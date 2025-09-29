«Закрывались глаза на все страхи»: участники третьего сезона шоу «Титаны» встретились с краснодарцами

25 сентября в Краснодаре состоялась открытая встреча участников шоу «Титаны» на ТНТ с жителями города. Атлеты Алексей Зайцев, Ульяна Канатова и Александр Лесной, принимавшие участие в разных сезонах шоу, являются, также, действующими спортсменами, победителями различных соревнований и чемпионатов.

Встреча краснодарцев с титанами прошла в рамках нового формата — медиаклуба ТНТ — культурно-развлекательного проекта о современной медиареальности и инфотейнменте. «Медиаклуб» задуман, как пространство для неформального прямого общения канала с аудиторией.

Атлеты вместе с краснодарцами посмотрели новый выпуск из третьего сезона «Титанов» и ответили на вопросы зрителей. Их интересовало, почему наши спортсмены решили принять участие в шоу, как показывают по ТВ, присутствовали ли какие-то опасения и оправдались ли они, кто из именитых спортсменов, участвующих в испытаниях плечом к плечу с нашими земляками, впечатлил их больше всего и много другое.

Алексей Зайцев: «По количеству пота, по нашим напрягающимся венам и эмоциям на лицах, я думаю, было очевидно, как непросто всем далось второе испытание. Но, став однажды титаном, ты остаешься им навсегда. Это проект оказывается важной и неотъемлемой частью твоей жизни. Главным становится даже не выигрыш в 10 миллионов, а возможность проходить испытания, находиться рядом со всеми, проверять себя на прочность, потому что тебя окружают настолько нереально крутые люди».

Ульяна Канатова: «Не скажу, что у меня получилось побороть все страхи на “Титанах”. Я первый раз принимаю участие в телевизионном проекте, да еще и таком масштабном. Я находилась в постоянном волнении. У меня были свои слабые места и мне не хотелось, чтобы мне попалось испытание на их проверку. Но именно так у меня и получилось».

Александр Лесной: «Во время участия в “Титанах”, наша нервная система была на пределе от интенсивности нагрузок и обилия съемок. Я боюсь высоты, и когда я попал на дополнительное испытание, где нужно было прыгать с высоты, я опасался, что конструкция может не выдержать мой вес в 130 килограмм. Честно скажу, был момент, когда я думал о возможности отказаться от этого испытания. Но потом я понял, что шансов на отказ нет, ведь я титан, кубанский казак».

Спортсмены Юга России рассказали, также, присутствующим и о своих видах спорта, в которых они стали несомненными лидерами.

Алексей является президентом федерации бобслея Краснодарского края, участником Олимпийских игр в 2018 и в 2022 годах, серебряным призером чемпионата Европы по бобслею, чемпионом Кубка мира, чемпионом России. Спортсмен готовится сейчас к соревнованиям за Кубок России, стартующим в ноябре.

Ульяна является многократной чемпионкой России по ушу, чемпионкой Европы и мира, мастером спорта, чемпионкой Адыгеи по боксу, чемпионкой России по карате, победительницей Краснодарского края по вьет-во-дао. Девушка сейчас готовится к чемпионату мира в Китае в 2026 году.

Александр является чемпионом кубка Европы в толкании ядра, чемпионом России и участником олимпийской сборной России по легкой атлетике. Сейчас уроженец станицы Новомышастовской начал подготовку к новому спортивному сезону.

Атлеты поведали о том, как пришли в свой спорт, о его очевидных и неочевидных плюсах и минусах, о том, почему стоит заниматься именно им, а также, порекомендовали краснодарцам вести исключительно спортивный и здоровый образ жизни.

Алексей Зайцев: «Бобслей — это самый экстремальный из зимних видов спорта. Если вы хотите почувствовать максимальную скорость, будучи минимально защищенным — то это к нам. Предельная скорость, с которой я ехал — это 156 километров в час. В этот момент на тебе только шлем и тонкий спортивный костюм. Любая ошибка может быть фатальна: центробежные силы могут вас буквально высосать из боба».

Ульяна Канатова: «Не все люди понимают что такое ушу, поэтому я всегда привожу в пример драки Джеки Чана, кунг-фу это есть ушу. Мой вид спорта универсальный, я являюсь чемпионкой еще и по карате, боксу и вьет-во-дао, потому что ушу позволило мне овладеть ими тоже. Тренера из других направлений пытались переманить меня к себе. Большая ошибка, думать, что девушка не должна заниматься рукопашными боями. В наше время для участия девушек в боях разработано много защиты, получить какую-то травму практически нереально. Рукопашные бои закаляют дух, учат женщин коммуницировать в мужском коллективе и, что важно — самообороне. Я никогда не боюсь вечером гулять на улице одна. Ну и в целом — это красиво».

Александр Лесной: «Я занимаюсь легкой атлетикой, в нее входит 45 дисциплин. Моя считается более тяжелой, а спортсмены в ней называются “метатели”. Я занимаюсь двумя видами: метанием диска и толканием ядра, который весит 7 килограмм 260 грамм. В этих дисциплинах нужна грубая взрывная сила. Некоторые путают нас с тяжелоатлетами, потому что у нас похожие упражнения, например, со штангой».

Смотрите новые выпуски шоу «Титаны» с кубанскими чемпионами по воскресеньям в 21:00 на ТНТ!