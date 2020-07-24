Статью 79 НК отредактировали. Теперь нельзя обращаться в суд за возвратом излишне взысканных налогов?

Рассмотрим случай из судебной практики, чтобы понять, как себя вести, чтобы вернуть излишне уплаченные налоги, и о каких подводных камнях нужно помнить.

ИП (далее — предприниматель) обратилась в Арбитражный суд Владимирской области с заявлением к Межрайонной Федеральной налоговой службе N 1 по Владимирской области о взыскании излишне уплаченных страховых взносов в размере 149 722 рублей 46 копеек. А также судебных расходов в размере 28 000 рублей. Решением Арбитражного суда первой инстанции налоговую обязали вернуть предпринимателю 149 722 рублей 46 копеек излишне уплаченных в 2017 году страховых взносов. Кроме того, с инспекции в пользу предпринимателя взыскано 19 000 рублей судебных расходов и 5 492 рубля расходов по оплате государственной пошлины.

Однако этим дело не закончилось. Арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции. Заявление предпринимателя оставлено без рассмотрения, самому предпринимателю возвращена из федерального бюджета госпошлина в сумме 6 332 рубля.

Затем постановление апелляционной инстанции отменил Арбитражный суд округа — но только в части оставления заявления предпринимателя без рассмотрения и возврата ему из федерального бюджета госпошлины в сумме 5 492 рублей. Все остальное в постановлении суда апелляционной инстанции осталось без изменения.

Ещё не потерялись?

Далее предприниматель обратилась в Верховный Суд России с кассационной жалобой на постановления судов апелляционной и кассационной инстанций. В жалобе она просит их отменить, оставив в силе решение суда первой инстанции.

Как следует из материалов дела, изначально предприниматель обратилась в суд, полагая, что уплаченная по требованию налоговой недоимка по страховым взносам в размере 149 722 рублей 46 копеек является излишне взысканной.

Суд первой инстанции в своем решении признал спорную сумму излишне уплаченной и поэтому обязал налоговую ее вернуть.

Руководствовался суд статьями 346.15, 430 Налогового кодекса РФ, Постановлением Конституционного Суда РФ от 30.11.2016 N 27-П и пунктом 27 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017.

Чем тогда руководствовался суд апелляционной инстанции, когда отменял решение первого суда?

Статьями 21, 32, 79 Налогового кодекса, пунктом 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.05.2016 N 18 «О некоторых вопросах применения судами таможенного законодательства» и пунктом 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013 N 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса РФ».

На этих основаниях суд апелляционной инстанции сделал вывод:

С учетом правового регулирования возврата излишне взысканного налога, действующего с 01.01.2018, обращение предпринимателя в суд с иском о возврате или зачете излишне взысканных сумм налогов, пеней, штрафов возможно, только если бы предприниматель обратилась сначала в налоговую с этим требованием, и налоговая бы ей отказала — или не ответила бы в установленный законом срок.

Так как до обращения в суд предприниматель в налоговую не обращалась и отказа от нее не получала, то суд апелляционной инстанции решил, что предприниматель не соблюла досудебный порядок урегулирования спора (он прописан в новой редакции статьи 79 НК). Поэтому и отменил решение суда первой инстанции.

А дальше?

Суд кассационной инстанции сослался на отсутствие у предпринимателя нарушенного права — так как оно может возникнуть, только если налогоплательщик исчерпал возможности вернуть излишне взысканный налог в административном порядке (опять же, статья 79 НК).

Поэтому он отказал предпринимателю в удовлетворении его заявления и отмене постановления суда апелляционной инстанции.

Но в своей жалобе в Верховный суд России предприниматель говорит о нарушениях судами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела.

В частности, предприниматель приводит довод, что статья 79 Налогового кодекса регламентирует административный порядок возврата из бюджета сумм излишне взысканных налогов сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, а не порядок обращения в суд. Согласно пункту 3 данной статьи в ее новой редакции заявление о возврате суммы излишне взысканного налога можно подать в налоговую в течение трех лет со дня, когда налогоплательщику стало известно о факте излишнего взыскания.

При этом в новой редакции статьи отсутствует указание, что обратиться в суд налогоплательщик может, только исполнив перед этим досудебный порядок урегулирования вопроса о возврате излишне взысканных сумм. Не установлен такой порядок и иным федеральным законом.

В связи с этим предприниматель считает, что подача заявления о возврате излишне взысканных платежей в налоговую является правом налогоплательщика, но не его обязанностью.

Как указывает предприниматель, обращаясь в арбитражный суд изначально, она воспользовалась своим правом на судебную защиту в соответствии со статьей 46 Конституции Российской Федерации и частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса.

Приведенные в кассационной жалобе доводы признаются достаточным основанием для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном порядке.

Поэтому жалобу предпринимателя с делом следует передать для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда.

Ждем судебного акта ВС РФ.

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