Счет и карта в иностранном банке: доступные варианты для россиян в 2025 году

Для чего нужен иностранный банковский счет

Зарубежный счет дает россиянам много важных преимуществ. Самое главное — это возможность делать международные платежи, которые сейчас недоступны через российские банки. Такой счет позволяет хранить деньги в надежных банках других стран, что снижает риски при колебаниях курса рубля.

Еще одно удобство — это использование банковских карт во время поездок за границу. Вместо того чтобы возить с собой наличные, вы можете просто расплачиваться картой иностранного банка. Кроме того, зарубежный счет открывает доступ к инвестициям на международных финансовых рынках, что может принести дополнительный доход.