Марокко: отдых, цены и особенности для туристов из РФ

Марокко для россиян — направление, которое сочетает восточный колорит, океанский климат и понятные правила въезда. Это не формат «все включено» в привычном смысле и не экскурсионная Европа.

Здесь другой ритм, иная архитектура, насыщенные рынки и просторные пейзажи. Отдых в Марокко требует подготовки, но при грамотной организации становится комфортным и предсказуемым.

Ниже — практическая логика поездки: от перелета до ежедневных расходов. С конкретными цифрами и пониманием того, какие цены Марокко закладывать в бюджет и как платить внутри страны.

Въезд и перелет: что учитывать заранее

Гражданам РФ для туристической поездки в Марокко виза не требуется при сроке пребывания до 90 дней. На границе в паспорт ставится штамп. Загранпаспорт должен действовать не менее шести месяцев на момент въезда. Иногда сотрудники пограничной службы уточняют наличие обратного билета и адрес проживания.

Прямые рейсы из России ограничены, поэтому маршрут чаще строится через Стамбул или ближневосточные хабы. Билет туда-обратно с пересадкой в среднем обходится в диапазоне 55 000–90 000 рублей в зависимости от сезона и города вылета. В низкий сезон можно найти варианты дешевле, в высокий — дороже.

Основные точки прибытия — Касабланка, Марракеш и Агадир. Выбор аэропорта определяет формат отдыха: исторические города, океан или комбинированный маршрут.

Где жить: форматы размещения и реальные расходы

Проживание — одна из ключевых статей бюджета. В исторических центрах популярны риады — традиционные дома с внутренним двориком, переделанные под мини-отели. Это атмосферный вариант с завтраком и близостью к медине.

Номер в риаде среднего уровня стоит 5 000–9 000 рублей за ночь за двоих. В высокий сезон и в популярных местах цена может доходить до 12 000–15 000 рублей.

В Агадире и прибрежных зонах преобладают современные отели. Гостиницы 3–4* обойдутся примерно в 7 000–14 000 рублей за ночь. Отели высокого класса — от 18 000 рублей и выше.

При проживании от недели и более имеет смысл рассмотреть апартаменты. Квартира в туристическом районе может стоить 40 000–70 000 рублей за месяц в зависимости от уровня и сезона. Это вариант для тех, кто планирует более спокойный ритм и хочет готовить самостоятельно.

Питание: сколько стоит есть вне дома

Еда в Марокко разнообразная и доступная по цене. В местных кафе порция тажина или кускуса стоит 35–70 дирхамов, что эквивалентно примерно 300–650 рублям. Обед в более туристическом ресторане — 120–200 дирхамов, то есть 1 100–1 900 рублей на человека.

Кофе — 15–25 дирхамов, бутылка воды — около 6–10 дирхамов. Свежевыжатый апельсиновый сок на рынке — 10–15 дирхамов.

Если ориентироваться на умеренный формат без излишней экономии, на питание стоит закладывать 1 500–3 000 рублей в день на человека. Это позволяет ужинать в ресторанах и не ограничивать себя в местной кухне.

Транспорт внутри страны

Городское такси стоит недорого: поездка в пределах центра — 20–50 дирхамов. В туристических зонах цены могут быть выше, поэтому сумму лучше уточнять до начала поездки.

Междугородние поезда комфортные и пунктуальные. Билет из Марракеша в Касабланку стоит около 90–150 дирхамов в зависимости от класса. Это примерно 800–1 400 рублей. Автобусы немного дешевле, но менее удобны.

Аренда автомобиля начинается от 2 500–3 500 рублей в сутки без учета топлива. Это разумный вариант для поездки в горы Атлас или к пустыне.

Экскурсии и впечатления

Двухдневная поездка в пустыню Сахара с ночевкой в лагере стоит 8 000–15 000 рублей на человека в зависимости от программы. Экскурсии в Атлас — от 3 000–5 000 рублей. Прогулка с гидом по медине — около 2 000–3 000 рублей.

Эти расходы не обязательны, но они формируют впечатление от страны. Если включить 1–2 экскурсии, недельный бюджет увеличится на 10 000–20 000 рублей.

Деньги Марокко и организация оплаты

Официальная валюта — марокканский дирхам (MAD). Деньги Марокко нельзя свободно вывозить за пределы страны, поэтому обмен обычно происходит по прилете. Курс дирхама колеблется, но ориентир — около 9–10 рублей за 1 MAD.

Наличные активно используются в мединах, на рынках и в небольших кафе. В отелях, супермаркетах и туристических агентствах принимают международные банковские карты.

Российские карты, выпущенные внутри страны, за границей, как правило, не проходят. Поэтому инфраструктуру оплаты важно подготовить заранее.

Один из практических инструментов для международных расчетов — сервис-посредник Easypay.World. Через него можно оформить карту зарубежного банка. Оформление занимает в среднем от 3 рабочих дней после подачи документов. Стоимость выпуска и подключения начинается примерно от 10 тысяч рублей в зависимости от выбранного пакета.

Сценарий использования простой. Вы оформляете карту до поездки, пополняете счет в рублях, средства конвертируются в валюту расчета. Этой картой оплачиваются авиабилеты, бронирование отелей и экскурсии. На месте можно расплачиваться картой в отелях и снимать часть средств в банкомате в дирхамах для повседневных расходов.

Итоговый бюджет недели отдыха

Если суммировать средний сценарий для одного человека на 7 дней без учета перелета:

  • проживание — 40 000–70 000 рублей;

  • питание — 12 000–20 000 рублей;

  • транспорт и перемещения — 5 000–10 000 рублей;

  • экскурсии — 10 000–20 000 рублей.

Итого: примерно 70 000–120 000 рублей на человека за неделю в зависимости от формата отдыха.

Перелет добавляет еще 55 000–90 000 рублей.

Что в итоге получает турист

Отдых в Марокко — это насыщенная программа без визовых сложностей, умеренные по европейским меркам цены и разнообразие форматов: город, океан, горы и пустыня в одной стране. Марокко для россиян остается доступным направлением при условии грамотной подготовки.

Цены Марокко позволяют варьировать бюджет от умеренного до комфортного. При заранее оформленной иностранной карте поездка проходит спокойно и предсказуемо.

Приятных вам путешествий!

