Как россиянам платить в Турции в 2025 году: полное руководство

Карты международных платежных систем иностранных банков

Загранкарты Visa/Mastercard

В 2025 году карты зарубежных банков стали предпочтительным методом оплаты для россиян в Турции. Наиболее популярные юрисдикции для открытия счета включают Казахстан (банки Kaspi, Halyk Bank), Армению (Ameriabank, Evoca Bank, FAST bank), Киргизию (Optima Bank, Demirbank) и Таджикистан (Душанбе Сити Банк).

Процесс получения карты занимает от нескольких дней до двух недель. В большинстве случаев требуется личное присутствие, однако такие сервисы, как Easypay.World предлагают удаленное оформление с доставкой карты в Россию в течение 10–14 дней, а также круглосуточную русскоязычную поддержку и помощь с первичным пополнением счета.

Преимущества загранкарт состоят в их стабильной работе во всех терминалах и банкоматах Турции, возможности привязки к Apple Pay и Google Pay, возможности оплаты на международных сайтах без ограничений, а также отсутствии риска блокировки из-за санкций.

К недостаткам можно отнести необходимость пополнения через посредников или через криптовалюты, комиссии за конвертацию валюты (обычно 0,5–2%), а также ежегодную плату за обслуживание ($20–100 в зависимости от банка).