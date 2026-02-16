Ольга Бузова представила в Краснодаре романтическую комедию «Равиоли Оли», где исполнила главную роль
Актриса и телеведущая пообщалась с местной прессой и фанатами, которые пришли поддержать актерский дебют Ольги.
Общаясь с одним поклонниками, Бузова поделилась: «Это огромное счастье для меня, как для артиста, и как для киноактрисы — представлять для вас наш фильм «Равиоли Оли». Я понимаю, что вы сюда пришли, потому что вам интересно посмотреть мою новую работу, посмотреть на меня в совершенно новом ампула — ампула киноактрисы. Многие из вас знают какая я телеведущая, знают, какая я певица, и вот теперь я откроюсь для вас с новой стороны. И мне очень важно, чтобы вы высказывали свое мнение, писали комментарии, потому что именно от вас зависит моя будущая кинокарьера. Потому что именно зрители — самые главные критики нашей работы. Поэтому я надеюсь, что вы выйдете из зала с легким сердцем и хорошим настроением».
«Равиоли Оли» — трогательный и смешной ромком о том, что даже у звезд нет инструкции к жизни: они тоже ошибаются, падают и влюбляются не в тех. Главное — не сдаваться и помнить: если захотеть, все обязательно получится.
Синопсис: Ольга Бузова, звезда сцены и экрана, мечтает о романтическом будущем с идеальным мужчиной — красавцем-немцем Генрихом, который вот-вот сделает ей предложение. Она планирует купить квартиру на заработанные деньги, но Генрих предлагает ей рискнуть и вложить средства в его бизнес — завод по производству пельменей в Нижних Теплышках. Влюбленная и полная надежд Оля соглашается, но вскоре узнает, что возлюбленный оказался аферистом и исчез с ее деньгами. Не желая сдаваться, Бузова решает отправиться в маленький город, чтобы распродать оборудование завода и вернуть хотя бы часть средств.
За производство и дистрибуцию фильма отвечают кинокомпании «МайВэйСтудия» и «Наше кино» при участии телеканала ТНТ.
«Равиоли Оли»
Режиссер: Андрей Никифоров.
Генеральный продюсер фильма: Лика Бланк.
Генеральные продюсеры ТНТ: Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский.
Ведущие продюсеры: Алексей Титов, Асмик Мовсисян, Олеся Лубоцкая.
Исполнительный продюсер: Татьяна Мартьянова.
Сценарий: Андрей Никифоров, Роман Иванов, Ольга Малышева, Никита Панков, Дмитрий Казначеев.
Оператор-постановщик: Магомед Халухаев.
Режиссер монтажа: Анна Хадисова.
Художник-постановщик: Ольга Цыба.
Художник по гриму: Анастасия Литвина.
Художник по костюмам: Хаййям Ханукаев.
Производство: ООО «МайВэйСтудия» при участии АО «ТНТ-Телесеть».
Страна: Россия.
Жанр: комедия.
Возрастное ограничение: 16+.
Хронометраж: 90 минут.
Прокат в России: 5 февраля 2026 года.
Прокатчик: кинокомпания «Наше кино».
В ролях: Ольга Бузова, Владимир Яглыч, Вольфганг Черни, Максим Лагашкин, Ева Смирнова, Марина Федункив, Эвелина Бледанс, Анна Рытова.
