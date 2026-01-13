Кубанские атлеты примут участие в шоу «Титаны. Битва сезонов»

Скоро на ТНТ выходит новый четвертый сезон масштабного спортивного шоу «Титаны», где задания именитым спортсменам генерирует нейросеть. «Битва сезонов» соберет лучших, по версии ИИ, атлетов, принимавших участие в шоу ранее.

Представитель кубанского профессионального спорта легкоатлет Александр Лесной и спортивная звезда соцсетей из Сочи Умалат Исрапилов вновь попробуют свои силы в проекте.

Лесной сражался за главный приз в 10 миллионов рублей во втором сезоне, но покинул шоу в 10 выпуске, уступив соперникам в испытании «Парный бешеный воркаут». Исрапилов был участником третьих «Титанов» и не прошел дальше второго выпуска по итогам заданий с подъемом тяжелой габаритной машины и «бесконечных подпрыгиваний».

Александр признался, что надеялся на приглашение в новый сезон, но не думал, что это произойдет так скоро. «Я был приятно удивлен, что вхожу в список сильнейших атлетов за всю историю шоу», — поделился уроженец Кубани.

Специальной подготовки, по словам Лесного, — не было, ведь у него проходил спортивный сезон в легкой атлетике. «Я задумывался о том, что мне надо срочно подтянуть выносливость, но на это не было времени и сил, так как у меня было и так много тренировок на сборах», — признался спортсмен.

Александр рассказал, что его стали узнавать на улицах нашего города и приглашать в учебные заведения для популяризации спорта. А еще, он смотрел 3 сезон «Титаны» и теперь мечтает попробовать свои силы в испытаниях «бег по стене», «переталкивание стены» и различные прыжки.

Премьера «Титаны. Битва сезонов» скоро на ТНТ!