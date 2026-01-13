Кубанские атлеты примут участие в шоу «Титаны. Битва сезонов»
Представитель кубанского профессионального спорта легкоатлет Александр Лесной и спортивная звезда соцсетей из Сочи Умалат Исрапилов вновь попробуют свои силы в проекте.
Лесной сражался за главный приз в 10 миллионов рублей во втором сезоне, но покинул шоу в 10 выпуске, уступив соперникам в испытании «Парный бешеный воркаут». Исрапилов был участником третьих «Титанов» и не прошел дальше второго выпуска по итогам заданий с подъемом тяжелой габаритной машины и «бесконечных подпрыгиваний».
Александр признался, что надеялся на приглашение в новый сезон, но не думал, что это произойдет так скоро. «Я был приятно удивлен, что вхожу в список сильнейших атлетов за всю историю шоу», — поделился уроженец Кубани.
Специальной подготовки, по словам Лесного, — не было, ведь у него проходил спортивный сезон в легкой атлетике. «Я задумывался о том, что мне надо срочно подтянуть выносливость, но на это не было времени и сил, так как у меня было и так много тренировок на сборах», — признался спортсмен.
Александр рассказал, что его стали узнавать на улицах нашего города и приглашать в учебные заведения для популяризации спорта. А еще, он смотрел 3 сезон «Титаны» и теперь мечтает попробовать свои силы в испытаниях «бег по стене», «переталкивание стены» и различные прыжки.
Премьера «Титаны. Битва сезонов» скоро на ТНТ!
Этот комментарий удален.