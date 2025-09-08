Тайные риски предоплаченных карт в 2025 году: что вам не рассказывают эмитенты

Чем хороши предоплаченные карты

Предоплаченные карты функционируют по принципу «сначала пополни, потом используй», представляя собой электронный кошелек без привязки к банковскому счету. В отличие от дебетовых и кредитных карт, они не требуют проверки кредитной истории или наличия счета в банке. Пользователь просто вносит определенную сумму на карту и может тратить только эти средства.

Популярность этого финансового инструмента обусловлена несколькими факторами. Прежде всего, это доступность для всех категорий населения, включая тех, кто не может или не хочет открывать банковский счет. Также привлекает минимальные требования к документам — часто для получения неперсонифицированной карты достаточно минимального набора данных.

Немаловажную роль играет прозрачность расходов, ведь невозможно потратить больше, чем внесено на карту. Универсальность применения для онлайн-платежей, особенно на иностранных ресурсах, и возможность анонимных платежей делают этот инструмент привлекательным для тех, кто ценит конфиденциальность.