 года. 

Docrobot — оператор информационной системы электронных перевозочных документов (ИС ЭПД). На платформе вы можете обмениваться электронными транспортными накладными, электронными сопроводительными ведомостями и электронными заказами-нарядами. Стартовал пилотный проект по передаче электронного путевого листа в ГИС ЭПД. Скоро появятся другие электронные перевозочные документы, формат которых утверждён ФНС. 

Подготовьтесь к нововведениям и перейдите на электронный формат в грузоперевозках уже сегодня, чтобы комфортно работать завтра. 

Переход на электронные транспортные накладные с Docrobot.ЭТрН

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Комментарии

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