Банковские карты Таджикистана: возможности, преимущества и процесс оформления в 2025 году

Личное оформление

Для личного оформления карты требуется поездка в Таджикистан . Процесс начинается с выбора банка и отделения в Таджикистане, затем следует подготовка необходимых документов, главным из которых является загранпаспорт. В отделении банка нужно заполнить заявление на открытие счета и предоставить копии документов сотруднику банка. После оплаты выпуска карты, следует период ожидания изготовления карты, занимающий несколько рабочих дней. Завершается процесс получением карты и конверта с PIN-кодом.

Удаленное оформление

В 2025 году удаленное оформление карты Таджикистана стало доступной и популярной опцией для россиян. Существует несколько способов оформления:

1. Через посредников и специализированные сервисы. Ряд сервисов предлагают услуги по удаленному оформлению карт таджикских банков. В Easypay.World мы помогли дистанционно открыть карты банков Таджикистана уже тысячам россиян.

Преимущества этого способа заключаются в отсутствии необходимости личного присутствия, полном сопровождении процесса специалистами, консультациях по использованию карты и помощи в настройке мобильного приложения.

2. Через официальных представителей банков. Некоторые таджикские банки имеют официальных представителей в России, которые могут помочь с оформлением карты. Этот вариант обычно дешевле, но может занимать больше времени.

3. С помощью доверенного лица в Таджикистане. Если у вас есть знакомые или родственники в Таджикистане, можно оформить карту через них по доверенности. Этот способ экономичен, но требует доверия к посреднику и знания юридических нюансов.