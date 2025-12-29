Как оформить зарубежную банковскую карту, находясь в России

Сравнение популярных зарубежных банков и сервисов

Банки Киргизии стали наиболее доступным вариантом для россиян. MBANK и Бакай Банк предлагают оформление карт Киргизии по внутреннему паспорту РФ и дают прекрасный онлайн-банкинг с интерфейсом на русском языке. Виртуальные карты выпускаются моментально, а пластиковые можно получить через посредников или при личном визите в Бишкек. Стоимость обслуживания варьируется от $1 до $5 в месяц, а пополнение возможно через СБП.

Казахстанские финансовые институты, такие как Freedom Finance Bank и Kaspi, также активно работают с российскими клиентами. Они предлагают более развитую банковскую инфраструктуру и широкую сеть партнеров, но требуют загранпаспорт при оформлении, ИИН Казахстана, местную сим-карту, российский ИНН, подтверждение проживания. Виртуальные карты Казахстана можно получить по более упрощенной схеме через специализированные сервисы-посредники, такие как Easypay.world.

Армянские банки Unibank и Inecobank привлекают клиентов из России относительно невысокими тарифами и возможностью открыть евровый счет, что актуально для работы с европейскими партнерами. Процедура оформления банковской карты Армении требует загранпаспорт и часто личное присутствие, хотя некоторые банки начали предлагать удаленное открытие счетов через доверенных представителей.

Ближневосточные банки, особенно в ОАЭ и банки Турции, предлагают премиальное обслуживание и высокий уровень конфиденциальности. Они выпускают престижные карты международных платежных систем, но процесс оформления требует личного присутствия и значительных вложений — от открытия депозита до инвестиций в недвижимость.