Марокко: отдых, цены и особенности для туристов из РФ

Где жить: форматы размещения и реальные расходы

Проживание — одна из ключевых статей бюджета. В исторических центрах популярны риады — традиционные дома с внутренним двориком, переделанные под мини-отели. Это атмосферный вариант с завтраком и близостью к медине.

Номер в риаде среднего уровня стоит 5 000–9 000 рублей за ночь за двоих. В высокий сезон и в популярных местах цена может доходить до 12 000–15 000 рублей.

В Агадире и прибрежных зонах преобладают современные отели. Гостиницы 3–4* обойдутся примерно в 7 000–14 000 рублей за ночь. Отели высокого класса — от 18 000 рублей и выше.

При проживании от недели и более имеет смысл рассмотреть апартаменты. Квартира в туристическом районе может стоить 40 000–70 000 рублей за месяц в зависимости от уровня и сезона. Это вариант для тех, кто планирует более спокойный ритм и хочет готовить самостоятельно.