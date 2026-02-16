Ольга Бузова представила в Краснодаре романтическую комедию «Равиоли Оли», где исполнила главную роль

9 февраля известная певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова посетила Краснодар, чтобы представить романтическую комедию «Равиоли Оли». Для Ольги это первая главная роль в большом кино. С 5 февраля фильм также можно посмотреть во всех кинотеатрах страны.

Актриса и телеведущая пообщалась с местной прессой и фанатами, которые пришли поддержать актерский дебют Ольги.

Общаясь с одним поклонниками, Бузова поделилась: «Это огромное счастье для меня, как для артиста, и как для киноактрисы — представлять для вас наш фильм «Равиоли Оли». Я понимаю, что вы сюда пришли, потому что вам интересно посмотреть мою новую работу, посмотреть на меня в совершенно новом ампула — ампула киноактрисы. Многие из вас знают какая я телеведущая, знают, какая я певица, и вот теперь я откроюсь для вас с новой стороны. И мне очень важно, чтобы вы высказывали свое мнение, писали комментарии, потому что именно от вас зависит моя будущая кинокарьера. Потому что именно зрители — самые главные критики нашей работы. Поэтому я надеюсь, что вы выйдете из зала с легким сердцем и хорошим настроением».

Иллюстрация: «МайВэйСтудия»

«Равиоли Оли» — трогательный и смешной ромком о том, что даже у звезд нет инструкции к жизни: они тоже ошибаются, падают и влюбляются не в тех. Главное — не сдаваться и помнить: если захотеть, все обязательно получится.

Синопсис: Ольга Бузова, звезда сцены и экрана, мечтает о романтическом будущем с идеальным мужчиной — красавцем-немцем Генрихом, который вот-вот сделает ей предложение. Она планирует купить квартиру на заработанные деньги, но Генрих предлагает ей рискнуть и вложить средства в его бизнес — завод по производству пельменей в Нижних Теплышках. Влюбленная и полная надежд Оля соглашается, но вскоре узнает, что возлюбленный оказался аферистом и исчез с ее деньгами. Не желая сдаваться, Бузова решает отправиться в маленький город, чтобы распродать оборудование завода и вернуть хотя бы часть средств.

Иллюстрация: «МайВэйСтудия»

За производство и дистрибуцию фильма отвечают кинокомпании «МайВэйСтудия» и «Наше кино» при участии телеканала ТНТ.

«Равиоли Оли»

Иллюстрация: «МайВэйСтудия»

Страна: Россия.

Жанр: комедия.

Возрастное ограничение: 16+.

Хронометраж: 90 минут.

Прокат в России: 5 февраля 2026 года.

Прокатчик: кинокомпания «Наше кино».

В ролях: Ольга Бузова, Владимир Яглыч, Вольфганг Черни, Максим Лагашкин, Ева Смирнова, Марина Федункив, Эвелина Бледанс, Анна Рытова.